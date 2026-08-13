América Latina
Agregar Infobae enGoogle

Rodrigo Paz pide disculpas por la escasez de combustible en Bolivia: “Algunas cosas no están saliendo tan rápido”

En medio de la incertidumbre sobre la normalización en la distribución de diésel y gasolina, el presidente Paz pidió disculpas y aseguró que se está trabajando para regularizar el suministro

El presidente Rodrigo Paz en una imagen de archivo. REUTERS/Presidencia de Bolivia/
El presidente Rodrigo Paz en una imagen de archivo. REUTERS/Presidencia de Bolivia/
Guardar

El presidente de Bolivia Rodrigo Paz pidió disculpas por no resolver la crisis de combustible que atraviesa el país. En un nuevo periodo de escasez y filas interminables para conseguir diésel y gasolina, el primer mandatario afirmó que “algunas cosas no están saliendo” al ritmo esperado.

“Me disculpo por algunas cosas que tal vez no están saliendo tan rápido como quisiéramos. Vamos a meterle duro para ordenar algunos temas; entiéndase que el combustible es un dolor en el pecho, pero hay que pelear contra esos grupos, esas mafias, y vamos a ganar”, afirmó durante un acto público este miércoles.

PUBLICIDAD

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no ha dado una explicación oficial sobre la irregularidad en los despachos estas las últimas semanas ni el presidente Paz explicó a qué mafias se refiere, cómo operan y qué están haciendo para desarticularlas. Sin embargo, señaló que tienen “muchas complicaciones” y prometió que las van a ir “superando”.

El tema de los combustibles es quizás la prueba más difícil para el Gobierno en un contexto de baja producción local y dificultades de importación por la crisis económica y la escasez de divisas heredadas de gestiones anteriores.

Vista aérea de las filas para comprar combustible en La Paz. Imagen de archivo. REUTERS/Claudia Morales
Vista aérea de las filas para comprar combustible en La Paz. Imagen de archivo. REUTERS/Claudia Morales

Desde inicios de 2023 que los bolivianos atraviesan periodos prolongados de desabastecimiento que no solo afecta a sectores estratégicos, como el transporte o la agroindustria, sino también la vida cotidiana. De pronto todo gira en torno a la gasolina: a la incertidumbre sobre cuándo va a llegar, a las largas horas de espera que hay que hacer en los surtidores y al colapso del tráfico vehicular por las filas de vehículos y camiones que invaden los alrededores de las estaciones de servicio.

PUBLICIDAD

Al inicio de su gobierno, en noviembre pasado, Paz logró regularizar el suministro y levantó parcialmente la subvención a los carburantes que durante más de 20 años había mantenido un precio fijo inferior al internacional. Esta medida supuso un aumento del 86% para la gasolina y un 163% para el diésel.

La implementación de los nuevos precios transcurrió sin alteraciones debido a que había, desde hacía meses, un cierto consenso social de que la medida era inevitable como la única forma de garantizar el suministro.

Sin embargo, a pocas semanas de levantar la subvención surgieron denuncias de que se estaba distribuyendo combustible contaminado y decenas de miles de conductores reportaron daños vehiculares atribuibles a la mala calidad de la gasolina. El Gobierno no tardó en admitir que había despachado combustible contaminado y lo atribuyó a una serie de factores: tanques con residuos de goma y manganeso, boicot en la petrolera boliviana y redes internacionales que mezclaban el producto en el tránsito hacia Bolivia.

Conductores del transporte público protestan por la mala calidad de la gasolina; uno de ellos sostiene un cartel en el que se lee en español "Basta ya de gasolina basura. Corrupción", en La Paz, Bolivia, el miércoles 25 de marzo de 2026. (Foto AP/Juan Karita)
Conductores del transporte público protestan por la mala calidad de la gasolina; uno de ellos sostiene un cartel en el que se lee en español "Basta ya de gasolina basura. Corrupción", en La Paz, Bolivia, el miércoles 25 de marzo de 2026. (Foto AP/Juan Karita)

El refuerzo de los controles para garantizar la calidad del combustible coincide con nuevos episodios de escasez, como el registrado actualmente. Sin que hasta el momento se hayan conocido públicamente explicaciones técnicas sobre la persistencia del desabastecimiento ni se hayan fijado plazos, la situación mantiene la incertidumbre sobre cuándo podrá normalizarse el suministro.

“A aquello que no hemos podido cumplir de buena manera en estos nueve meses, pido disculpas. Porque es de hombres decir: ‘Oiga, he intentado hacer las cosas de la mejor manera, pero resulta que el problema era más grande’. Y lo estamos encarando”, afirmó el presidente.

La anterior semana Paz también pidió disculpas por los errores que pudo haber cometido durante su gestión. Durante el acto de conmemoración por la independencia de Bolivia, el jefe de Estado afirmó: “Nos podemos tropezar, nos podemos equivocar y si lo hemos hecho, pido disculpas a nombre del Gobierno”.

Temas Relacionados

BoliviaRodrigo PazdisculpascombustibleYPFBYacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Delegación de Costa Rica combatirá incendios que ya arrasaron 4.1 millones de hectáreas en Canadá

Especialistas forestales costarricenses fueron escogidos tras un riguroso proceso y partieron para colaborar en las operaciones de emergencia en una de las temporadas más severas de incendios registradas en Canadá

Delegación de Costa Rica combatirá incendios que ya arrasaron 4.1 millones de hectáreas en Canadá

Promesas de miles de dólares llevaron a panameños a Ucrania: al llegar les quitaron pasaportes y teléfonos

Los testimonios describen captaciones mediante redes sociales, traslados financiados y condiciones que cambiaban al llegar al país europeo; la Fiscalía investiga una presunta estructura detrás de los viajes

Promesas de miles de dólares llevaron a panameños a Ucrania: al llegar les quitaron pasaportes y teléfonos

Montevideo quiere recuperar su casco histórico: el plan para ocupar viviendas vacías y atraer jóvenes a Ciudad Vieja

La iniciativa busca revertir el despoblamiento del barrio y convertir terrenos estatales en unidades destinadas a quienes buscan su primera casa, con precios topeados y subsidios en las cuotas hipotecarias

Montevideo quiere recuperar su casco histórico: el plan para ocupar viviendas vacías y atraer jóvenes a Ciudad Vieja

Brasil suspendió las transmisiones en vivo de una red social tras el suicidio de una niña de 13 años

La Agencia Nacional de Protección de Datos le dio 72 horas a Discord para acatar la medida. Seis personas enfrentan cargos por homicidio agravado por participar en la sesión que terminó con la muerte de la menor

Brasil suspendió las transmisiones en vivo de una red social tras el suicidio de una niña de 13 años

La aerolínea Air Canada abrirá un vuelo directo entre Ciudad de Guatemala y Toronto en diciembre de 2026

Una conexión sin escalas funcionará una vez por semana durante todo el año entre La Aurora y Toronto Pearson, y convertirá a esa urbe en la segunda ruta permanente del país con Canadá

La aerolínea Air Canada abrirá un vuelo directo entre Ciudad de Guatemala y Toronto en diciembre de 2026
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Así operaban ‘Los Intrusos del Tren’, banda que adulteraba tarjetas del Metro de Lima y tenía a tres policías entre sus integrantes

Así operaban ‘Los Intrusos del Tren’, banda que adulteraba tarjetas del Metro de Lima y tenía a tres policías entre sus integrantes

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 13 de agosto de 2026

Estos son los rostros de los extorsionadores que balearon a chofer y dejaron herido a escolar en Ate

Campeonato Mundial de Flag Football: sigue EN VIVO cómo va el encuentro de la selección mexicana femenil vs Eslovenia

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: en Chocó el epicentro del movimiento, volvío a temblar en la mañana del 13 de agosto y se mantiene una cifra de 265 muertos

DEPORTES

Ganó la medalla de oro en atletismo, pero durante una nota en vivo se dio cuenta de un descuido y su reacción generó la risa del cronista

Ganó la medalla de oro en atletismo, pero durante una nota en vivo se dio cuenta de un descuido y su reacción generó la risa del cronista

La fortuna que se llevó un jugador de póker de 22 años tras ganar uno de los torneos más importantes

Detuvieron a un periodista deportivo turco acusado de dar una falsa información de una transferencia: el descargo en sus redes

Tras el fuerte cruce con sus jugadores en un partido de Libertadores, Zubeldía dejó de ser el entrenador de Fluminense

Se desplomó en un partido, afirmaron que “volvió a la vida” y se desató un escándalo: el confuso episodio detrás de la muerte de un futbolista nigeriano de 32 años

ENTRETENIMIENTO

La hermana de Jenna Ortega reaccionó a la preocupación de sus seguidores por la pérdida de peso de la actriz

La hermana de Jenna Ortega reaccionó a la preocupación de sus seguidores por la pérdida de peso de la actriz

Nicole Kidman confiesa que estaba dispuesta a “tirar su carrera por la borda” al casarse con Tom Cruise: “Nos enamoramos con locura”

Paris Jackson reveló cómo fue su primer encuentro con su madre, Debbie Rowe, a los 15 años

“Barbie 2″ en crisis: Warner Bros. y el equipo creativo aún no logran cerrar un acuerdo

Morgan Freeman, a los 89 años, confesó el papel que siempre quiso hacer y ya no podrá cumplir