Rodrigo Paz pide disculpas por la escasez de combustible en Bolivia: “Algunas cosas no están saliendo tan rápido”

El presidente Rodrigo Paz en una imagen de archivo. REUTERS/Presidencia de Bolivia/

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El presidente de Bolivia Rodrigo Paz pidió disculpas por no resolver la crisis de combustible que atraviesa el país. En un nuevo periodo de escasez y filas interminables para conseguir diésel y gasolina, el primer mandatario afirmó que “algunas cosas no están saliendo” al ritmo esperado.

“Me disculpo por algunas cosas que tal vez no están saliendo tan rápido como quisiéramos. Vamos a meterle duro para ordenar algunos temas; entiéndase que el combustible es un dolor en el pecho, pero hay que pelear contra esos grupos, esas mafias, y vamos a ganar”, afirmó durante un acto público este miércoles.

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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no ha dado una explicación oficial sobre la irregularidad en los despachos estas las últimas semanas ni el presidente Paz explicó a qué mafias se refiere, cómo operan y qué están haciendo para desarticularlas. Sin embargo, señaló que tienen “muchas complicaciones” y prometió que las van a ir “superando”.

El tema de los combustibles es quizás la prueba más difícil para el Gobierno en un contexto de baja producción local y dificultades de importación por la crisis económica y la escasez de divisas heredadas de gestiones anteriores.

Vista aérea de las filas para comprar combustible en La Paz. Imagen de archivo. REUTERS/Claudia Morales

Desde inicios de 2023 que los bolivianos atraviesan periodos prolongados de desabastecimiento que no solo afecta a sectores estratégicos, como el transporte o la agroindustria, sino también la vida cotidiana. De pronto todo gira en torno a la gasolina: a la incertidumbre sobre cuándo va a llegar, a las largas horas de espera que hay que hacer en los surtidores y al colapso del tráfico vehicular por las filas de vehículos y camiones que invaden los alrededores de las estaciones de servicio.

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Al inicio de su gobierno, en noviembre pasado, Paz logró regularizar el suministro y levantó parcialmente la subvención a los carburantes que durante más de 20 años había mantenido un precio fijo inferior al internacional. Esta medida supuso un aumento del 86% para la gasolina y un 163% para el diésel.

La implementación de los nuevos precios transcurrió sin alteraciones debido a que había, desde hacía meses, un cierto consenso social de que la medida era inevitable como la única forma de garantizar el suministro.

Sin embargo, a pocas semanas de levantar la subvención surgieron denuncias de que se estaba distribuyendo combustible contaminado y decenas de miles de conductores reportaron daños vehiculares atribuibles a la mala calidad de la gasolina. El Gobierno no tardó en admitir que había despachado combustible contaminado y lo atribuyó a una serie de factores: tanques con residuos de goma y manganeso, boicot en la petrolera boliviana y redes internacionales que mezclaban el producto en el tránsito hacia Bolivia.

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Conductores del transporte público protestan por la mala calidad de la gasolina; uno de ellos sostiene un cartel en el que se lee en español "Basta ya de gasolina basura. Corrupción", en La Paz, Bolivia, el miércoles 25 de marzo de 2026. (Foto AP/Juan Karita)

El refuerzo de los controles para garantizar la calidad del combustible coincide con nuevos episodios de escasez, como el registrado actualmente. Sin que hasta el momento se hayan conocido públicamente explicaciones técnicas sobre la persistencia del desabastecimiento ni se hayan fijado plazos, la situación mantiene la incertidumbre sobre cuándo podrá normalizarse el suministro.

“A aquello que no hemos podido cumplir de buena manera en estos nueve meses, pido disculpas. Porque es de hombres decir: ‘Oiga, he intentado hacer las cosas de la mejor manera, pero resulta que el problema era más grande’. Y lo estamos encarando”, afirmó el presidente.

La anterior semana Paz también pidió disculpas por los errores que pudo haber cometido durante su gestión. Durante el acto de conmemoración por la independencia de Bolivia, el jefe de Estado afirmó: “Nos podemos tropezar, nos podemos equivocar y si lo hemos hecho, pido disculpas a nombre del Gobierno”.

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