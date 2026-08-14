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Thiago Tirante sobrevivió a una batalla de casi tres horas en Cincinnati y enfrentará a Novak Djokovic

El platense superó al británico Jan Choinski luego de tres tie-breaks y se medirá ante el serbio en la siguiente ronda. Mariano Navone logró un buen triunfo ante el belga Raphael Collignon

Thiago Tirante debutó con un triunfo en el Masters 1000 de Cincinnati y ahora jugará frente a Novak Djokovic (Crédito: Eric Bolte)
Thiago Tirante debutó con un triunfo en el Masters 1000 de Cincinnati y ahora jugará frente a Novak Djokovic (Crédito: Eric Bolte)
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La gira americana no detiene su marcha y este jueves comenzó el Masters 1000 de Cincinnati, en la previa del último Grand Slam de la temporada, el US Open, que se disputará en Nueva York del 30 de agosto al 13 de septiembre y contará con una destacada presencia nacional. En la jornada de debut, Thiago Tirante y Mariano Navone consiguieron el triunfo, mientras que Camilo Ugo Carabelli y Román Burruchaga quedaron eliminados.

En la mejor temporada desde que se convirtió en tenista profesional, el platense Tirante, de 25 años, continúa afianzándose en el circuito. Ubicado actualmente en el puesto 65 del ranking, su mejor posición fue el 53, alcanzada en junio de 2026. En su estreno en el certamen estadounidense, superó en tres sets al británico Jan Choinski (77°) por 7-6(9), 6-7(7) y 7-6(4), tras dos horas y 56 minutos de competencia.

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Para imponerse ante Choinski, Tirante debió mostrarse paciente y sostener la concentración en los momentos decisivos. En el primer set, ninguno de los dos cedió su servicio y la definición llegó en el tie-break, donde el argentino se impuso. El segundo parcial tuvo un desarrollo similar: el británico consiguió un quiebre en el inicio, pero el bonaerense reaccionó rápidamente para recuperar la diferencia y llevar nuevamente la manga al desempate. Esta vez, el europeo logró quedarse con el set y forzó una tercera manga.

El último parcial parecía inclinarse para Choinski, que llegó a estar 4-1 arriba. Sin embargo, el platense no se desmoronó, recuperó el quiebre y encadenó tres games consecutivos para igualar el marcador. Con ambos jugadores nuevamente sin margen de error, el partido se definió en un tercer tie-break, en el que el argentino logró imponerse para quedarse con una valiosa victoria.

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Los números del jugador nacional reflejan que convirtió 20 aces y cometió cuatro dobles faltas. Logró un 50% de efectividad con su primer servicio y ganó el 78% de los puntos disputados con ese saque. Además, registró 38 tiros ganadores y 49 errores no forzados. Generó siete oportunidades de quiebre y concretó dos, mientras que perdió su servicio en dos ocasiones.

El tenista serbio Novak Djokovic (Europa Press)
El serbio Novak Djokovic reaparece en el tour luego de las semifinales en Wimbledon (Europa Press)

En la segunda ronda, Tirante enfrentará por primera vez al serbio Novak Djokovic, número 5 del mundo y tercer preclasificado del torneo. El ex número uno del mundo es tres veces campeón de Cincinnati, donde se consagró en 2018, 2020 y 2023. Nole volverá a competir en el circuito después de su caída en las semifinales de Wimbledon ante el italiano Jannik Sinner (1°).

Otro de los jugadores nacionales que viene teniendo destacadas actuaciones es Mariano Navone (44°), quien levantó su primer título ATP Tour sobre el polvo de ladrillo de Bucarest y el Challenger 175 en canchas duras de Cap Cana, ambos logros en 2026.

En su debut en Cincinnati, el albiceleste venció al belga Raphael Collignon (38°), finalista de Gstaad 2026, por 6-3 y 7-6(3). El argentino tuvo una destacada actuación y mostró solidez a lo largo del encuentro.

En el primer set no cedió su servicio y logró sacar una ventaja que le permitió quedarse con la manga. En el segundo parcial, llegó a estar 5-4 arriba y dispuso de seis puntos de partido, pero no pudo aprovecharlos. En el game siguiente perdió su saque y el desenlace se trasladó al tie-break, donde el jugador de 9 de Julio mantuvo la calma y terminó imponiéndose para sellar su pase a la segunda ronda.

En la próxima vuelta, el argentino enfrentará a otro tenista de Bélgica Alexander Blockx (32°), finalista de Estoril 2026, por ser preclasificado arranca su participación desde la fase de 64.

Los que no pudieron avanzar en el torneo estadounidense fueron Camilo Ugo Carabelli (76°), quien perdió frente al serbio Miomir Kecmanovic (62°) por un doble 6-3. Además, Román Burruchaga (56°) cayó ante el alemán Jan-Lennard Struff (41°) por 7-6(4), 2-6 y 6-3.

Marco trungellito se clasificó para el cuadro principal del Masters 1000 de Cincinnati (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)
Marco trungellito se clasificó para el cuadro principal del Masters 1000 de Cincinnati (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Marco Trungelliti (90°) volverá a disputar, a los 36 años, un cuadro principal de un Masters 1000. El santiagueño superó las dos rondas de la clasificación tras vencer al austríaco Sebastián Ofner (126°) por 4-6, 6-4 y 7-6(4), y al japonés Kei Nishikori (467°) por 4-6, 7-5 y 6-3.

Trungelliti jugará así su cuarto main draw en un torneo de esta categoría. La última vez había sido este año, en Roma. Ahora buscará conseguir su primera victoria en un cuadro principal de Masters 1000 cuando enfrente al serbio Hamad Medjedovic (73°), quien también ingresó al certamen desde la qualy.

Derrota de Podoroska

Nadia Podoroska (514° del ranking WTA) perdió en la segunda ronda de la clasificación de Cincinnati ante la colombiana Emiliana Arango (97°) por 6-4, 5-7 y 6-3. La rosarina estuvo muy cerca de quedarse con la victoria, ya que en el segundo set llegó a estar 5-2 arriba y dispuso de una buena oportunidad para cerrar el partido. Sin embargo, no pudo sostener la ventaja, perdió cinco games consecutivos y cedió la manga. En el tercer parcial, Arango se mostró más precisa en los momentos decisivos y terminó imponiéndose para avanzar al cuadro principal.

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