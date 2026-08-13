Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

El Gobierno de Guatemala conmemora los 30 años del Convenio 169 y admite una deuda con los pueblos indígenas

La ministra de Trabajo Miriam Roquel dijo en el Palacio Nacional de la Cultura que los avances no han cerrado desigualdades y que siguen pendientes la igualdad y la participación efectiva

Infografía con reloj que marca 30, calendario 1996, manos sobre una brecha, una paloma, texto sobre el Convenio 169 y brechas de desigualdad en Guatemala.
Una infografía detalla los 30 años de la ratificación del Convenio 169 en Guatemala, señalando las brechas persistentes en derechos y condiciones de vida para los pueblos indígenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

A 30 años de la ratificación del Convenio 169 de la OIT, Guatemala volvió a poner el foco en una deuda que sigue abierta: traducir ese compromiso internacional en igualdad efectiva para los pueblos indígenas, en un país donde 4 de cada 10 personas se identifican como integrantes de esos pueblos y aún persisten brechas de empleo, ingresos, educación, idioma y acceso a servicios públicos.

Durante un acto en el Palacio Nacional de la Cultura, la ministra de Trabajo y Previsión Social Miriam Roquel sostuvo que los avances de estas tres décadas conviven con obstáculos que siguen limitando el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones.

PUBLICIDAD

Entre ellos mencionó las barreras lingüísticas, que, dijo, no deberían convertirse en impedimentos para acceder a servicios y ejercer derechos.

La conmemoración recordó que el convenio reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derechos y fija obligaciones para el Estado en materia de igualdad, participación y respeto de sus instituciones, idiomas y formas propias de organización. Roquel subrayó que ese marco también exige eliminar las barreras que dificultan el ejercicio de esos derechos.

Mujer de cabello oscuro con camisa bordada y aretes redondos habla ante un micrófono en podio de madera. Pantalla azul con texto detrás
Guatemala conmemoró los 30 años de la ratificación del Convenio 169 de la OIT con el foco puesto en la deuda de garantizar igualdad efectiva para los pueblos indígenas. (AGN)

El Gobierno admite que las brechas siguen en empleo, ingresos y servicios

Roquel afirmó que el cumplimiento del Convenio 169 no recae solo en una dependencia del Ejecutivo, sino en todo el Estado. Planteó que ese trabajo requiere coordinación entre instituciones públicas, autoridades indígenas y ancestrales, organizaciones de mujeres, organizaciones sindicales, sociedad civil y comunidad internacional.

PUBLICIDAD

La respuesta a qué sigue pendiente fue explícita: persisten desigualdades en la calidad del empleo, los ingresos, la educación y el acceso a servicios públicos. La ministra añadió que los idiomas nacionales deben funcionar como puentes de comunicación y no como barreras para la atención estatal.

La publicación oficial del organismo internacional ya vinculaba la ratificación con un objetivo más amplio: convertir los acuerdos del proceso de paz en realidades sociales y políticas concretas. También recordaba que, como parte de ese proceso, en marzo de 1995 se había firmado un acuerdo específico basado en el convenio para lograr el reconocimiento y la protección de los derechos y la identidad cultural de los indígenas.

En ese mismo documento, Ian Chambers, entonces director de la Oficina de la OIT en San José, sostuvo que la ratificación era un paso en el proceso de paz y afirmó: “Este compromiso internacional supone una garantía formal para el desarrollo de la naturaleza y características multiculturales y pluriétnicas de la sociedad guatemalteca, que ya están reconocidas en la Constitución del país”. Añadió que “resultaba imposible garantizar una paz duradera si no se reconocía y protegía esta diversidad, tanto en Guatemala como en el resto del mundo”.

Roquel cerró la conmemoración con un compromiso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social: seguir trabajando con distintos sectores para que los derechos reconocidos hace 30 años se reflejen en condiciones concretas para los pueblos indígenas, tanto en el ámbito laboral como en los servicios públicos y en la vida cotidiana.

La ratificación de 1996 quedó ligada al proceso de paz y al reconocimiento de la diversidad indígena

La ministra situó la ratificación en el contexto del proceso de paz y después de la firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrito en 1995. Señaló que la decisión de 1996 representó un paso para el reconocimiento formal de los pueblos indígenas como sujetos sociales y políticos y como titulares de derechos.

Según una publicación oficial de la Organización Internacional del Trabajo, difundida el 13 de junio de 1996, la aceptación de la ratificación formalizó un compromiso destinado a garantizar los derechos de la población de origen maya, presentada allí como mayoritaria en el país. El organismo explicó entonces que el convenio obliga a los gobiernos que lo ratifican a respetar los valores tradicionales de los pueblos indígenas y tribales, a consultarlos sobre decisiones que afecten su desarrollo económico o social y a respetar sus derechos sobre las tierras que ocupan tradicionalmente.

Ese antecedente también fue descrito por el organismo como una pieza del proceso de negociación impulsado bajo auspicios de las Naciones Unidas para poner fin a la guerra civil en Guatemala. En esa comunicación, la OIT señaló que el conflicto, al que definió como el de mayor duración en América Latina, había costado cerca de 250 mil vidas a lo largo de 30 años.

El entonces ministro de Trabajo y Previsión Social de Guatemala Arnoldo Ortiz Moscoso calificó la ratificación como “un hito histórico en la consolidación de la democracia y del respeto de los derechos humanos internacionalmente reconocidos en Guatemala”. En la misma publicación, pidió apoyo a la comunidad internacional para garantizar “la plena participación de todos los sectores de la sociedad, hombres y mujeres, empleadores y trabajadores, en la construcción de una cultura nueva y democrática de tolerancia, paz y desarrollo económico”.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloConvenio 169 de la OITOITPueblos indígenasMintrab

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De la foto a la incertidumbre: Desaparece turista costarricense en el Parque Nacional Chirripó

La desaparición de un senderista de 58 años desencadenó un operativo coordinado entre SINAC, Cruz Roja y organizaciones locales, que rastrean zonas clave tras el aviso de sus acompañantes

De la foto a la incertidumbre: Desaparece turista costarricense en el Parque Nacional Chirripó

Héctor Ordóñez asume como ministro de Estrategia y Comunicaciones del Gobierno de Nasry Asfura

El reconocido periodista Héctor Ordóñez fue confirmado este jueves como nuevo ministro de Estrategia y Comunicaciones del Gobierno del presidente Nasry Asfura, en sustitución de José Augusto Argueta

Héctor Ordóñez asume como ministro de Estrategia y Comunicaciones del Gobierno de Nasry Asfura

Gobierno de Costa Rica nombra a siete nuevos embajadores, entre ellos a cuatro sin carrera diplomática

El Consejo de Gobierno ratificó siete nuevos embajadores que representarán a Costa Rica en distintos países, entre ellos cuatro figuras de designación política que ocuparon cargos durante la administración de Rodrigo Chaves

Gobierno de Costa Rica nombra a siete nuevos embajadores, entre ellos a cuatro sin carrera diplomática

El Ministerio de Economía de Costa Rica detecta diferencias de hasta 140% en regalos del Día de la Madre

La cartera de Economía detectó brechas de ¢22,432 (USD 49.96) en una olla arrocera al comparar artículos iguales en dos o más comercios, tras monitorear 24 tiendas entre el 13 y el 16 de julio

El Ministerio de Economía de Costa Rica detecta diferencias de hasta 140% en regalos del Día de la Madre

Los jefes de bloque del Congreso de Guatemala aprueban la agenda de los plenos del 18 y 20 de agosto, sin incluir subsidio a los combustibles

La programación quedó ajustada por el traslado del descanso del 15 de agosto al lunes 17 e incorpora debates en varias lecturas, además de la elección de dos magistrados para completar el período 2024-2029

Los jefes de bloque del Congreso de Guatemala aprueban la agenda de los plenos del 18 y 20 de agosto, sin incluir subsidio a los combustibles

TECNO

La renovación tecnológica y el avance de las asistencias que reconfiguran el segmento de los SUV compactos

La renovación tecnológica y el avance de las asistencias que reconfiguran el segmento de los SUV compactos

Nueva actualización de Windows 11 es mil veces más rápida: acelera el inicio de aplicaciones

Zonas afectadas por terremoto en Colombia vuelven a comunicarse: habilitan puntos de conectividad satelital

Discord obligado a suspender transmisiones en vivo luego de la muerte de una menor en Brasil

Dislexia y comprensión: crean una IA que busca reproducir las decisiones del cerebro al leer

ENTRETENIMIENTO

Travis Kelce habla por primera vez de su boda con Taylor Swift: “Fue la mejor noche de mi vida”

Travis Kelce habla por primera vez de su boda con Taylor Swift: “Fue la mejor noche de mi vida”

Con bocetos de Anna y Elsa, Kristen Bell anticipó su regreso a Frozen 3

Shannon Elizabeth revela las ganancias que OnlyFans le dejó en menos de dos semanas: “Fue realmente sorprendente”

Jenna Ortega sobre el futuro de “Merlina”: “No es hasta la adultez cuando empiezas a pensar, quizá necesito un plan”

Millonaria china pagó por protagonizar su propia serie de TV y besar 60 veces a su actor favorito

MUNDO

Las olas de calor en Francia provocaron el colapso de los refugios de fauna silvestre y hasta el 80% debió cerrar

Las olas de calor en Francia provocaron el colapso de los refugios de fauna silvestre y hasta el 80% debió cerrar

El petróleo volvió a caer: cedió 2,15% y cerró debajo de USD 90 ante el aumento del suministro desde Medio Oriente

Un tren con 150 pasajeros a bordo descarriló cerca de Londres: al menos dos heridos graves

Uno de cada cinco niños en el mundo vive en zonas de guerra y conflictos

Los países del Indo-Pacífico ante una oportunidad: equilibrar al régimen de China en América Latina