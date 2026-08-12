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El dólar en Bolivia tiende a la baja tras un mes de alza con la flexibilización del tipo de cambio

El país abandonó el 29 de junio el régimen cambiario fijo que estuvo vigente durante casi 15 años. Desde entonces, el dólar llegó a encarecerse casi 25%, pero en los últimos días comenzó a ceder

Imagen de archivo de un empleado sosteniendo billetes de dólar en una oficina de cambio. REUTERS/Willy Kurniawan
Imagen de archivo de un empleado sosteniendo billetes de dólar en una oficina de cambio. REUTERS/Willy Kurniawan
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Después de haber subido sostenidamente a lo largo de un mes, la cotización del dólar en Bolivia registra una tendencia a la baja en los últimos 12 días. Este miércoles se cotiza en 11,71 bolivianos después de haber superado los 12 bolivianos finales de julio.

Esta fluctuación en el tipo de cambio se produce tras la implementación de una nueva política cambiaria. El 29 de junio se implementó un tipo de cambio flexible, que se basa en la oferta y la demanda de la divisa estadounidense en el sistema bancario, que puso fin a 15 años de un tipo de cambio fijo.

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En el inicio del nuevo régimen, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció el tipo de cambio en 9,73 bolivianos y desde entonces había incrementado hasta llegar a los 12,15 el 31 de julio. En medio de reclamos por el incremento constante, el Gobierno afirmó que la fluctuación era parte del proceso de estabilización.

Tras 12 días de baja sostenida, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza afirmó que la divisa continuará en esa tendencia. “Tal como dijimos, y no, no es que uno haya hecho una premonición, sino que se hace análisis con datos (lo demás, con suerte, son opiniones). Tan simple como eso. Y, por cierto, los datos muestran que la tendencia va a continuar”, escribió Espinoza a través de su cuenta de X.

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El ministro de Economía Jose Gabriel Espinoza en una imagen de archivo. REUTERS/Claudia Morales
El ministro de Economía Jose Gabriel Espinoza en una imagen de archivo. REUTERS/Claudia Morales

La tendencia a la baja coincidió con el anuncio que hizo el BCB el 30 de julio, cuando informó que intervendría el mercado cambiario “cuando considere necesario” para evitar “episodios de sobrerreacción y prácticas especulativas por algunos actores con poder de mercado”.

Si bien el reglamento no se ha difundido oficialmente, el presidente del BCB, David Espinoza, explicó que tendrá dos modalidades de operación del BCB: compra y venta directa y un mecanismo de subasta con el objetivo de mitigar fluctuaciones “no deseadas” en el mercado cambiario.

El BCB va a intervenir en el mercado (cambiario) cuando haya una sobrerreacción. Esto podría ocurrir en el corto plazo”, afirmó David Espinoza, presidente del banco, un día antes de que empiece a bajar la cotización de la divisa.

La flexibilización en el tipo de cambio puso fin a la política cambiaria fija que se había establecido en 2011, bajo el gobierno de Evo Morales (2006-2019) y que continuó en el mandato de Luis Arce (2020-2025), como uno de los pilares del modelo económico de ambos gobiernos con el objetivo de contener la inflación, fortalecer el uso del boliviano y brindar previsibilidad en las transacciones.

Una trabajadora de una farmacia privada con un cartel en el que reclama por la escasez de dólares en una protesta en el centro de La Paz, Bolivia, el miércoles 22 de mayo de 2024. La escasez de dólares en Bolivia está afectando a la disponibilidad y precios de productos importados, como las medicinas. (AP Foto/Juan Karita)
Una trabajadora de una farmacia privada con un cartel en el que reclama por la escasez de dólares en una protesta en el centro de La Paz, Bolivia, el miércoles 22 de mayo de 2024. La escasez de dólares en Bolivia está afectando a la disponibilidad y precios de productos importados, como las medicinas. (AP Foto/Juan Karita)

Sin embargo, la crisis económica de los últimos años, marcada por la caída de la renta petrolera, agotamiento de las reservas internacionales y la creciente escasez de divisas, dio lugar al surgimiento de un mercado informal en el que el valor del dólar llegó a tener un 187% de incremento.

Rodrigo Paz asumió en noviembre con las arcas públicas en mínimos y pronósticos de contracción de la economía. En ese escenario implementó algunas políticas contrarias a lo que había propuesto durante la campaña electoral al calor de la urgencia económica: levantó la subvención de los combustibles, flexibilizó del tipo de cambio sin las bandas que había prometido y abrió la puerta a instituciones internacionales en busca de financiamiento.

La nueva política cambiaria se produce en el marco de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un préstamo de 1.900 millones de dólares, un monto significativamente menor que los 5.000 que se habían planteado inicialmente, que estarán destinados a restablecer el equilibrio fiscal. El Gobierno estima que el primer desembolso llegue a fin de mes o inicios del próximo.

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