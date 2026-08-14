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Eugenio Derbez se sorprende al ver a Alessandra Rosaldo lavando platos después del concierto de Sentidos Opuestos

El actor y comediante compartió un video donde alaba la responsabilidad de su esposa horas después de su presentación en el Auditorio Nacional

Eugenio Derbez Alessandra Rosaldo
La pareja llegó al altar en 2012 y desde entonces se ha consolidado como una de las más populares del medio (Foto: Instagram)
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La noche del miércoles 12 de agosto, Alessandra Rosaldo se presentó en el Auditorio Nacional para encabezar el concierto de Sentidos Opuestos, junto al Chacho Gaytán, como parte de la gira “Sin Límites”, que celebra los 34 años del dúo mexicano.

Entre los fans que asistieron al Coloso de Reforma el afamado actor y comediante, Eugenio Derbez, acompañó a su esposa Alessandra Rosaldo, quien lo dejó atónito por su increíble presentación y por lo que hizo horas después del evento musical.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Eugenio Derbez documentó que Alessandra Rosaldo lavó los platos de su casa a la 1 de la madrugada de este jueves 13 de agosto, acción que sorprendió al presentador mexicano y también a su hija Aitana.

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“Cada día me sorprendes más”, dice la leyenda del video compartido por Eugenio Derbez, que, durante la filmación, elogió a su esposa, quien se encuentra de espaldas al estar enfocada en limpiar los trastes de su casa antes de irse a descansar.

“Mi esposa lo puede todo... después de llenar el Auditorio Nacional, ahí está Alessandra Rosaldo lavando los trastes”, dijo el director de cine después de estar emocionado por la manera en que su esposa triunfó durante el concierto de Sentidos Opuestos.

Alessandra le dedica canción a Eugenio Derbez

Aislinn y Eugenio comparten con orgullo concierto de Alessandra Rosaldo @ederbez/Instagram

La velada en el Auditorio Nacional fue tan especial para Alessandra Rosaldo como para Eugenio Derbez, pues la cantante de Sentidos Opuestos le dedicó la canción “La Octava Maravilla” y su reacción quedó filmada por su hija Aislinn Derbez.

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Al estar en primera fila, Alessandra Rosaldo apuntó hacia Eugenio Derbez mientras cantó con felicidad la melodía que tenía preparada para su esposo, quien no supo que hacer al estar bailando con una sonrisa peculiar mientras era grabado por su hija.

Aitana debuta junto a Alessandra Rosaldo

Aitana Derbez protagonizó un video en donde maneja un camión junto a Eugenio Derbez
El actor está con su hija durante un video. (Foto: Captura de pantalla YouTube)

La pequeña Aitana, de 12 años, acompañó a su mamá. Alessandra Rosaldo, arriba del escenario durante la canción “Dónde están”, uno de los mejores éxitos de Sentidos Opuestos que hizo bailar a todos los invitados en el Auditorio Nacional.

Aitana es la primera hija de Alessandra Rosaldo y la cuarta de Eugenio Derbez. Ella creció dentro de un entorno artístico: canta, baila, actúa, toca el piano —instrumento que aprendió de su padre—, y es parte del reality familiar De viaje con los Derbez.

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