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En Panamá el Ministerio Público y la Contraloría investigarán la compra de computadoras que motivaron la renuncia de la ministra de Educación

Se adjudicó la compra de 54,000 computadoras marca Liby modelo N18-14C para docentes del sistema oficial

La renunciante ministra de Educación, Lucy Molinar, dijo que había mucho "ruido" en torno a la compra de las computadoras. (Meduca)
La renunciante ministra de Educación, Lucy Molinar, dijo que había mucho "ruido" en torno a la compra de las computadoras. (Meduca)
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El Ministerio Público y la Contraloría General de la República confirmaron la apertura de una investigación y una auditoría, respectivamente, por la compra de 54.000 computadoras por parte del Ministerio de Educación, tras la renuncia de la ministra Lucy Molinar.

No obstante, el Ministerio Público no precisó si existe una acusación directa contra personas específicas o si se trata de una acción impersonal.

Mientras, un anuncio de una auditoría por parte de la Contraloría General de la República se produce un día después de la renuncia de Molinar, quien atribuyó su salida al “ruido” generado en torno a la compra de las computadoras.

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Molinar señaló que había solicitado al Ministerio Público que revisara el proceso.

Respecto a la auditoría, la Contraloría informó que esta revisión se enmarca en su labor de fiscalización orientada a la protección de los recursos públicos y la exigencia de rendición de cuentas.

Una computadora portátil gris con el logo Liby visible en la tapa se encuentra sobre una mesa de madera clara, con una ventana y cortinas oscuras al fondo.
Una computadora portátil de la marca Liby se ubica sobre una mesa de madera clara cerca de una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reafirmó que la lucha contra la corrupción se lleva a cabo “sin selectividad ni distinciones”, tanto en el caso de exfuncionarios como de servidores en ejercicio.

El informe de auditoría recogerá, según la entidad, todos los hallazgos detectados y, si alguno tuviera carácter penal, se remitirá la documentación correspondiente al Ministerio Público para su investigación.

Entre los puntos bajo examen se encuentran las condiciones de pago originalmente pactadas y las modificaciones introducidas mediante una adenda, que permitieron pagos parciales.

La Contraloría verificará el fundamento técnico y legal de estos cambios, así como las especificaciones técnicas de las computadoras adquiridas. Se evaluará si los equipos entregados cumplen con las características establecidas en el proceso de contratación y si cualquier alteración estuvo debidamente respaldada desde el punto de vista técnico, contractual y legal.

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El contrato S-04-2026, firmado por Molinar en representación del Estado y por Hamzi Moussa El Reda Jaafar como representante legal de IS Group, S.A., adjudicó la compra de 54,000 computadoras marca Liby modelo N18-14C para docentes del sistema oficial, a través de la Resolución 29 del 19 de enero de 2026.

Acto en el cual el Ministerio de Educación inició la entrega de computadoras portátiles a docentes del sector oficial del país. (Meduca)
Acto en el cual el Ministerio de Educación inició la entrega de computadoras portátiles a docentes del sector oficial del país. (Meduca)

El costo de los equipos, sin incluir impuestos, alcanzó $26.619.300 ($492,95 por unidad), mientras que el valor total del contrato, sumando $1.863.351 del impuesto, ascendió a $28.482.651 (aproximadamente $527,46 por computadora), de acuerdo con informes de prensa.

El contrato contempla cuatro años de garantía y soportetécnico, y el pago total debe realizarse únicamente después de la entrega completa de los equipos y la emisión del recibido a satisfacción por parte del Ministerio de Educación.

El contratista, además, debe habilitar centros de servicio y canales de atención a través de teléfono, WhatsApp, correo electrónico y página web, así como implementar un sistema para registrar y dar seguimiento a daños, incidencias y reparaciones.

La auditoría de la Contraloría General también abarcará el análisis de la reducción de 49 interesados iniciales a un solo oferente durante la licitación, para determinar si se garantizaron condiciones de igualdad, transparencia y libre competencia y si las modificaciones introducidas durante el proceso se ajustaron a la ley.

La compra de las computadoras, uno de los proyectos más defendidos por la hasta este miércoles ministra de Educación, tenía como objetivo supuestamente cerrar la brecha digital en las escuelas públicas.

La auditoría, según la Contraloría, verificará las condiciones de pago originalmente pactadas y las modificaciones introducidas que permitieron pagos parciales.
La auditoría, según la Contraloría, verificará las condiciones de pago originalmente pactadas y las modificaciones introducidas que permitieron pagos parciales.

Pero, se convirtió en el epicentro de la controversia que derivó en su salida, dejando en revisión una estrategia tecnológica que desde 2024 transitó de un convenio de $241,7 millones a licitaciones públicas, dos procesos fallidos para adquirir equipos para estudiantes y un contrato de $28,4 millones para dotar de laptops a docentes.

“Hay mucho ruido en algunos temas, particularmente en el tema de las computadoras. Yo prefiero hacer un paso al lado para que se investigue bien y se aclare todo, y dejar paso a una nueva administración”, expresó Molinar al explicar su decisión de renunciar al cargo que ostentaba desde el 1 de julio de 2024.

Anteriormente, bajo el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), hoy refugiado en Colombia, Molinar también ocupó la cartera de Educación.

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