Cruz Azul vs Chicago Fire EN VIVO: la Máquina se juega el liderato del grupo en la Leagues Cup

Cruz Azul y Chicago Fire se enfrentan este 13 de agosto en la última jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026.
La Máquina, dirigida por Joel Huiqui, suma seis puntos tras vencer a New York City y Philadelphia, mientras que el Chicago Fire de Robert Lewandowski llega con dos triunfos sobre Necaxa y Santos Laguna.
Ambos equipos llegan invictos y con la posibilidad de asegurar su pase a los Cuartos de Final. Un empate clasifica a ambos, pero la ambición por el liderato podría definir un partido cerrado desde el SeatGeek Park de Illinois.
MIN 7: Falta sobre el Toro
El atacante cae y el centra concede lel cobro a los cementeros.
MIN 4: ¡El Toro cerca!
Campos se escapaba por la banda y lanzó un centro veenoso que de milagro Fernández no conecta.
MIN 3: Salétros intenta sorprender a Mier
El arquero estaba bien posicionado y retiene seguro en el fondo.
MIN 2: Paradela buscaba
Tras un descuido, el argentino se escapaba por el centro, pero la defensa estadounidense logró sacarle la bola.
¡Arranca el partido en el Dignity Health SeatGeek Park!
Chicago Fire hace lo propio y presenta su alineación titular:
- Brady (1)
- Dean (24)
- Waterman (16)
- Elliott (3)
- Gutman (15)
- Oregel Jr. (35)
- D’Avilla (42)
- Salétros (6)
- Zinckernagel (11)
- Lewandowski (9)
- Dithejane (12)
Joel Huiqui presenta al once titular de Cruz Azul para el encuentro:
- Mier (23)
- Campos (3)
- Ditta (4)
- Chiquete (5)
- Lira (6)
- Palavecino (8)
- Márquez (16)
- Rodríguez (19)
- Paradela (20)
- Fernández (21)
- Piovi (33)