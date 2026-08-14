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Cruz Azul vs Chicago Fire EN VIVO: la Máquina se juega el liderato del grupo en la Leagues Cup

Los cementeros buscan culminar invictos y asegurar el pase a los cuartos de final

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Cruz Azul buscará avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026 cuando se enfrente este jueves 12 de agosto al Chicago Fire de la MLS (Jesús Avilés | Infobae)
Los dirigidos por Joel Huiqui buscarán imponerse en el SeatGeek Park de Illinois para llegar como líderes a la siguiente fase ante los comandados por Robert Lewandowski. (Jesús Avilés | Infobae)

Cruz Azul y Chicago Fire se enfrentan este 13 de agosto en la última jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026.

La Máquina, dirigida por Joel Huiqui, suma seis puntos tras vencer a New York City y Philadelphia, mientras que el Chicago Fire de Robert Lewandowski llega con dos triunfos sobre Necaxa y Santos Laguna.

Ambos equipos llegan invictos y con la posibilidad de asegurar su pase a los Cuartos de Final. Un empate clasifica a ambos, pero la ambición por el liderato podría definir un partido cerrado desde el SeatGeek Park de Illinois.

01:18 hsHoy

MIN 7: Falta sobre el Toro

El atacante cae y el centra concede lel cobro a los cementeros.

01:15 hsHoy

MIN 4: ¡El Toro cerca!

Campos se escapaba por la banda y lanzó un centro veenoso que de milagro Fernández no conecta.

01:14 hsHoy

MIN 3: Salétros intenta sorprender a Mier

El arquero estaba bien posicionado y retiene seguro en el fondo.

01:13 hsHoy

MIN 2: Paradela buscaba

Tras un descuido, el argentino se escapaba por el centro, pero la defensa estadounidense logró sacarle la bola.

01:11 hsHoy

¡Arranca el partido en el Dignity Health SeatGeek Park!

01:09 hsHoy

Chicago Fire hace lo propio y presenta su alineación titular:

  • Brady (1)
  • Dean (24)
  • Waterman (16)
  • Elliott (3)
  • Gutman (15)
  • Oregel Jr. (35)
  • D’Avilla (42)
  • Salétros (6)
  • Zinckernagel (11)
  • Lewandowski (9)
  • Dithejane (12)
El once titular del Chicago Fire para enfrentar a Cruz Azul. (X/ @ChicagoFire)
El once titular del Chicago Fire para enfrentar a Cruz Azul. (X/ @ChicagoFire)
01:05 hsHoy

Joel Huiqui presenta al once titular de Cruz Azul para el encuentro:

  • Mier (23)
  • Campos (3)
  • Ditta (4)
  • Chiquete (5)
  • Lira (6)
  • Palavecino (8)
  • Márquez (16)
  • Rodríguez (19)
  • Paradela (20)
  • Fernández (21)
  • Piovi (33)
El once inicial de La Máquina para el partido frente al Chicago Fire. (X/ @CruzAzul)
El once inicial de La Máquina para el partido frente al Chicago Fire. (X/ @CruzAzul)

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