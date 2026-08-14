Cruz Azul vs Chicago Fire EN VIVO: la Máquina se juega el liderato del grupo en la Leagues Cup

Los dirigidos por Joel Huiqui buscarán imponerse en el SeatGeek Park de Illinois para llegar como líderes a la siguiente fase ante los comandados por Robert Lewandowski. (Jesús Avilés | Infobae)

Cruz Azul y Chicago Fire se enfrentan este 13 de agosto en la última jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026.

La Máquina, dirigida por Joel Huiqui, suma seis puntos tras vencer a New York City y Philadelphia, mientras que el Chicago Fire de Robert Lewandowski llega con dos triunfos sobre Necaxa y Santos Laguna.

Ambos equipos llegan invictos y con la posibilidad de asegurar su pase a los Cuartos de Final. Un empate clasifica a ambos, pero la ambición por el liderato podría definir un partido cerrado desde el SeatGeek Park de Illinois.