SICA busca que las pruebas forenses tengan validez y reconocimiento regional

La Secretaría General del SICA inicia una nueva fase de formación forense en El Salvador (Foto cortesía SICA)

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La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) anunció este jueves el inicio de una nueva fase de formación para profesionales forenses de Guatemala, República Dominicana y Panamá, orientada a las áreas de balística, documentoscopía y lofoscopía.

El proceso se desarrolla en las instalaciones del Centro de Investigación Forense (CIF) de la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), como parte del Programa Regional de Pasantías Forenses, una iniciativa destinada a fortalecer y armonizar las capacidades técnicas en ciencias forenses en la región.

De acuerdo con la Secretaría General del SICA, el programa busca no solo la actualización de conocimientos, sino también el desarrollo de competencias que permitan a los expertos intercambiar experiencias, establecer redes profesionales y construir criterios técnicos comunes en materia forense. Esta articulación técnica persigue facilitar la validez y el reconocimiento regional de peritajes, elemento considerado clave para la mejora de los sistemas de seguridad y justicia en los países miembros de la Región SICA.

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Según señala el comunicado de la Secretaría General del SICA, las áreas de formación incluyen balística —el estudio científico de proyectiles, armas de fuego y sus efectos—, documentoscopía —el análisis técnico de documentos para detectar alteraciones o falsificaciones— y lofoscopía —la identificación a través de huellas dactilares y otras improntas dérmicas—. Estas disciplinas resultan fundamentales en investigaciones criminales, procesos judiciales y labores de inteligencia policial.

La iniciativa apunta a actualizar capacidades, promover el intercambio de experiencias y definir criterios compartidos entre países miembros, con el fin de reforzar la cooperación técnica y dar validez transfronteriza a los dictámenes (Foto cortesía SICA)

El Programa Regional de Pasantías Forenses cuenta con el respaldo de la República de Corea, a través de la cooperación internacional canalizada en el marco de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. La Dirección de Seguridad Democrática de la SG-SICA impulsa este tipo de acciones conjuntas, con el objetivo de responder a los retos de seguridad que trascienden fronteras y requieren una respuesta coordinada a nivel regional.

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“El intercambio de conocimientos y la construcción de estándares comunes son esenciales para enfrentar los retos transfronterizos en seguridad y justicia en la región”, destacó la Secretaría General en su comunicado. Los organizadores indicaron que estas pasantías permiten que los expertos forenses desarrollen competencias avanzadas y compartan prácticas recomendadas, lo que favorece la consolidación de una Red de Servicios de Ciencias Forenses que actúe como referente técnico en Centroamérica y República Dominicana.

Integración de teoría y práctica en la formación

El proceso de formación integra tanto sesiones teóricas como prácticas, utilizando laboratorios especializados y tecnología de vanguardia. Los participantes no solo refuerzan su preparación técnica, sino que también establecen canales de cooperación que facilitan la asistencia mutua y el reconocimiento de dictámenes forenses entre los países de la Región SICA.

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La iniciativa subraya la relevancia de la capacitación continua y la cooperación técnica internacional para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad pública. Las autoridades del SICA informaron que el programa prevé extender su alcance con futuras ediciones y nuevas áreas de especialización, con el propósito de consolidar una base técnica común que beneficie a todos los servicios forenses de la región.

El apoyo internacional se canaliza en la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y acompaña las acciones coordinadas de la Dirección de Seguridad Democrática, orientadas a responder a desafíos de justicia y seguridad que cruzan fronteras (Foto cortesía SICA)

Integrantes policiales salvadoreños en crecida: 248 agentes policiales salvadoreños fueron juramentados para ejercer en la institución en mayo de este año. Luego de finalizar sus 9 meses de estudio, incluyendo 3 meses de práctica, se unen a partir de hoy a las estrategias de seguridad del Plan Control Territorial y la guerra contra las pandillas.

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