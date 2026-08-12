Hallaron casi media tonelada de cocaína con la imagen de Erling Haaland en un camión en la frontera de Ecuador

La imagen de Erling Haaland estaba en los 370 bloques de cocaína incautados en Tulcán

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El rostro del futbolista noruego Erling Haaland apareció impreso en parte de un cargamento de casi media tonelada de cocaína descubierto por las autoridades ecuatorianas en un camión que circulaba por Tulcán, una ciudad fronteriza con Colombia. La droga estaba distribuida en 370 bloques y permanecía escondida dentro de una estructura modificada del vehículo.

El operativo se ejecutó durante la madrugada del 11 de agosto en el sector Guagua Negro, al sur de Tulcán, en la provincia de Carchi. Agentes especializados de la Policía Nacional interceptaron el automotor y realizaron una inspección que permitió detectar un compartimento acondicionado para transportar la sustancia sin que quedara expuesta a simple vista.

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La conductora del camión, una ciudadana colombiana identificada por la Fiscalía como María Camila R., fue aprehendida durante el procedimiento. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado formuló cargos en su contra por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

La Justicia dispuso prisión preventiva para la procesada mientras avanzan las investigaciones destinadas a reconstruir la ruta del cargamento e identificar a otras personas que pudieron participar en su traslado. El camión y un teléfono celular también quedaron retenidos como indicios del caso.

El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional en el sector Guagua Negro, en Tulcán donde fue interceptado un camión que contenía 370 bloques de cocaína en un doble fondo dentro del vehículo.

La cantidad exacta de droga fue determinada después del procedimiento. Los primeros reportes policiales mencionaron un decomiso cercano a los 370 kilogramos, pero posteriormente la Fiscalía informó que el pesaje estableció un total de 469,6 kilogramos de cocaína. La cifra de 370 corresponde, en cambio, a la cantidad de bloques encontrados dentro del vehículo.

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Uno de los elementos que distinguió el decomiso fue la presentación de los paquetes. Las imágenes divulgadas por las autoridades mostraron envoltorios identificados con referencias al delantero noruego Erling Haaland. Su nombre y rostro aparecían junto con símbolos asociados al fútbol, entre ellos un balón y una representación de la Copa del Mundo.

No existe información que relacione al jugador con las sustancias encontradas. Las autoridades tampoco han señalado las teorías sobre el uso de la imagen del futbolista. En los cargamentos de cocaína que circulan por las rutas internacionales es frecuente encontrar sellos, figuras, letras o logotipos utilizados para diferenciar partidas de droga.

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La función concreta de esas identificaciones puede variar entre las estructuras dedicadas al narcotráfico. En Ecuador se han registrado anteriormente paquetes con animales, marcas comerciales, iniciales y otros símbolos. Hasta el 12 de agosto, la Policía no había establecido públicamente quién colocó la referencia a Haaland ni qué grupo criminal estaba detrás de los 370 bloques encontrados en Tulcán.

La aparición de la imagen del futbolista no lo involucra de ninguna manera, según se ha indicado. REUTERS/Dylan Martinez

Las autoridades antinarcóticos estimaron que la sustancia incautada equivalía a millones de dosis que dejaron de ingresar a los mercados ilegales. También difundieron cálculos sobre el valor que podía alcanzar el cargamento dependiendo de su destino: alrededor de USD 841.000 dentro de Ecuador, cerca de USD 11 millones en Estados Unidos y hasta 17 millones de euros en Europa. Las cifras corresponden a estimaciones policiales y fueron divulgadas inicialmente cuando todavía se manejaba un peso preliminar menor al establecido después por la Fiscalía.

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El hallazgo vuelve a situar a Carchi entre los puntos de atención de las operaciones contra el narcotráfico en Ecuador. Su condición de provincia fronteriza y la conexión terrestre con Colombia hacen que las autoridades mantengan controles sobre vehículos de carga y otros medios de transporte que atraviesan la zona.

De acuerdo con información proporcionada por unidades antinarcóticos de la provincia, durante 2026 se han decomisado alrededor de cuatro toneladas de sustancias ilícitas en Carchi y unas 110 personas han sido detenidas por delitos vinculados con drogas.

Las autoridades todavía deben determinar el punto en el que fue cargada la cocaína, la participación que habría tenido la mujer detenida y quién debía recibirla. Tampoco se ha confirmado oficialmente que la sustancia procediera de Colombia por la nacionalidad de la conductora.

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El destino final permanece igualmente bajo investigación. Por ahora, el principal elemento judicializado es el traslado de los 469,6 kilogramos escondidos en el camión, mientras Policía y Fiscalía buscan establecer la estructura responsable de movilizar el cargamento identificado con la imagen de una de las figuras más reconocidas del fútbol internacional.