El histórico paso que dio Racing en el fútbol femenino luego de conseguir su primer título oficial

Tras el título conquistado por la Academia en el fútbol femenino, la institución habilitó por primera vez la personalización oficial con los nombres del plantel

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El primer campeonato de fútbol femenino de Racing no solo quedó inmortalizado en la historia del club, sino que también trajo consigo una transformación inédita para sus hinchas: por primera vez, las camisetas oficiales pueden adquirirse con el apellido y el número de las jugadoras que hicieron posible este logro. La iniciativa, impulsada tras la consagración en el Torneo Apertura, busca consolidar el vínculo entre el equipo y su público en un contexto donde los avances en el fútbol femenino generan cada vez mayor repercusión.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Racing anunció la salida al mercado de las camisetas personalizadas. “Cuando elegís una camiseta de Racing no elegís solamente los colores, soñás con usarla en un partido, con gritar un gol, emocionarte o entrar en la historia ganando un campeonato. Porque una camiseta cuenta una historia, ahora además de nuestros colores, por primera vez también vas a llevar nuestro apellido. Elegí la camiseta de tu campeona favorita en Locademia, seguimos haciendo historia”, concluyó la filmación protagonizada por la delantera Rocío Bueno y la capitana Sindy Ramírez.

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Racing lanzó a la venta por primera vez las camisetas con el apellido y el dorsal del plantel campeón de fútbol femenino

La decisión de lanzar camisetas con los nombres de las protagonistas responde a una demanda histórica de los seguidores del fútbol femenino, quienes veían como habitual la personalización solo en el plantel masculino. Para las jugadoras, representa un reconocimiento al esfuerzo sostenido a lo largo de los años, en medio de un escenario donde la visibilidad y la igualdad de condiciones siguen siendo desafíos centrales.

El nuevo proyecto generó un fuerte eco entre los hinchas y en las redes sociales. Los comentarios no tardaron en aparecer: “¡Bravo! Por fin, vamos las campeonas, merecen ser reconocidas”, celebró uno de los usuarios. Otro mensaje resaltó: “¡Sí señores! Era hora”, mientras el conductor Leandro Chino Leunis sumó su apoyo: “¡Vamos las pibas! ¡Salen esas casacas!”. La posibilidad de vestir los dorsales y los apellidos de las campeonas fue recibida como un símbolo de pertenencia y orgullo.

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Esta iniciativa marca una diferencia notable respecto a campañas anteriores, donde el equipo femenino participaba en presentaciones institucionales junto al plantel masculino. Ahora, la visibilidad se centra en las jugadoras, reflejando un cambio de paradigma dentro del propio club.

El conjunto de Avellaneda celebró un hito histórico mientras disputa las primeras fechas del Torneo Clausura

La campaña reciente quedará grabada en la memoria de Racing. Apenas horas después de la consagración, la dirigencia entregó diplomas a cada integrante del plantel en reconocimiento al logro. La ex Leona Delfina Merino, integrante de la Comisión Directiva, expresó en Instagram: “Fue un verdadero orgullo acompañar a este plantel, un grupo que hizo del profesionalismo, el esfuerzo, la resiliencia y la entrega sus principales banderas. Y el 22 de julio del 2026 quedó para siempre en la historia de Racing Club”.

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Merino también dedicó palabras a quienes acompañaron el proceso: “Felicitaciones a cada una de las jugadoras, al cuerpo técnico, al staff y a todas las personas que formaron parte de este camino, aportando desde distintos roles. Y gracias a los hinchas que acompañan, porque este logro también se construyó con ese apoyo. Los sueños se cumplen cuando hay trabajo, convicción y un equipo que nunca deja de creer. Que este sea solo el comienzo de una historia enorme”.

La Academia alcanzó el título luego de vencer a San Luis con una campaña sobresaliente

Las jugadoras reconocidas incluyen a figuras como Rocío Bueno, Sindy Ramírez, Serena Rodríguez, Abril Reche, Adriana Sachs, Eugenia Nardone, Milagros Otazú, Marleidy Cossio, Agostina Holzheier y Dolores Maregatti, junto al resto del plantel. Desde ahora, los hinchas pueden solicitar en Locademia la camiseta de cualquiera de las campeonas, que se entrega junto a una pelota n.º 1 como obsequio.

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El impulso de Racing no se detuvo tras la obtención del campeonato. En el debut del Torneo Clausura, el plantel femenino realizó su vuelta olímpica en el estadio Cilindro de Avellaneda, durante el entretiempo del partido en el que Racing superó 2-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata. El festejo junto a la hinchada selló el reconocimiento público a la labor de las jugadoras, quienes salieron al campo para celebrar con la Copa del Torneo Apertura, el primer título en la historia de la institución dentro de esta disciplina.

Con una campaña que acumuló 12 victorias, dos empates y solo una derrota y culminó con triunfo en la última fecha ante San Luis, el equipo dirigido por Héctor Bracamonte demostró solidez y compromiso. La expectativa ahora se traslada al Torneo Clausura, donde tanto las jugadoras como sus familias y seguidores podrán alentar con los nuevos modelos de camisetas, llevando en la espalda no solo los colores sino también los nombres que marcaron el inicio de una etapa inédita.

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