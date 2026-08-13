Santiago Peña dijo que Paraguay abrirá las puertas a los brasileños que quieran trabajar y vivir en el país

El presidente de Paraguay, Santiago Peña (d), fue captado este 1 de julio, durante la presentación del tercer informe de gestión de su gobierno, en el Palacio Legislativo de Asunción (Paraguay). EFE/Juan Pablo Pino

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que facilitará la llegada de inmigrantes brasileños al norte del país, en especial a Concepción y Amambay. El plan se vincula con un proyecto de infraestructura sobre el río Apa y con un aumento sostenido de residencias de ciudadanos de Brasil.

“Hoy los brasileños quieren venir a Paraguay, quieren venir a trabajar, quieren venir a vivir, y hoy les vamos a abrir las puertas aquí, desde el norte”, declaró el mandatario a periodistas tras un acto de Gobierno en la ciudad de Concepción.

Santiago Peña, que el próximo sábado cumplirá tres años al frente del Ejecutivo paraguayo, enmarcó el anuncio en un plan para convertir a Concepción en uno de los principales polos de desarrollo del país. El mandatario reconoció que el proyecto exige obras de infraestructura que conecten las ciudades paraguayas con Mato Grosso do Sul a través del río Apa, curso fluvial que traza la totalidad del límite entre ambas regiones. “Nosotros estamos preparándonos para abrir camino hacia el norte, cruzar el río Apa”, señaló, sin precisar plazos ni montos de inversión.

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El puente al que aludió Peña remite a un compromiso bilateral que se arrastra desde hace casi una década. Paraguay y Brasil firmaron en agosto de 2018 un acuerdo para construir un cruce internacional sobre el río Apa entre la localidad paraguaya de San Lázaro y el municipio brasileño de Puerto Murtinho, ratificado por el Congreso paraguayo mediante la Ley 6342. En julio de 2024, autoridades de ambos países reflotaron el proyecto en una reunión celebrada en Campo Grande, donde Paraguay se comprometió a financiar íntegramente las obras y los estudios técnicos, dentro del llamado corredor bioceánico que busca unir el Pacífico con el Atlántico a través de Sudamérica. El proyecto, no obstante, continúa sin avances físicos.

27/11/2025 Turistas en Paraguay. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA SENATUR

El anuncio se produce en medio de un aumento sostenido de la inmigración brasileña hacia Paraguay. Según cifras oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), el país recibió 33.243 solicitudes de residencia entre enero y junio de 2026, un 62% más que en el mismo período de 2025. Los ciudadanos brasileños concentraron 19.518 de esos trámites, el 59% del total. En 2025, Brasil ya había encabezado el listado de nacionalidades con más residencias otorgadas en el país, con 23.526 concesiones, el 58% del total, de acuerdo con datos difundidos por la propia institución en enero.

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El director nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, atribuyó recientemente ese crecimiento a un sistema tributario favorable, la ubicación estratégica del país y la agilidad de los trámites de residencia frente a otras naciones de la región, según un comunicado oficial de la institución. El organismo opera además, desde 2025, el programa Migramóvil, un dispositivo itinerante que acerca los trámites de radicación a extranjeros en distintas ciudades del interior, entre ellas Concepción.

El último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2022, contabilizó 162.330 extranjeros residentes en Paraguay, de los cuales 53.580 eran brasileños, el 33% del total, y 67.009 argentinos, el 41,3%, entonces la comunidad extranjera más numerosa. El fuerte incremento de solicitudes registrado en los últimos dos años sugiere que esa proporción podría haber variado, aunque no existen todavía datos censales actualizados que lo confirmen.

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El vínculo entre Concepción y Mato Grosso do Sul ilustra una dinámica que trasciende lo migratorio: la región fronteriza busca capitalizar tanto el atractivo fiscal paraguayo como una eventual conexión física con Brasil que, de concretarse, alteraría los flujos comerciales y poblacionales de todo el corredor norte.