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La hermana de Perez Hilton revela detalles del momento en el que el bloguero se autolesionó en una transmisión de Tik Tok

Barbara Lavandeira contó que el comportamiento de su hermano le pareció inusual ese día y que decidió intervenir después de no obtener respuesta a sus llamados

La familia de Perez Hilton confirmó que el bloguero recibe atención médica
La hermana de Perez Hilton rompe el silencio sobre su intento de suicidio. (Captura: Instagram)
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En una entrevista con Page Six, Barbara Lavandeira, hermana de Perez Hilton, compartió detalles sobre la crisis de salud mental que llevó a su hermano al hospital el pasado 4 de agosto, después de que este transmitiera en directo un episodio de autolesión a través de TikTok.

Lavandeira describió aquella fecha como uno de los días más difíciles que ha vivido su familia. La hermana de Hilton se encontraba de visita en Miami cuando comenzó a preocuparse por el comportamiento del comunicador, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr.

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“Esa tarde, Mario estaba en su habitación con la puerta cerrada con llave, lo cual no era propio de él. Su puerta casi siempre estaba abierta Cuando llamé a la puerta, dijo que estaba bien, pero apenas podía oírlo”, relató.

Al no recibir una respuesta clara, intentó comunicarse nuevamente con él por teléfono. Al no obtener respuesta, decidió entrar en la habitación.

Perez Hilton sigue recibiendo atención médica tras la crisis de salud mental ocurrida en su casa de Miami
La hermana de Perez Hilton lo llamó varias veces antes de entrar en su habitación. (Captura de video)

“Después de llamar varias veces más y pedirle que abriera, dejó de responder. Intenté llamarlo a su celular por si no me oía, pero no contestó. Algo no me cuadraba”, comentó.

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Barbara Lavandeira, encontró a su hermano en el baño y se percató de que atravesaba una emergencia médica.

“Le dije que entraría si no abría la puerta. Como seguía sin contestar, la abrí. Cuando abrí la puerta, mi pesadilla se hizo realidad. Mario estaba parado frente a la ducha, desnudo, con cortes, cubierto de sangre, con un cúter en la mano”, recordó.

Y añadió: “Lo que sí puedo decir con certeza es que no reconocí a mi hermano cuando lo miré. Lo vi en sus ojos. No eran los mismos. Un instante después, me sonrió. Sentí como si estuviera mirando a otra persona”.

Perez Hilton estaba en su baño con varias lesiones cuando su hermana lo encontró. (Grosby)
Perez Hilton estaba en su baño con varias lesiones cuando su hermana lo encontró. (Grosby)

Posteriormente, sacó de la vivienda a los tres hijos de Perez Hilton, Mario, de 13 años; Mia, de 11 años; y Mayte, de 8 años.

“Salí de la habitación, agarré las llaves del coche y les grité a los niños que corrieran hacia él. Por suerte, nuestra madre no estaba en casa en ese momento y pude sacarlos a todos rápidamente”, dijo.

Una vez que los menores estuvieron fuera de la casa, llamó a los servicios de emergencia y solicitó ayuda a una amiga cercana para que se hiciera cargo de los niños.

“La primera llamada que hice fue a la policía. Luego le envié un mensaje a mi mejor amiga, que vive cerca, mientras estaba en la central de emergencias, y le pedí que por favor viniera a buscar a los niños y se los llevara del lugar”, dijo.

La hermana de Perez Hilton sacó a los niños de la casa para protegerlos. (Instagram)
La hermana de Perez Hilton sacó a los niños de la casa para protegerlos. (Instagram)

El comunicador fue trasladado posteriormente a un hospital cercano a su residencia en Miami, donde recibió atención médica. Lavandeira permaneció en la vivienda para hablar con el equipo especializado que acudió al lugar.

La hermana del comunicador explicó que decidió hacer pública su versión de los acontecimientos debido a la cantidad de información no confirmada que comenzó a circular después del incidente.

Asimismo, afirmó que “sucedieron muchas más cosas” en las horas posteriores, pero que decidió “omitir muchos de los detalles específicos” porque “son demasiado dolorosos, gráficos y abrumadores”.

“Finalmente, pude regresar a la casa mientras esperaba la ambulancia y colocar toallas sobre Mario para ayudar a detener la hemorragia. Ya había perdido una cantidad considerable de sangre, pero de alguna manera aún podía hablar, aunque su voz era muy débil. La ambulancia lo llevó al hospital y yo me quedé para hablar con el equipo de crisis que llegó”, contó.

Perez Hilton
La hermana de Perez Hilton se quedó en la casa hasta la llegada de las autoridades. (EFE/Jazon Szenes)

Lavandeira también pidió que la situación fuera tratada con consideración hacia los familiares de Hilton, especialmente sus tres hijos.

La hermana recordó que su hermano ha reconocido públicamente algunas de las controversias de los primeros años de su carrera y ha hablado anteriormente sobre cambios en su comportamiento y perspectiva personal.

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