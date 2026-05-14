Los costos del agua están aumentando más rápido que la inflación estadounidense: qué está disparando las facturas

La escasez de agua obliga a Corpus Christi, Texas, a buscar fuentes alternativas y a aprobar inversiones millonarias para evitar el desabastecimiento (REUTERS/Antranik Tavitian)

Cuando los embalses que abastecen de agua a Corpus Christi, Texas, descendieron a solo una décima parte de su capacidad total, las autoridades supieron que debían tomar medidas drásticas. Las previsiones indicaban que la ciudad, que llevaba cuatro años de sequía, podría quedarse sin agua en cuestión de meses.

Por ello, el concejo municipal aprobó casi medio millón de dólares para buscar nuevas fuentes de agua, incluyendo el pago a un contratista de casi un 40% más para acelerar la construcción de un proyecto de aguas subterráneas de casi USD 500 millones, para el cual aún no contaban con los permisos necesarios.

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Para financiar este gasto de último minuto, es probable que los residentes vean duplicarse sus tarifas de agua en los próximos años, según el administrador municipal Peter Zanoni, lo que coloca a Corpus Christi entre muchas comunidades estadounidenses cuyos costos de agua están aumentando a medida que el planeta se calienta.

A medida que las empresas de servicios públicos lidian con extremos climáticos y se apresuran a reparar su infraestructura y buscar nuevas fuentes, el costo comienza a reflejarse en las facturas de los residentes.

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Entre 1998 y 2020, el costo promedio de los servicios de agua, alcantarillado y recolección de basura aumentó más del doble que el índice de precios al consumidor general de EE.UU., según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

“Esta sequía ha sido extremadamente severa”, dijo Zanoni. Además agregó: “Y nos llevó a esta posición donde... no tenemos opción”.

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Los habitantes de la ciudad afrontarán un aumento considerable en las tarifas de agua para financiar nuevas infraestructuras y garantizar el suministro (REUTERS)

En todo el país, los daños impulsados por el cambio climático pusieron de rodillas a servicios públicos que antes eran confiables. Inundaciones provocadas por tormentas intensificadas han devastado las envejecidas tuberías que suministran agua a ciudades desde Seattle hasta Asheville, Carolina del Norte.

Sequías más largas e intensas provocaron restricciones en el uso del agua desde Florida hasta Colorado. En un plazo de 50 años, un estudio del Servicio Forestal de 2019 determinó que la demanda nacional de agua podría superar periódicamente la oferta en casi la mitad de las cuencas de agua dulce de EE.UU.

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El agua ha sido durante mucho tiempo una de las facturas de servicios más asequibles para los hogares estadounidenses, afirmó Megan Bondar, analista de servicios de agua en la firma de investigación de mercados Bluefield Research.

La mayoría de las comunidades obtiene el agua de ríos, acuíferos y embalses relativamente cercanos, por lo que el costo no está sujeto a fuerzas globales, como guerras o problemas en la cadena de suministro, que pueden disparar los precios de la gasolina y los alimentos. El uso del agua también es bastante predecible, lo que facilita que las empresas planifiquen inversiones e implementen aumentos de tarifas en consecuencia.

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Pero el cambio climático afecta cada vez más a las empresas de servicios públicos con fenómenos meteorológicos y costos para los que no estaban preparadas.

El clima extremo “es uno de los impulsores de costos emergentes más importantes que estamos observando”, dijo Bondar. “Y su importancia aumentará a medida que el cambio climático empeore”.

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El cambio climático afecta a sistemas de agua en todo Estados Unidos, con daños que comprometen redes históricamente fiables (REUTERS/Jordan Vonderhaar)

El costo climático se filtra a los precios del agua

Cuando el huracán Helene atravesó las montañas del oeste de Carolina del Norte en 2024, causó casi USD 3.700 millones en daños a los sistemas de agua de la región, según una evaluación estatal de necesidades.

En Asheville, unos 900 metros de tuberías fueron arrasados, cortando el sistema de distribución de la ciudad y dejando sin acceso al agua a más de 100.000 personas. Al mismo tiempo, deslizamientos de tierra arrastraron grandes cantidades de sedimento a los embalses locales, enturbiando el agua e impidiendo que pasara por los sistemas de filtración. Incluso con cuadrillas trabajando las 24 horas, tomó 53 días restaurar el agua potable en toda la ciudad.

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Asheville Water pudo pagar las reparaciones con un préstamo sin intereses de USD 10 millones de la Agencia de Protección Ambiental, según el vocero Clay Chandler. Pero ahora la empresa necesita USD 250 millones, cinco veces sus ingresos operativos anuales, para proteger las líneas de transmisión y modernizar los sistemas de tratamiento.

“No podemos aumentar las tarifas hasta el punto de que la gente no pueda pagar por el servicio de agua”, afirmó Chandler. “Pero necesitamos darle al sistema una oportunidad de enfrentar el próximo evento climático extremo”.

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La empresa está solicitando una subvención de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, añadió. Sin embargo, la financiación federal para infraestructura de agua disminuyó notablemente en los últimos cincuenta años. Según la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, el gobierno solía aportar mucho más de la mitad de toda la inversión de capital en el sector del agua; hoy esa cifra es inferior al 10%.

Sin apoyo federal, las empresas deben subir las tarifas para financiar mejoras, una medida que normalmente requiere la aprobación de funcionarios electos locales, quienes pueden mostrarse reacios a aumentar los costos para sus electores.

Un informe de la EPA de 2023 estimó que se necesitarían USD 625.000 millones de inversión en los próximos 20 años para satisfacer la necesidad nacional de agua potable segura.

Retrasar esas mejoras puede hacer que las empresas sean más vulnerables a huracanes, olas de calor y otras formas de clima extremo, afirmó Renee Obringer, ingeniera civil en la Universidad Estatal de Pensilvania que investiga cómo el cambio climático afecta la infraestructura crítica. “El problema con el cambio climático es que va a seguir empeorando y agravará todos estos otros problemas”, dijo.

Retrasar actualizaciones hace a las redes más susceptibles a desastres, con consecuencias económicas y sociales para las comunidades (REUTERS/Octavio Jones)

Por qué las tarifas de agua superan la inflación

En un análisis reciente de 50 de las empresas municipales de agua más grandes del país, Bondar encontró que las tarifas promedio de agua y alcantarillado aumentaron un 5,1% entre 2024 y 2025, el doble del ritmo de la inflación.

El clima extremo no es el único factor que contribuye al aumento de los costos del agua, señaló Bondar. La modernización de la envejecida infraestructura nacional requeriría una mayor inversión incluso sin la complicación del cambio climático. Los conflictos en el extranjero, como la invasión rusa en Ucrania y la guerra en curso con Irán, pueden aumentar los precios del combustible necesario para operar las instalaciones de agua y de los productos químicos requeridos para el tratamiento.

Sin embargo, su análisis encontró que muchas empresas están comenzando a citar los impactos climáticos como justificación para subir las tarifas.

En medio de una megasequía de décadas que redujo los acuíferos y provocado una caída catastrófica en los caudales de los ríos, los residentes del sur de California vieron aumentos de tarifas de hasta un 17% en los últimos dos años.

El condado de King, en el estado de Washington, que incluye Seattle, está considerando un aumento del 12,75% en las tarifas de alcantarillado para afrontar tormentas más intensas que, cada vez con mayor frecuencia, provocan vertidos de aguas residuales sin tratar en los cuerpos de agua locales.

Varias comunidades en la afectada cuenca del río Colorado, donde un manto nival récord bajo agrava una crisis hídrica de larga data, también impusieron recargos por sequía para fomentar el ahorro. Por ejemplo, Denver anunció el mes pasado que quienes más consuman agua deberán pagar entre USD 1,10 y 2,20 adicionales por cada 3.800 litros que usen.

Algunos lugares dependientes del río Colorado comienzan a aplicar nuevas medidas (REUTERS/Rebecca Noble)

Las tarifas más altas y los cargos adicionales pueden ayudar a financiar iniciativas de reúso de aguas residuales, plantas de desalinización y otros programas de conservación, explicó Obringer. Pero también pueden generar dificultades económicas para quienes menos pueden afrontarlas.

Señaló un estudio de 2023 publicado en la revista Environmental Research Letters, que concluyó que los recargos por sequía en Santa Cruz, California, hicieron que las facturas de agua superaran el 4% del ingreso anual de los hogares pobres. Y como las personas de menores ingresos ya tienden a utilizar solo el mínimo indispensable de agua —quizá no tengan grandes jardines ni piscinas que llenar, por caso—, no pueden reducir mucho su consumo para afrontar los aumentos, dijo Obringer.

“Nadie quiere pagar más por el agua”, sostuvo Zanoni, el administrador municipal de Corpus Christi. Señaló que el año pasado el concejo municipal rechazó un proyecto para convertir agua de mar en potable debido a su precio de USD 1.200 millones.

Pero los embalses relativamente asequibles que actualmente abastecen la mayor parte del agua de la ciudad ya no son suficientes, afirmó, especialmente con un sector industrial en pleno auge que consume buena parte del suministro.

Ahora el concejo evalúa un nuevo proyecto de desalinización financiado de manera privada, así como la perforación de pozos subterráneos y el desarrollo de un nuevo proyecto de reutilización de aguas residuales. Mientras tanto, los residentes tienen prohibido regar sus jardines y solo pueden lavar sus autos en días designados de la semana.

La ciudad de Corpus Christi explora proyectos de desalinización, perforación de pozos y reutilización de aguas residuales, mientras las restricciones de uso se intensifican ante la falta de lluvias (Jon Shapley/AP)

“Debemos invertir seriamente en un sistema más diverso y robusto”, dijo Zanoni. “Cada vez más personas hablan de que esto quizá no sea solo la peor sequía. Sino que podría ser la nueva normalidad”.

(c) 2026, The Washington Post