Una planta de mil millones de dólares podría convertir el agua del Golfo en agua potable para el sur de Texas

La planta desalinizadora RGV Desal se proyecta en South Padre Island para enfrentar la crisis hídrica en el sur de Texas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sur de Texas afronta una crisis hídrica inminente por la disminución de la fiabilidad del Río Grande, fuente de más del 75 % del agua en el Valle. En respuesta, los fundadores de la empresa conjunta proyecto RGV Desal han presentado un ambicioso plan para construir una planta desalinizadora en South Padre Island. El objetivo principal es evitar que la región experimente una catástrofe similar a la que afecta actualmente a Corpus Christi y la costa texana, proporcionando un suministro suplementario de agua potable a proveedores locales y regionales. Este proyecto surge en el contexto de una sequía prolongada, un crecimiento demográfico e industrial acelerado, y tensiones diplomáticas con México sobre el manejo del agua del río.

El proyecto RGV Desal es liderado por US Desalination LLC —una compañía estadounidense de reciente creación— en asociación con IDE Technologies, firma israelí especializada en plantas desalinizadoras. Según Douglas Allison, copropietario de US Desalination, la planificación lleva cerca de dos años y responde a la presión ejercida sobre los recursos acuíferos del Valle: “Somos conscientes de la demanda que recae sobre el Río Grande. Conocemos los problemas con México en relación con el río. Somos muy conscientes de la situación del agua subterránea y de su limitada capacidad en el Valle del Río Grande”.

PUBLICIDAD

Una planta desalinizadora de agua de mar es una instalación que convierte el agua del océano en agua dulce apta para el consumo humano y agrícola, eliminando sales, minerales e impurezas. El diseño propuesto para RGV Desal prevé una capacidad inicial de producción de 50 millones de galones diarios de agua potable, con la posibilidad de ampliar hasta 120 millones de galones por día en el futuro. La ubicación exacta será el extremo norte de South Padre Island, fuera de los límites municipales pero antes de la zona de dunas donde termina la Park Road 100. La empresa ya adquirió los derechos sobre un terreno de entre 25 y 30 acres próximo a la zona donde se proyecta la construcción de la Segunda Calzada.

El proyecto RGV Desal transformará el agua del Golfo de México en agua potable con una inversión estimada de mil millones de dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo estimado de la planta se sitúa en mil millones de dólares. Esta cifra contempla la construcción de la infraestructura necesaria para alcanzar la capacidad diaria inicial, aunque la empresa analiza alternativas para ampliar la producción si la demanda lo requiere. El financiamiento proviene de la inversión privada de los socios de la empresa conjunta, que ven en la crisis hídrica una oportunidad para ofrecer una solución sostenible y rentable a largo plazo. El monto de la inversión está alineado con la magnitud del desafío que enfrenta el Valle del Río Grande, una región donde el crecimiento poblacional e industrial presiona cada vez más sobre los recursos disponibles.

PUBLICIDAD

En cuanto al cronograma de ejecución, el proyecto RGV Desal aún se encuentra en fase de planificación y obtención de permisos. Allison prevé que todo el proceso burocrático podría completarse en tan solo dieciocho meses, y que la planta estaría en condiciones de comenzar a operar en un plazo de tres años y medio a cinco años. Este horizonte temporal permitiría anticiparse a una posible crisis hídrica de grandes proporciones, como la que ya afecta a otras zonas del estado.

La capacidad inicial del a planta será de 50 millones de galones diarios de agua, con posible ampliación hasta 120 millones para el sur de Texas

Los clientes potenciales de la planta incluyen a proveedores de agua regionales y empresas de servicios públicos como Brownsville Public Utility, McAllen Public Utility, East Rio Hondo Water Supply Corporation y North Alamo Water Supply Corporation, entre otras. Varias de estas organizaciones ya han expresado interés en el proyecto. Además, se espera que operadores de la industria pesada, que han anunciado inversiones millonarias en el puerto de Brownsville, se conviertan en usuarios finales del agua producida por RGV Desal. El crecimiento industrial y la llegada de nuevas empresas refuerzan la necesidad de diversificar y asegurar el suministro hídrico para evitar interrupciones en el desarrollo económico regional.

PUBLICIDAD

En materia ambiental, Allison asegura que la planta tendrá un impacto negativo mínimo sobre el entorno local y la vida marina. El diseño incluye tecnología avanzada que permitirá captar el agua de mar y descargar la salmuera residual a más de 1,6 kilómetros de la costa. Según el directivo, “el impacto de cualquier aumento de la salinidad sería muy, muy pequeño”. La elección de tecnología de última generación responde al compromiso de reducir al máximo la huella ecológica del proyecto y cumplir con los estándares internacionales de protección ambiental.

La experiencia reciente de Corpus Christi sirvió de advertencia para los promotores de RGV Desal. Allison enfatiza que el momento para actuar es ahora, antes de que el Valle del Río Grande enfrente una situación insostenible. “Estamos muy contentos de haber desarrollado las relaciones necesarias en el Valle para llevar a cabo este proyecto antes de que sea demasiado tarde. Y creo que vamos por buen camino”, afirma Allison. La lección más valiosa, según el empresario, es la necesidad de anticiparse y planificar soluciones de gran escala mientras aún existe margen para implementar alternativas viables.

PUBLICIDAD