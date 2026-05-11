The Washington Post

Padres que se ven reflejados en la tragedia de Rob y Michele Reiner

El asesinato del cineasta y su esposa expuso una realidad muchas veces silenciada: padres que viven entre el miedo, el amor incondicional y la esperanza, enfrentando la incertidumbre diaria de cuidar a hijos con problemas de salud mental y adicciones

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Nick Reiner, hombre calvo con barba, y Michele Singer Reiner, mujer de cabello oscuro, sonríen con sudaderas negras frente a hojas verdes
Rob Reiner, destacado director y actor estadounidense, y Michele Reiner, fotógrafa y activista, dejaron un legado reconocido en Hollywood y la política (Instagram)

Durante casi cinco meses, Jake Reiner guardó silencio públicamente tras la muerte de sus padres, el legendario director de Hollywood Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa y productora de cine Michele Singer Reiner.

En abril, publicó un ensayo personal sobre la devastadora pérdida de su familia, y cuando regresó a su podcast de los Dodgers de Los Ángeles el jueves, explicó que esperaba llegar a otras personas que pudieran comprender su dolor.

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Sé que el duelo de cada persona es diferente”, dijo, “pero estoy seguro de que hay aspectos del duelo de todos con los que podemos identificarnos”.

La tragedia que sufrió su familia fue de una crudeza impactante: Rob y Michele Reiner fueron encontrados apuñalados en su casa de Los Ángeles el 14 de diciembre. Horas después, su hijo menor, Nick Reiner, quien había luchado durante años contra la drogadicción, fue arrestado y acusado de sus asesinatos. Pronto surgieron informes de que tenía antecedentes de enfermedad mental. Se declaró inocente.

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En medio de la inmensa muestra pública de dolor, parecía surgir un sentimiento común: esto es inimaginable. Pero para algunos padres de niños diagnosticados con trastornos por consumo de sustancias y enfermedades mentales, la noticia tuvo una resonancia más íntima y una dolorosa sensación de identificación. De hecho, hubo aspectos específicos de este dolor que les afectaron solo a ellos.

Rob Reiner, Michele Singer Reiner y Nick Reiner sonríen de pie frente a una pared de cemento, acompañados de otros dos jóvenes a los lados
La familia Reiner agradeció el apoyo de la comunidad y pidió respeto y privacidad para enfrentar el duelo en medio del impacto mediático (Instagram)

En los días posteriores a los asesinatos, algunos recurrieron a comunidades en línea, compartiendo publicaciones anónimas sobre cómo se sentían al ver sus peores miedos reflejados en los titulares.

En un foro, un padre describió a su hijo de 30 años con psicosis, a quien tuvieron que expulsar de la casa familiar "por temor a que nos matara mientras dormíamos“.

Otra madre se presentó así: ”Soy la madre de un chico que me asusta“. Su hijo, ya adulto, era “profundamente empático, inteligente y divertido”, dijo, pero a veces “aterrador” cuando no tomaba su medicación.

Muchos respondieron a la publicación de esa mujer con sus propios comentarios anónimos:

“Yo también entiendo ese miedo”.

“Es un club muy solitario”.

“Somos muchos más de los que la gente cree”.

Tres jóvenes con capucha sentados en un banco de madera en un parque urbano al atardecer. Uno tiene un cigarrillo artesanal. Latas y mochilas en el suelo.
La coexistencia de adicciones y psicopatologías complica el acceso a un tratamiento integral para adolescentes y jóvenes adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liz, una madre de Pensilvania con tres hijos que habló con la condición de ser identificada solo por su segundo nombre para poder compartir abiertamente la experiencia de su familia, recuerda haber leído la noticia sobre la familia Reiner con una creciente sensación de temor.

Los dos hijos de Liz comenzaron a tener problemas de salud mental en la adolescencia, y ambos fueron diagnosticados con un trastorno de ansiedad y un trastorno bipolar.

En la escuela secundaria, según cuenta, comenzaron a consumir drogas: opioides y luego metanfetaminas, buscando alivio para sus síntomas.

Su hijo mayor asistió a un programa de tratamiento residencial en la escuela secundaria, mientras que su hijo menor recibió apoyo ambulatorio durante su adolescencia.

Durante años, Liz vio a sus hijos pasar por un ciclo de recuperación y recaída. Llegó a conocer a fondo el agotamiento que supone lidiar con un sistema de salud mental sobrecargado y laberíntico, donde a menudo parecía imposible acceder a un tratamiento integral a largo plazo para pacientes que luchaban contra múltiples problemas a la vez.

Es aterrador, porque, sobre todo, amamos a nuestros hijos incondicionalmente y queremos hacer todo lo posible para protegerlos”, dijo Liz.

Especialmente cuando hay psicosis inducida por drogas o diagnósticos de salud mental como la esquizofrenia, eso complica mucho las cosas a la hora de encontrar la atención adecuada”.

Nick Reiner, hijo menor, arrestado y acusado de asesinar a sus padres, enfrenta antecedentes de drogadicción y enfermedad mental (CHRIS TORRES/Pool via REUTERS)
Nick Reiner, hijo menor, arrestado y acusado de asesinar a sus padres, enfrenta antecedentes de drogadicción y enfermedad mental (CHRIS TORRES/Pool via REUTERS)

“Muchas veces, uno puede consultar con un especialista en adicciones que le dirá: ‘Primero tienes que ocuparte de tu salud mental’, y luego con un psicólogo que le dirá: ‘Primero tienes que ocuparte de la adicción’, y uno se queda atrapado en este círculo vicioso tratando de encontrar la ayuda adecuada.”

Cuando sus hijos sufrían episodios psicóticos, Liz contaba que a menudo se debían al consumo de drogas que los mantenían despiertos durante horas, hasta que su percepción de la realidad comenzaba a distorsionarse.

Aprendió a comportarse durante estos episodios, a mantener la calma y a validar sus puntos de vista, por muy descabellados que parecieran.

“Si decían que el cielo era morado, el cielo era morado”, dijo. “La forma en que les hablaba, la forma en que les respondía, podía cambiar por completo el resultado de todo lo que estaba sucediendo”.

Aun así, cuenta: “Hubo ocasiones en que saqué todos los cuchillos de la cocina y los escondí. Antes teníamos armas en casa, y las quitamos todas”. Por la noche, a veces deslizaba muebles pesados frente a la puerta cerrada de su habitación. “Tenía miedo de irme a dormir”, dijo.

Eso fue lo primero que se le vino a la mente, dijo, mientras leía los titulares en diciembre. “No pensé: ‘No puedo creer que esto haya pasado’”, dijo. “Soy muy consciente de que esto puede suceder”.

Nick Reiner compareció ante el tribunal para una audiencia preliminar en abril; volverá a comparecer en septiembre. En su ensayo, Jake Reiner se refirió brevemente a que su hermano menor fue el centro del dolor familiar. Posteriormente, Jake describió la devoción de sus padres hacia sus tres hijos: “El amor que sienten por mí, mi hermano y mi hermana es verdaderamente incondicional”.

Nick Reiner - Rob Reiner y Michele Singer
El amor incondicional de los padres hacia hijos con enfermedades mentales resalta como una fuerza que persiste aun frente a tragedias como la de los Reiner (Instagram/@michelereiner)

Liz también lo entiende: el amor incondicional de un padre, incluso en circunstancias impensables.

Amamos a nuestros hijos más allá de sus enfermedades y deseamos lo mejor para ellos”, dijo. “Estoy segura de que ellos [los Reiner] probablemente seguirán pensando lo mismo. No creo que el amor por su hijo cambie”.

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