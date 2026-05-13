¿Por qué el mercado laboral estadounidense es tan difícil, especialmente para los recién graduados universitarios?

El mercado laboral estadounidense presenta una baja contratación a pesar del crecimiento económico y el descenso del desempleo (AP Foto/Brynn Anderson, archivo)

El mercado laboral estadounidense se comporta de una manera que a los economistas les cuesta explicar. La economía crece. El desempleo es bajo. Y, sin embargo, para millones de trabajadores, encontrar empleo se ha vuelto más difícil que en casi cualquier otro momento de las últimas décadas.

Amanda Munro, de 32 años, siguió al pie de la letra todas las reglas que le habían enseñado. Obtuvo un título de posgrado, se especializó en ciencia de datos y política ambiental, y comenzó a forjarse una trayectoria como formuladora de políticas, negociando minuciosamente con gobiernos extranjeros sobre normas para la protección de tiburones y rayas en alta mar. Cuando la despidieron el año pasado como parte de los recortes federales impuestos por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU., esperaba encontrar otro trabajo rápidamente. En cambio, terminó el año clasificando paquetes en un almacén en Portland, Oregón, ganando 19 dólares la hora. “Parece que las reglas cambiaron”, comentó.

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Esta situación se hace sentir en toda la fuerza laboral estadounidense, pero para los millones de estudiantes que se gradúan esta primavera, llega en el peor momento posible.

Una economía de “pocas contrataciones y algunos despidos”

La primera señal de que algo inusual está sucediendo es que las empresas no están contratando nuevos trabajadores como lo harían normalmente en una economía tan fuerte.

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“Resulta extraño que nuestro PIB crezca al ritmo actual y que la tasa de contratación sea tan baja”, dijo Laura Ullrich, directora de investigación económica de la plataforma de búsqueda de empleo Indeed.

El sector tecnológico lidera los despidos y la reducción de ofertas laborales, afectando especialmente a jóvenes y profesionales con poca experiencia (Reuters)

La tasa de contratación —el porcentaje de la fuerza laboral que comienza un nuevo trabajo en un mes determinado— se ha mantenido muy por debajo de los niveles previos a la pandemia durante más de un año, situándose en el 3,5 por ciento en el último mes, un nivel más propio de los años de estancamiento posteriores a la crisis financiera de 2008 que de una economía en crecimiento.

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La tasa de desempleo general, del 4,2%, parece saludable. Sin embargo, esta cifra se ha visto impulsada por una disminución de la fuerza laboral: cada vez menos personas buscan trabajo activamente, lo que mantiene la tasa baja incluso cuando la contratación se ralentiza.

Los despidos siguen siendo bajos en comparación con los niveles históricos, pero varían mucho entre sectores. "En algunos sectores específicos, sobre todo en tecnología y medios de comunicación, se contrata poco y se despide a algunos“, dijo Ullrich.

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Esta tendencia es más evidente en el sector tecnológico, donde algunas de las mayores empresas han reducido su plantilla. Amazon (fundada por Jeff Bezos, propietario del Washington Post) despidió a 16.000 empleados corporativos en enero. Oracle hizo lo propio en marzo con recortes que afectaron a unos 30.000 puestos de trabajo. Meta anunció en abril que eliminaría el 10% de su plantilla, aproximadamente 8.000 empleos. PayPal anunció otros 4.800 despidos a principios de mayo.

El auge de la inteligencia artificial transforma tanto la contratación como los requisitos de los empleadores en el mercado laboral de EE. UU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cierta medida, estas empresas están intentando reajustar sus estrategias tras las masivas contrataciones de 2021 y 2022, cuando muchas aumentaron los salarios, ofrecieron horarios flexibles y contrataron personal rápidamente. Ullrich comenta que las empresas le dicen: “Contratamos a demasiada gente, así que no necesitamos contratar a muchos recién graduados. Todavía tenemos personal aquí”.

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Los tipos de interés más elevados también han encarecido la expansión, lo que ha llevado a muchas empresas a invertir en tecnología en lugar de en personal.

La trampa de la contratación mediante IA

Otra razón por la que la contratación se ha ralentizado es la incertidumbre sobre la inteligencia artificial. Si bien esta tecnología aún no ha reemplazado a un gran número de trabajadores, ya está influyendo en la forma en que las empresas conciben la contratación. “No creo que se trate de un desplazamiento por IA”, afirmó Ben Zweig, director ejecutivo de Revelio Labs, una empresa de datos sobre la fuerza laboral. “Lo que estamos viendo es una anticipación”. En lugar de apresurarse a contratar nuevos empleados, algunas empresas están esperando a ver cómo evoluciona la tecnología y qué tareas acabará asumiendo.

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La IA también está transformando el proceso de contratación. Los reclutadores afirman estar desbordados por la cantidad de solicitudes, muchas de ellas generadas por IA, lo que dificulta la identificación de candidatos idóneos. “Todos sabemos que es un problema”, declaró Zweig. “Estamos saturados”.

Para quienes buscan empleo, el proceso de contratación puede ofrecer poca retroalimentación e incluso menos opciones de recurso. Paula Sales Corpuz, una estudiante de 18 años de administración de empresas y contabilidad en Montgomery College, un colegio comunitario en Maryland, afirma que en el año y medio que lleva buscando trabajo, nunca se ha reunido en persona con un empleador. En cambio, fue preseleccionada mediante entrevistas automatizadas por video.

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Paula Sales Corpuz celebra su graduación de la escuela secundaria en junio de 2025. (Mely Sales Corpuz para The Washington Post) (The Washington Post)

“La plataforma te plantea una pregunta y luego solo tienes que grabarte respondiéndola”, explicó. Hasta ahora, este método ha generado principalmente silencio. “Siento que no se han tomado el tiempo de revisar el currículum ni la solicitud. Simplemente dicen: ‘Hemos seleccionado a otro candidato’. Y eso es todo”.

Al otro lado de la pantalla, los sistemas automatizados analizan las solicitudes entrantes en busca de palabras clave antes de que un revisor humano las vea, convirtiendo el currículum en un rompecabezas que hay que resolver en lugar de un registro de experiencia. Los solicitantes de empleo afirman que adaptar cada solicitud a esos términos se ha vuelto casi obligatorio, con pocas garantías de éxito.

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Los empleos de nivel inicial están desapareciendo

Samantha Gilstrap, de 28 años, se graduó de la escuela de periodismo en 2019 y desde entonces apenas ha tenido un respiro. Entró al mercado laboral al comienzo de la pandemia, luego perdió su trabajo como reportera digital en WUSA9 durante la consolidación del sector y desde entonces ha solicitado cientos de empleos. La mayoría de las solicitudes no han dado resultado. “Las únicas veces que he podido interactuar con otras personas ha sido a través de contactos”, dijo. Ahora está durmiendo en sofás ajenos para ahorrar dinero. “En algún momento, si las cosas no funcionan, terminaré en el McDonald’s más cercano".

Su experiencia refleja una tendencia generalizada entre los recién graduados. La tasa de desempleo para las personas de entre 22 y 27 años que se graduaron recientemente alcanzó el 5,6 % en los últimos meses de 2025, muy por encima del 4,2 % de la tasa general de trabajadores, según datos nacionales del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Casi la mitad de este grupo de edad se encontraba subempleada, es decir, trabajaba en empleos que no requerían un título universitario, el porcentaje más alto desde 2020.

La presión es mayor para quienes recién comienzan. En un momento dado del verano pasado, los nuevos integrantes del mercado laboral representaban una proporción mayor de los desempleados que en cualquier otro momento desde finales de la década de 1980, incluso mayor que durante la Gran Recesión.

Cuando la contratación se ralentiza, las puertas se cierran primero para quienes no tienen una posición consolidada. Para la generación de 2026, el momento no podría ser peor.

Las empresas demandan mayores habilidades técnicas y de comunicación, dificultando a los jóvenes el acceso a los empleos de nivel inicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cada vez es más evidente que la IA afecta más a los jóvenes que a los trabajadores de mayor edad”, afirmó Zweig. Si bien las empresas no están eliminando puestos de trabajo a gran escala, muchas tardan en contratar a personal joven. Al mismo tiempo, los trabajadores de mayor edad permanecen más tiempo en el mercado laboral, lo que reduce las oportunidades para los recién llegados.

Cambio de reglas del juego

Incluso cuando hay puestos de trabajo disponibles, el nivel de exigencia ha cambiado.

Los puestos que antes se consideraban de nivel inicial ahora suelen requerir varios años de experiencia, conocimientos técnicos y familiaridad con herramientas de inteligencia artificial. Con menos vacantes y más solicitantes, las empresas buscan candidatos que puedan desempeñar el trabajo de inmediato y necesiten poca capacitación. “Porque pueden”, afirmó Ullrich.

Los empleadores también buscan una combinación diferente de habilidades. Un análisis de millones de ofertas de empleo realizado por Indeed reveló que las habilidades de comunicación aparecen ahora en casi el 42 por ciento de todas las ofertas, mientras que las habilidades de liderazgo figuran en casi un tercio; capacidades que son más difíciles de demostrar en un currículum y aún más difíciles de evidenciar sin una red profesional existente.

Recesiones laborales sucesivas afectan a distintos sectores estadounidenses y generan incertidumbre sobre el futuro del mercado de trabajo

Christine Beck, asesora profesional que trabaja con personas que buscan empleo al inicio de su carrera, afirma que los empleadores exigen más a sus contrataciones. "Las empresas intentan hacer más con menos“, explica, destacando el creciente interés por candidatos capaces de liderar proyectos y ampliar la capacidad de la organización sin aumentar la plantilla.

Mientras tanto, las habilidades técnicas requeridas para muchos empleos cambian constantemente, lo que dificulta la planificación profesional. Una certificación o un curso puede tardar meses en completarse, solo para que la demanda se traslade a otro lugar cuando se termine.

Dónde se encuentran realmente los trabajos

Lance Hebert, de 39 años y residente de Seattle, solicitó empleo en dos mercados muy diferentes. Entre 2015 y 2020, cuando trabajaba como fisioterapeuta, le bastaron menos de cinco solicitudes para conseguir cada puesto. Sin embargo, en su búsqueda de empleo más reciente, como desarrollador web, necesitó 453 solicitudes para obtener unas pocas entrevistas y dos ofertas. Finalmente, aceptó un puesto ayudando a empresas del sector sanitario a implementar nuevos sistemas de software. “Cuando dejé la fisioterapia y me adentré en el sector tecnológico, la búsqueda de empleo se complicó mucho”.

El sector de los cuidados parece ser el único que sigue funcionando sin problemas. De los 369.000 puestos de trabajo netos creados en toda la economía desde principios de 2025, el sector sanitario representó casi 800.000, lo que significa que todos los demás sectores, en conjunto, perdieron empleos.

En el Goodwill Excel Center de Baltimore, donde los adultos obtienen sus diplomas y se capacitan para nuevas carreras, el coordinador Joe Binder sabe exactamente a dónde orientar a sus graduados. "Seguimos viendo muchísimas vacantes en el sector de la salud“, afirmó.

El interés por el programa de reconversión profesional se ha disparado: Jonathan Balog, responsable de marketing de la escuela, afirmó que hay aproximadamente 400 personas en lista de espera. “La demanda es enorme”, declaró.

A la sensación de desorientación de los trabajadores se suma el hecho de que diferentes sectores de la fuerza laboral se están debilitando en diferentes momentos: los empleados federales se enfrentan a despidos masivos, la logística y la manufactura se contraen tras el auge provocado por la pandemia, y la contratación de personal administrativo se paraliza silenciosamente.

El sector de la salud sobresale como el principal generador de empleo en EE. UU. en medio de la desaceleración de otras industrias (Crédito Agencia Pública de Empleo Sena)

Kevin Gordon, jefe de investigación macroeconómica del Centro Schwab para la Investigación Financiera, tiene un nombre para este fenómeno: "recesiones laborales sucesivas“. En lugar de una recesión generalizada que desencadene una crisis nacional, las dificultades afectan a un grupo tras otro.

Incluso las organizaciones que llevan más de un siglo ayudando a la gente a encontrar trabajo reconocen que el futuro se ha vuelto más difícil de predecir. “Nadie tiene claro cómo será el mercado laboral”, afirmó Katy Gaul-Stigge, presidenta y directora ejecutiva de Goodwill Industries of Greater New York and Northern New Jersey.

Munro, la experta en política oceánica, pasó meses trabajando en el almacén junto a un antiguo diseñador gráfico y un excontratista informático cuyo trabajo en el Servicio Forestal había terminado al expirar su contrato, cada uno con su propia versión de la misma historia.

En enero, el gobierno federal la recontrató. Su regreso le brindó alivio, pero no disipó su temor de que la situación aún estuviera cambiando.

© 2026, The Washington Post