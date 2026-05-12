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Qué zonas de Estados Unidos tendrán condiciones de calor extremo en los próximos días

Se prevé que las temperaturas superen los 90 grados para 50 millones de personas y los 100 grados para otros 11 millones

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Una persona, visiblemente sudando, está sentada en un banco de parque sujetando un periódico. Un cartel digital rojo en el fondo muestra 105°F (41°C).
Se pronostica que las temperaturas superarán los 90 grados Fahrenheit para unos 50 millones de personas y los 100 grados Fahrenheit para otros 11 millones.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Se prevé que esta semana se registren temperaturas récord en 22 estados, siendo las más intensas en la región intermontañosa del oeste, las Grandes Llanuras y el sur del país. Se pronostica que las temperaturas superarán los 90 grados Fahrenheit para unos 50 millones de personas y los 100 grados Fahrenheit para otros 11 millones.

Esta ola de calor se produce en un momento en que cerca del 60 por ciento de Estados Unidos se enfrenta a la sequía , especialmente en las zonas donde se esperan algunas de las temperaturas más elevadas esta semana.

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Estas son algunas de las temperaturas que se prevé que batan récords o igualen récords en la región:

  • 103 grados en Las Vegas el lunes.
  • 102 grados en Fresno, California, el lunes y el martes.
  • 95 grados en Wichita, Kansas, el viernes y en Boise, Idaho, el martes.
  • 94 grados en Salt Lake City el martes.
  • 91 grados en Kansas City, Missouri, el viernes.
Esta semana podrían batirse, igualarse o acercarsese a récords de temperatura en 22 estados, desde el oeste hasta las Grandes Llanuras y el sur. (Ben Noll/The Washington Post; fuente de datos: NOAA)
Esta semana podrían batirse, igualarse o acercarsese a récords de temperatura en 22 estados, desde el oeste hasta las Grandes Llanuras y el sur. (Ben Noll/The Washington Post; fuente de datos: NOAA)

Cerca del Valle de la Muerte, California, la temperatura podría dispararse hasta los 117 grados Fahrenheit (47 grados Celsius) el lunes, un calor propio del verano, aunque las condiciones no serán tan extremas cerca de la costa de California debido a la influencia marina más fresca. En Phoenix, se pronostican 109 grados Fahrenheit (43 grados Celsius) para el lunes, un calor más típico de julio.

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El climatólogo Daniel Swain, de California, escribió que las temperaturas diurnas y nocturnas en todo el oeste del país serían mucho más cálidas que el promedio de mediados de mayo.

El Servicio Meteorológico Nacional de San Diego advirtió: “Asegúrese de mantenerse hidratado y busque la sombra siempre que sea posible si trabaja al aire libre”.

Más adelante en la semana, de jueves a sábado, se espera que el calor récord se desplace hacia las Grandes Llanuras, incluyendo Nebraska, Oklahoma y Kansas, donde la sequía cubre aproximadamente el 88, el 81 y el 60 por ciento del territorio, respectivamente.

Si bien es notable, este período de calor intenso en el oeste no será tan inusual como la ola de calor de marzo, que batió récords y se intensificó por una ola de calor marina de 8.000 kilómetros de longitud en el Océano Pacífico.

El patrón de calor de esta semana está siendo impulsado por una cúpula de calor transitoria, que se forma debido a la debilidad de los vientos de la corriente en chorro.

Más de 60 millones de personas en Estados Unidos pueden esperar temperaturas que alcancen o superen los 90 grados esta semana. (Ben Noll/The Washington Post; fuente de datos: ECMWF)
Más de 60 millones de personas en Estados Unidos pueden esperar temperaturas que alcancen o superen los 90 grados esta semana. (Ben Noll/The Washington Post; fuente de datos: ECMWF)

Donde la sequía y el calor son más preocupantes

En Colorado, donde el 96 por ciento del estado estaba afectado por la sequía la semana pasada, una tormenta de nieve tardía no fue suficiente para evitar una inminente crisis hídrica en el río Colorado. Casi el 60 por ciento de Utah está afectado por una sequía extrema (nivel 3 de 4).

No se prevén precipitaciones significativas en el horizonte inmediato para ninguno de los dos estados, y ambos podrían enfrentarse a temperaturas récord esta semana.

Aunque el sur del país evitará en general temperaturas récord esta semana, las precipitaciones siguen siendo escasas. En esa región, Georgia, las Carolinas y Tennessee están completamente afectadas por la sequía, mientras que Florida se encuentra en torno al 99%, donde un incendio forestal de 4.800 acres ardía con un 20% de contención en los Everglades, al noroeste de Miami, a primera hora del lunes.

A principios de mayo, la sequía afectaba a cerca del 60% del territorio continental de Estados Unidos. La sequía más intensa se registraba en la región intermontañosa del oeste, las Grandes Llanuras y el sur del país. (Ben Noll/The Washington Post; fuente de datos: US Drought Monitor)
A principios de mayo, la sequía afectaba a cerca del 60% del territorio continental de Estados Unidos. La sequía más intensa se registraba en la región intermontañosa del oeste, las Grandes Llanuras y el sur del país. (Ben Noll/The Washington Post; fuente de datos: US Drought Monitor)

Fresco en el Este, pero no por mucho tiempo.

Tras un marzo y abril con temperaturas récord en amplias zonas del país, mayo ha traído temperaturas por debajo del promedio a unos 200 millones de personas hasta el momento, incluyendo heladas generalizadas a finales de temporada en el norte.

Estas condiciones inusualmente frías continuarán desde el Medio Oeste hasta la Costa Este esta semana, con temperaturas que se prevé que bajen hasta los 40 grados Fahrenheit en Washington D.C. el lunes por la noche.

Pero hay indicios de que este aire frío dará paso a condiciones mucho más cálidas este fin de semana y la próxima semana, y las temperaturas podrían alcanzar pronto niveles veraniegos desde Chicago hasta Nueva York.

Gran parte del país ha experimentado temperaturas inferiores a la media a principios de mayo. (Ben Noll/The Washington Post; fuente de datos: PRISM/Universidad Estatal de Oregón)
Gran parte del país ha experimentado temperaturas inferiores a la media a principios de mayo. (Ben Noll/The Washington Post; fuente de datos: PRISM/Universidad Estatal de Oregón)

(c) 2026, The Washington Post

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