¿Por qué hombres jóvenes y mayores abandonan la fuerza laboral a un ritmo récord?

La proporción de hombres estadounidenses en la fuerza laboral cayó a un mínimo histórico, marcando una tendencia que preocupa a economistas y responsables políticos por su impacto en la economía nacional (REUTERS/Brian Snyder/Foto de archivo)

La proporción de hombres estadounidenses en la fuerza laboral alcanzó un mínimo histórico esta primavera, debido a los jubilados de la generación del baby boom y a los jóvenes que abandonan sus estudios o que están discapacitados o enfermos. (La única vez que ha sido más baja fue durante los dos primeros meses de la pandemia de coronavirus en 2020). Los datos publicados el viernes por el Departamento de Trabajo mostraron que uno de cada tres hombres estadounidenses no trabajaba ni buscaba trabajo en abril.

El mercado laboral se ha debilitado desde principios de 2025, concentrándose la mayoría de las oportunidades de empleo en sectores tradicionalmente dominados por mujeres, como la sanidad y la educación privada. Al mismo tiempo, varios sectores predominantemente masculinos, como la manufactura, el transporte y la minería, han perdido puestos de trabajo, lo que genera un desajuste entre las habilidades típicas de los hombres y las oportunidades laborales disponibles.

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“No todo se reduce a la jubilación y la educación… Hay hombres que simplemente desaparecen. No se ocupan de sus hijos. No estudian. No trabajan”, afirmó Betsey Stevenson, profesora de economía en la Universidad de Michigan. “En general, cuando analizamos a los hombres, vemos desafíos que los dejan desconectados”.

El descenso previsto para 2026 agrava una tendencia a la baja que se viene arrastrando desde hace décadas en la participación de los hombres en el mercado laboral. Entre los hombres de 16 años o más, el 67 por ciento trabajaba o buscaba trabajo en abril, frente al 73,5 por ciento de dos décadas antes.

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El descenso en la participación laboral masculina en Estados Unidos se atribuye a la jubilación de los baby boomers y a la creciente desconexión de los jóvenes por discapacidad, enfermedad o abandono escolar (AP Foto/Michael Dwyer, File)

Durante años, los hombres en su mejor momento laboral, entre los 25 y los 54 años, contribuyeron de forma constante a este descenso. Sin embargo, esta caída más reciente se debe a la jubilación de hombres mayores y a la discapacidad o la falta de estudios de los jóvenes; razones que, según los economistas, no son del todo preocupantes.

En marzo del año pasado, Marko Dolan, de 57 años y residente de Rockville, Maryland, renunció a su puesto en la administración pública debido a la reforma del gobierno federal llevada a cabo por el gobierno de Trump. Estaba consternado por el desmantelamiento de su programa de ayuda exterior. Además, reunía los requisitos para recibir un subsidio por desempleo debido a su edad.Un año después, Dolan ha retomado viejas amistades, se ha puesto en mejor forma y cuida de su hija discapacitada, según cuenta. Sin embargo, sigue desempleado y con incertidumbre sobre su futuro laboral.

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“No me veo como jubilado, pero me cuesta adaptarme”, dijo Dolan. “Quizás pueda dar clases. Estoy empezando a considerarlo, pero estuve apático durante mucho tiempo. Realmente creía en lo que hacía”.

La desaparición de los hombres del mercado laboral ha generado preocupación entre algunos economistas y responsables políticos. Diversos factores adversos —restricciones a la inmigración, envejecimiento de la población y bajas tasas de natalidad— están reduciendo rápidamente la disponibilidad de mano de obra en Estados Unidos, lo que podría frenar el gasto de los consumidores, la recaudación fiscal y el crecimiento económico en el futuro, según afirman.

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Los hombres que abandonan la fuerza laboral tienden a vivir con sus padres y a no haberse casado nunca, lo que refleja desafíos sociales y económicos de largo plazo en la sociedad estadounidense actual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación de los hombres en el mercado laboral también ha generado inquietud entre legisladores y políticos de todo el espectro político, desde el vicepresidente JD Vance hasta el gobernador de California, Gavin Newsom. En marzo, Newsom (demócrata) convocó a líderes nacionales en Sacramento para abordar el creciente sentimiento de soledad, la desconexión y la falta de oportunidades entre niños y jóvenes.

La administración Trump, en particular, ha presumido de su labor para crear puestos de trabajo para los trabajadores nacidos en Estados Unidos.

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“El presidente Trump y toda su administración están centrados en impulsar las oportunidades económicas para todos los estadounidenses”, declaró Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, en respuesta a una solicitud de comentarios sobre la disminución de la participación masculina en el mercado laboral. “Gracias a las políticas económicas probadas del presidente, la participación en la fuerza laboral y el empleo de los hombres en edad productiva son ahora mayores que bajo la administración de Biden”.

Un funcionario de la Casa Blanca también afirmó que la participación de los hombres de entre 25 y 64 años en la fuerza laboral ronda el 90 por ciento y que el desempleo masculino se mantiene bajo y estable.Un análisis de datos de la Encuesta de Población Actual realizado por el Washington Post reveló que los hombres que no forman parte de la fuerza laboral tienen cada vez más probabilidades de no haberse casado nunca y de vivir con sus padres.

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“Es mucho más que una cuestión de dinero. El trabajo es un servicio a los demás que te ayuda a sentirte completo”, dijo Nicholas Eberstadt, el autor conservador de “Hombres sin trabajo”. “Cuando uno se desconecta del trabajo, de la familia, de la fe, de la comunidad, la gente tiende a sufrir”.

Según un análisis del Post, el porcentaje de hombres sin título universitario que no forman parte de la fuerza laboral ha aumentado ligeramente en los últimos años.

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Andy Breedlove, de 51 años y residente de Griffithsville, Virginia Occidental, no fue a la universidad y su último trabajo fue como gerente en una gasolinera en 2018. Una afección ósea le dificultaba permanecer de pie durante horas, lo que le obligó a dejar el trabajo. Ahora vive con su anciana madre y la cuida con una ayuda gubernamental de 998 dólares al mes.

“Si mi madre y yo no viviéramos juntas, me costaría mucho llevar una vida normal”, dijo Breedlove. “Pero preferiría trabajar. Ganaría mucho más dinero”.

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Entre 2025 y 2026, el 94% de los nuevos empleos creados en la economía estadounidense fueron ocupados por mujeres, profundizando el desajuste de género en el mercado laboral (Reuters)

Según los economistas, el cambio generalizado hacia una economía de servicios también ha perjudicado a los hombres. Entre enero de 2025 y marzo de 2026, la economía estadounidense creó 369.000 puestos de trabajo, de los cuales el 94% fueron para mujeres y el 6% para hombres, según un análisis de datos de la Oficina de Estadísticas Laborales realizado por Stevenson de la Universidad de Michigan. Esto se debe en parte a que los nuevos empleos que se incorporaron a la economía estadounidense durante ese período se concentraron en el sector sanitario o la educación privada. Los economistas señalan que los hombres suelen evitar los empleos en esos sectores debido a sus salarios y estatus más bajos.

En Dallas, Christopher Roberts, de 41 años, ha solicitado más de 150 puestos de camionero desde que obtuvo su licencia de conducir comercial en marzo. Pero tras revelar que se encuentra en libertad condicional por un delito relacionado con las drogas, todos los posibles empleadores lo han rechazado.

Hace varias semanas, Roberts dejó de buscar.

“O no tengo la experiencia o es mi formación”, dijo Roberts. “¿Cómo voy a adquirir experiencia si nadie me da una oportunidad? Es realmente desconcertante”.Aunque los hombres de la generación del baby boom tienen más probabilidades que las generaciones anteriores de trabajar hasta los 60 y 70 años por necesidad económica, millones están alcanzando la edad de jubilación a medida que la población joven disminuye, lo que aumenta la proporción de estadounidenses jubilados. Otros miembros de esta generación se encuentran en buena posición para jubilarse anticipadamente, gracias en parte a inversiones a largo plazo que han dado sus frutos.

Glenn Eckard, de 63 años, vendió su negocio de seguros en Taylorsville, Carolina del Norte, el año pasado, jubilándose anticipadamente tras haber trabajado desde la secundaria. Sus ahorros para la Seguridad Social y sus inversiones en bolsa, así como la sólida pensión y el plan de salud de su esposa, le permitieron jubilarse antes de tiempo, explicó Eckard, quien se describió a sí mismo como “agotado” tras décadas trabajando en el sector de los seguros y el comercio minorista.

“Con esos ahorros, tenemos suficiente dinero como para seguir ahorrando”, dijo Eckard, quien está planeando unas vacaciones en Alaska con su esposa para el próximo año.

Don Warren, de 66 años, se jubiló anticipadamente tras más de cuatro décadas trabajando en una fábrica de bolsas de plástico en Indiana. Dijo que, como gerente de planta, se hartó de la constante escasez de mano de obra tras la pandemia y solicitó su pensión de la Seguridad Social antes de tiempo.

Warren ahora pasa sus días jugando al golf, pescando y cuidando su propiedad de 12 hectáreas a 40 minutos de Indianápolis. “Estoy muy contento”, dijo.

El aumento de hombres jóvenes fuera del mercado laboral coincide con el tiempo dedicado a actividades como los videojuegos, reflejando cambios en las rutinas y en la forma en que enfrentan las dificultades económicas y de salud en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según An Nguyen, economista del Indeed Hiring Lab, se prevé que en los próximos ocho años la participación laboral de los hombres de entre 20 y 24 años disminuya en 4,7 puntos porcentuales. Este descenso se debería a la reducción de la población juvenil y a la concentración del crecimiento del empleo en sectores tradicionalmente dominados por mujeres.

Cordell Loll, de 25 años y residente de Saylorsburg, Pensilvania, nunca ha trabajado debido a una afección estomacal crónica y problemas de salud mental, según declaró. En cambio, pasa sus días jugando videojuegos y cuidando su salud, viviendo de una escasa pensión por discapacidad.

“A veces tengo muchos problemas para hacer las cosas del día a día”, dijo Loll, “así que la idea de trabajar me parece imposible”.

(c) 2026, The Washington Post