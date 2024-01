¿Los suplementos de colágeno son beneficiosos para la salud? Qué dice la ciencia

El colágeno, una de las proteínas más abundantes del cuerpo, compone el tejido conectivo, por lo que da fuerza y resistencia a huesos, piel, músculos, tendones y cartílagos (Europa Press)

P: Sigo viendo gente recomendando suplementos de colágeno en las redes sociales. ¿Qué es el colágeno? ¿Puede realmente hacer que mi piel y mi cabello estén más sanos?

Te puede interesar: A casi dos años de la invasión rusa, las esperanzas de Ucrania de salir victoriosa se están desvaneciendo

R: El colágeno es una proteína que se encuentra en muchas partes del cuerpo: en cartílagos, huesos, tendones y piel. Ayuda a construir un marco estructural para preservar la integridad de la piel. Pero a medida que envejecemos, producimos menos colágeno. Esto contribuye a que la piel parezca menos elástica, incluso flácida, y que las arrugas se formen más fácilmente.

La suplementación con colágeno se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años y las marcas afirman que puede mejorar la salud de las uñas, la piel y el cabello. Pero no hay pruebas sólidas detrás de estas afirmaciones.

Te puede interesar: Caldo de hueso: cómo preparar en casa y qué beneficios tiene este colágeno natural

Aunque varios estudios sobre la suplementación con colágeno apuntan a una mayor elasticidad y una mejora en las arrugas de la piel, los datos a menudo se ven confusos debido al diseño confuso del estudio, la falta de evidencia microscópica objetiva o financiación directa de las personas que venden los productos. No existe ningún estudio que demuestre que los suplementos prevengan las arrugas.

Mujer aplicándose agua en el rostro como parte de su rutina de cuidado, efecto refrescante visible - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los suplementos de colágeno parecen seguros. Pero en general desconfío de los suplementos innecesarios o ineficaces. Entonces, mi consejo es gastar su dinero en dos productos respaldados por evidencia mucho mejor: protector solar y retinoides.

Te puede interesar: Arándano: la fruta que se adaptó al Perú y que logra potenciar la producción de colágeno y mejora su absorción

Aplicar protector solar a diario es lo mejor que puedes hacer para tener una piel sana. Se ha demostrado que los retinoides, que son compuestos derivados de la vitamina A, bloquean la degradación del colágeno a nivel molecular al tiempo que aumentan su producción, y se ha demostrado que mejoran las arrugas, la textura y la elasticidad de la piel en múltiples estudios .

“Estas dos cosas tienen los datos más sólidos y son relativamente fáciles y económicas de hacer”, dijo Temitayo Ogunleye, profesor asociado de dermatología clínica en Penn Medicine, en una entrevista por correo electrónico.

¿Cómo el cuerpo absorbe el colágeno?

Los suplementos de colágeno se elaboran extrayendo la proteína de tejidos animales, como huesos de ganado o piel de pescado. El colágeno se vende en polvos y pastillas, así como en barras de proteínas, cremas para café y cremas tópicas. Mi granito de arena: si vas a intentarlo, al menos evita este último.

Los suplementos de colágeno suelen recibir el nombre de colágeno hidrolizado debido a que son sometidos a un proceso mediante el cual esta proteína se “descompone” en partículas más pequeñas (freepik)

Las cremas tópicas no penetran la capa más profunda de la piel donde se necesita colágeno. Los polvos o pastillas ingeridos tienen, en teoría, más probabilidades de alcanzar esa capa si se absorben en el torrente sanguíneo desde nuestros intestinos. Pero no es tan simple.

Colágeno hidrolizado es un término que se encuentra a menudo en las etiquetas de suplementos populares. Cuando se hidroliza el colágeno, un proceso que rompe sus enlaces químicos, los productos resultantes son pequeños fragmentos, o péptidos, que son más fáciles de absorber para el cuerpo que la estructura de triple hélice más grande y resistente del colágeno intacto.

Pero el colágeno no se absorbe como una molécula completa de todos modos. Se descompondrá como otros péptidos de forma natural mediante la digestión.

No tenemos control de lo que sucederá después. Esos péptidos pueden reorganizarse y dirigirse a otras partes del cuerpo para formar proteínas completamente diferentes al colágeno original. En otras palabras, no tenemos forma de insistir en que se transformen en colágeno expresamente en el lugar de nuestras no deseadas patas de gallo.

¿Los suplementos de colágeno están respaldados por la ciencia?

Algunos ensayos clínicos y metaanálisis que involucran suplementos de colágeno parecen preliminarmente positivos en términos de beneficios para la piel. Pero es difícil concluir que algún suplemento de colágeno en particular sea la razón.

“Muchos de los estudios utilizan suplementos con otros ingredientes, lo que dificulta determinar qué ingrediente puede estar contribuyendo a los cambios percibidos”, dijo Ogunleye. “También hay una falta de estandarización para medir la mejora”.

El colágeno es el responsable de la apariencia juvenil de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los estudios solo se realizaron en mujeres y no tenemos grandes datos sobre el efecto de la suplementación entre personas con tonos de piel más oscuros. (El envejecimiento en la piel más oscura a veces puede manifestarse más como una decoloración que como arrugas).

No se han informado eventos adversos graves en la literatura científica reciente que revisa cientos de pacientes.

¿Los suplementos de colágeno son buenos para las articulaciones?

Varios (aunque no todos) ensayos aleatorios controlados con placebo han encontrado que los suplementos de colágeno mejoran los síntomas en personas con osteoartritis, una enfermedad en la que el cartílago de las articulaciones se ha degradado. Pero los estudios tienen limitaciones, como vínculos con la industria y duración a corto plazo.

Si tiene dolor en las articulaciones, hable con un proveedor de atención médica sobre sus síntomas y tratamientos respaldados por evidencia más sólida, como el ejercicio.

¿Cómo puedo potenciar la producción de colágeno en la piel?

La carne magra como el pollo, las yemas de huevo y los pescados azules como las sardinas o el salmón aportan colágeno (freepik)

Es posible que los retinoides no sean para todos; en algunos casos, pueden causar enrojecimiento e irritación de la piel. Otras formas valiosas de mejorar la producción de colágeno incluyen:

Usar protección solar . Las personas más jóvenes, como las veinteañeras, que intentan ser proactivas (y que tal vez estén promocionando los suplementos de colágeno en las redes sociales) aún deberían centrarse en la protección solar, dijo Natasha Atanaskova Mesinkovska , vicepresidenta de investigación clínica en dermatología de la Universidad de California en Irvine y el Autor principal de un artículo de revisión sobre la suplementación con colágeno.

Evitar fumar y la contaminación . Las biopsias de piel profunda han revelado que fumar se asocia con una producción más lenta de colágeno y un aumento de una enzima que lo descompone. Las partículas de contaminación del aire pueden producir resultados similares al envejecimiento prematuro de la piel.

Sueño reparador. Se ha demostrado desde hace mucho tiempo que la falta de sueño afecta la apariencia de nuestra piel, y los estudios han encontrado que la falta de sueño causa cambios inflamatorios que pueden afectar indirectamente la integridad del colágeno.

Lo que quiero que mis pacientes sepan

Ciertos alimentos tienen un alto contenido de colágeno, en particular el caldo de huesos o la carne roja, lo que puede parecer una alternativa atractiva para las personas que buscan un remedio “natural”. Pero no recomiendo una dieta rica en carnes rojas para rejuvenecer la piel debido a los numerosos riesgos adversos para la salud, incluido el cáncer de colon, que están asociados con ella.

* (c) The Washington Post 2024

* La Dra. Trisha Pasricha es médica y escribe la columna Ask a Doctor en The Washington Post. Es profesora de medicina en la Escuela de Salud Pública de Harvard.