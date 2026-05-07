Cómo los estudiantes universitarios están aprendiendo a socializar sin teléfonos móviles

Joven con su celular, cerca de Washington Square Park en la Universidad de Nueva York (Shuran Huang para The Washington Post)

En la entrada, los invitados guardaron sus teléfonos en bolsitas de tela para la noche. Mientras la luz del sol se desvanecía en una calle empedrada, más de 200 estudiantes de la Universidad de Nueva York se reunieron alrededor de una mesa casi tan larga como la manzana. Hacía frío, tanto que comieron envueltos en mantas mullidas y con calentadores de manos en la mano, pero se acercaron para charlar con desconocidos, riendo y compartiendo historias.

“Esto es increíble”, dijo Grant Callahan, estudiante de tercer año, después de conversar sobre filosofía, inteligencia artificial y Shanghái.

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Esto se debe a que, según su experiencia, algo que antes era esencial para la vida universitaria ha cambiado por completo debido a la tecnología. En lugar de la interacción social que caracteriza la cultura universitaria estadounidense, muchos estudiantes caminan por el campus mirando sus teléfonos, navegan por internet en los ascensores y se sientan en las aulas pegados a sus computadoras portátiles.

Muchos líderes universitarios están preocupados por la cantidad de tiempo que los estudiantes pasan frente a las pantallas y en las redes sociales, temiendo que esto aumente el aislamiento, la soledad y la ansiedad, mermando la capacidad de atención e impidiendo las relaciones sociales.

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La Universidad de Nueva York es uno de los lugares que intentan cambiar eso, con un esfuerzo global que han denominado NYU IRL, o NYU “en la vida real”.

En espacios sin celular estudiantes hacen manualidades con cuentas (Shuran Huang para The Washington Post)

No se parece al movimiento que está arrasando en las escuelas primarias y secundarias para prohibir los teléfonos móviles en las aulas. Es más ambicioso y menos autoritario. Los líderes de la NYU esperan fomentar un cambio cultural impulsado por los estudiantes, un esfuerzo compartido para pasar menos tiempo en línea y más tiempo viviendo la vida. Quieren que los estudiantes se diviertan más en persona, juntos. El objetivo del rector: “Efervescencia colectiva”.

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“Si fuiste a la universidad hace 20 años”, dijo Callahan, “creo que no entiendes lo diferente que es la experiencia ahora, lo mucho más difícil que es interactuar con la gente”.

Tras haber crecido rodeado de pantallas y la pandemia del coronavirus, dijo de su generación: "Somos socialmente analfabetos“.

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Los responsables escolares ya se han asegurado de que haya un espacio acogedor donde los alumnos puedan desconectarse en sus campus de Nueva York, Shanghái y Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Planean incorporar la idea de usar los dispositivos de forma más consciente en la jornada de orientación y promover un plan de desconexión digital de 30 días.

Ahora los estudiantes están ideando fiestas y eventos sin teléfonos móviles en saunas, jardines y estudios de danza.

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No será fácil cambiar la cultura, dijo Hank Leipart, un estudiante de segundo año que ayudó a organizar una fiesta en casa sin teléfonos para NYU IRL a principios de esta primavera, y un encuentro al aire libre con embutidos y yerba mate el lunes. “Pero creo que es algo que realmente es posible”.

Estudiantes de la Universidad de Nueva York jugando en The Nest, un espacio del campus diseñado para fomentar la interacción (Shuran Huang para The Washington Post)

Requerirá intencionalidad. Según un informe de 2024 del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, la mitad de los adolescentes pasaban cuatro o más horas al día frente a las pantallas para actividades distintas a las tareas escolares. Además, el porcentaje de adolescentes que reportaron síntomas de depresión o ansiedad en las dos semanas previas a la encuesta fue mayor en ese grupo en comparación con aquellos que pasaban menos tiempo frente a las pantallas.

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Existe cierta esperanza y mayor autoconciencia. Según los hallazgos del Centro de Investigación Pew, los jóvenes se han vuelto más cautelosos con las redes sociales. Casi la mitad de los adolescentes encuestados el año pasado afirmó que las redes sociales tienen un efecto mayoritariamente negativo en las personas de su edad, un aumento considerable respecto a poco menos de un tercio en 2022.

Para abordar estos problemas, están surgiendo ideas innovadoras en escuelas de todo el país. La Universidad de Yale cuenta con un “Oasis sin conexión”, un espacio luminoso y lleno de plantas donde los estudiantes pueden relajarse sin pantallas. La Universidad de Alabama ofreció “Jueves sin tecnología” en su centro estudiantil esta primavera.

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En la Universidad de California en Berkeley, los estudiantes ayudaron a crear un curso sobre cómo limitar el uso de la tecnología. Rápidamente se alcanzó el cupo máximo de 450 estudiantes y también se llenó la lista de espera. Formaron un club llamado Project Reboot que organiza eventos como caminatas sin teléfonos. Y recientemente, una multitud se reunió en el césped central de la universidad para lo que ellos llamaron una recuperación de la vida social presencial que su generación ha perdido: guardaron sus teléfonos en bolsas de plástico, jugaron voleibol y escucharon música en vivo.

“Conectar realmente con la gente… o permitirse estar a solas con los propios pensamientos, haciendo cosas que antes eran normales, ahora es un acto de rebeldía”, dijo Dawson Kelly, un estudiante de tercer año que ayudó a organizar el evento y espera contribuir a crear una iniciativa estudiantil nacional para cambiar la cultura en torno al uso de la tecnología.

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En muchos sentidos, la Universidad de Nueva York (NYU) es el centro de este movimiento.

La presidenta de la Universidad de Nueva York, Linda G. Mills, cree que los estudiantes extrañan la espontaneidad que ofrece la vida universitaria (Shuran Huang para The Washington Post)

La presidenta de la universidad, Linda G. Mills, es profesora de trabajo social y durante muchos años supervisó la salud mental y el bienestar en la institución. Afirmó que cree que los estudiantes se están perdiendo la espontaneidad y las oportunidades que surgen en la universidad, experiencias fundamentales como conocer a la pareja ideal o cambiar de opinión sobre algo.

La falta de conexión puede ser particularmente pronunciada en una universidad tan extensa, con aproximadamente 60.000 estudiantes, como la NYU, donde es fácil permanecer en el anonimato y la ciudad ofrece un sinfín de atractivos que la alejan de la vida universitaria.

Esta iniciativa en la vida real se basa en la investigación del profesor de la Universidad de Nueva York, Jonathan Haidt, cuyo libro La generación ansiosa contribuyó a impulsar las limitaciones y prohibiciones de teléfonos y redes sociales en todo el mundo.

Tras observar un aumento en los niveles de ansiedad y depresión entre los estudiantes, Haidt creó un curso llamado “Florecimiento” en el que los alumnos cambian sus hábitos para sentirse más felices. Una estudiante no se había dado cuenta de que recibía más de 400 notificaciones al día en su teléfono y las desactivó. Otro eliminó Instagram y TikTok de su teléfono al darse cuenta de que pasaba 10 horas al día navegando por la aplicación. “Al final, el curso a veces tiene un aire de evangelización”, dijo Haidt: “¡Y tiré mis muletas y pude caminar!”).

Una tarde reciente, en el centro estudiantil, muchos llevaban auriculares y tecleaban en sus portátiles. Pero dos estudiantes entraron en una zona llamada “The Nest” (El Nido), pusieron sus teléfonos a cargar y se sentaron a colorear fichas —la versión analógica de un juego en línea— y a charlar. En una mesa cercana, un grupo tenía platos de galletas para decorar, les echaban glaseado de colores brillantes, les ponían virutas de colores y se conocían mejor.

Yash Sharma, estudiante de posgrado, dijo que es adicto a su teléfono, pero que está intentando usarlo menos. “Al menos lo intento”, dijo. “También ves a otras personas intentando dejar de usar sus teléfonos, y eso ayuda”.

The Nest forma parte de NYU IRL, un lugar al que los estudiantes pueden acudir si quieren conocer a otros, hacer manualidades, leer o echarse una siesta en un puf entre clases.

La iniciativa sigue creciendo, tanto de forma intencionada como espontánea. Cuando los responsables del comedor universitario se enteraron de NYU IRL, preguntaron si podían designar algunas mesas libres de dispositivos electrónicos para fomentar la conversación durante las comidas.

Estudiantes bailan en el Centro de Ballet y Artes de la Universidad de Nueva York (Shuran Huang para The Washington Post)

Callahan y Hannah Swartz crearon un grupo al que llamaron Club de Conexión Humana. Cien personas se inscribieron en dos horas. Mucha gente asistió a sus eventos de juegos de mesa y baile en línea esta primavera.

Las reservas para la cena “Alrededor de la Mesa Más Larga” también se agotaron rápidamente. La gente se presentaba al sentarse: en su mayoría estudiantes, pero también algunos profesores y personal administrativo, personas de todo el mundo interesadas en temas muy diversos. Alejandro Ojeda Olarte, un estudiante de posgrado colombiano que estudia robótica, comentó que a veces le cuesta desconectarse, porque necesita estar hiperconectado para realizar su investigación.

“Las mejores relaciones que he forjado con la gente han sido cara a cara”, dijo Berivan Ibrahim, estudiante de último año. Contó que hizo su mejor amiga en la NYU cuando se cayó el wifi; ambas eran consejeras de residencia de primer año y estaban tratando de averiguar qué hacer.

Los comensales llenaron sus platos con falafel, pollo, fettuccine y batatas —que humeaban en el aire frío— y hablaron de París, cine, Japón, enfermería, gatos, periodismo radiofónico y de cómo todos recuerdan a su tutor de residencia de primer año.

—¿Quieres compartir mi manta? —le preguntó Ibrahim a Runting Luo, una estudiante de posgrado en administración y análisis de datos, que temblaba a su lado. Pasaron el resto de la comida envueltos en ella sobre sus hombros.

Cerca de allí, personas que antes eran desconocidas se reían de una nueva broma interna y debatían sobre la ética de la IA. Mucho después de que terminara la cena, a pesar del frío, la gente seguía hablando, incluso mientras los trabajadores retiraban los manteles morados de las largas mesas apiñadas.

Swartz se acercó a Callahan y le comentó que la gente de su mesa coincidía en que querían conocer a más gente en la universidad. Uno de ellos les dijo que pronto tocaría en un club de jazz en Bowery. “Deberíamos ir”, dijo ella.

“¡Claro que sí!”, respondió Callahan.

A su alrededor, la gente sacaba sus teléfonos de las bolsas: hacían planes e intercambiaban contactos.

(c) 2026, The Washington Post