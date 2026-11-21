Los mercados navideños en Europa Cinco mercados navideños de Europa combinan trenes históricos, esculturas de arena, luces, tradiciones locales y propuestas para familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con un tren histórico que une aldeas alpinas, esculturas realizadas sobre una playa y un árbol que les cuenta historias a los chicos, los mercados navideños más curiosos de Europa preparan su temporada de Adviento. La oferta reúne destinos de Italia, Alemania, Suecia, Austria, Croacia y Suiza, con actividades previstas entre fines de noviembre de 2026 y los primeros días de enero de 2027.

Los tradicionales chalés de madera siguen siendo parte central de estas ferias, pero algunos destinos suman propuestas vinculadas con el transporte, el arte, la iluminación o las costumbres locales. La agenda, relevada por la Repubblica, reúne alternativas que ofrecen recorridos alejados del formato habitual.

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Los 5 mercados navideños más partículares

La selección incluye una experiencia ferroviaria en los Alpes italianos, un pesebre realizado en una playa del Adriático, un mercado alemán con casi seis siglos de historia, un parque sueco iluminado con millones de luces y una ciudad suiza donde un árbol cuenta historias para chicos. Cada alternativa propone una forma diferente de recorrer la temporada.

Trenatale (Renon, Italia)

Trenatale combina un recorrido ferroviario histórico con artesanías, velas, pesebres y productos elaborados en los Alpes italianos (Captura/YouTube)

En la meseta de Renon, en el norte de Italia, el mercado Trenatale transforma a Soprabolzano y Collalbo en dos estaciones navideñas. Del 27 de noviembre al 3 de enero, los puestos imitan vagones ferroviarios y el histórico tren de Ritten conecta ambas localidades a través del paisaje alpino.

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El recorrido permite visitar puestos de esculturas de madera, objetos elaborados con pino suizo, velas, aceites esenciales y pesebres de vidrio. El tren forma parte de la experiencia y enlaza los dos núcleos del mercado, por lo que el traslado deja de ser un aspecto secundario de la visita.

La región concentra otras actividades de temporada. Bressanone instala una gran casa de jengibre en la Piazza Duomo, que se reparte entre el público el 6 de enero. En Trento, el mercado reúne 75 puestos y aplica medidas como vajilla lavable o compostable, iluminación de bajo consumo y fuentes para recargar botellas.

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Rimini (Italia)

Escultores internacionales transforman la arena de la playa de Rimini en figuras vinculadas con el relato navideño (Visit Rimini)

La ciudad de Rimini propone una postal inusual para diciembre: un pueblo navideño cubierto y calefaccionado sobre la playa pública de Piazzale Boscovich, cerca del puerto. La apertura está prevista para el 28 de noviembre y el predio, de alrededor de 3.000 metros cuadrados, incluye artesanías, objetos de colección, espectáculos circenses y una pista de hielo de 600 metros cuadrados.

La atracción principal es el Pesebre de Arena, dedicado este año a “El muro de la vida”. Seis escultores internacionales crean cerca de 30 figuras históricas y contemporáneas únicamente con agua y arena; algunas alcanzan los cinco metros de altura. La iniciativa traslada una tradición navideña a un escenario costero, una combinación poco común en Europa.

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En la cercana Riccione, el Christmas Village de Piazzale Ceccarini suma 20 chalés, una pista de patinaje y una noria con cabinas transparentes.

Striezelmarkt (Dresden, Alemania)

El Striezelmarkt de Dresden celebra casi seis siglos de historia como uno de los mercados navideños más antiguos de Alemania (REUTERS/Annegret Hilse)

El Striezelmarkt de Dresden, en Alemania, celebrará su edición número 592 entre el 25 de noviembre y el 24 de diciembre. Considerado el mercado navideño más antiguo del país, conserva una programación dedicada a las tradiciones de Sajonia, región donde también se organizan ferias estacionales en castillos y palacios.

La plaza reúne puestos de comida, adornos y productos artesanales bajo una gran pirámide navideña procedente de los Montes Metálicos, junto a un arco luminoso de gran tamaño. El nombre del evento remite al Striezel, antecedente del stollen, el pan dulce alemán con frutas secas propio de la temporada.

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Sus casi seis siglos de continuidad lo ubican entre los mercados de Adviento con mayor trayectoria de Europa.

Liseberg (Gotemburgo, Suecia)

El mercado navideño de Liseberg combina atracciones, puestos gastronómicos y decoraciones luminosas en el sur de Suecia (Captura/YouTube)

El parque de atracciones Liseberg, en Gotemburgo, concentra una de las mayores propuestas luminosas del norte europeo. Durante la temporada, cinco millones de luces iluminan sus instalaciones, donde se distribuyen 2.000 árboles de Navidad, 80 puestos de venta y las atracciones habituales del predio.

El mercado combina productos de Adviento y gastronomía local con el funcionamiento del parque. En el centro histórico de la ciudad, el edificio Kronhuset, construido en el siglo XVII, alberga puestos de artesanía, diseño y artículos vintage. El antiguo complejo industrial Nääs Fabriker, a su vez, convoca a productores locales y músicos.

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Natale in Piazza (Lugano, Suiza)

Natale in Piazza reúne más de 70 puestos, gastronomía y actividades familiares junto al lago de Lugano (REUTERS)

En Lugano, Suiza, el mercado Natale in Piazza regresará del 26 de noviembre al 10 de enero con más de 70 puestos temporales, espacios gastronómicos y actividades para familias. Su elemento distintivo es el Árbol Parlante del Parco Ciani, que narra cuentos infantiles entre las iluminaciones instaladas junto al lago.

La programación suma el LAC Winter Village, frente al centro cultural LAC, con una pista de hielo gratuita, espectáculos, talleres y lecturas. También habrá recorridos guiados sin costo bajo el título “Christmas is in the Air”, centrados en calles históricas y tradiciones locales en fechas seleccionadas de diciembre y enero.

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El circuito suizo puede extenderse hasta Berna, donde los puestos se distribuyen entre Waisenhausplatz, el parque Kleine Schanze y sectores próximos al río Aare. Allí se ofrecen productos de diseño, moldes para galletas y especialidades de temporada.