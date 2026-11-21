Más de 2,000 efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador fueron desplegados en Haití desde finales de octubre de 2026 para apoyar las labores de seguridad y búsqueda de cuatro aerotécnicos desaparecidos (AP foto/Odelyn Joseph)

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El luto embarga a tres familias salvadoreñas tras la confirmación, a través de redes sociales y allegados, de las identidades de los militares que perdieron la vida el viernes 20 de noviembre de 2026 debido a una detonación de material explosivo en un campamento en Haití. Aunque la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) aún no ha revelado oficialmente los nombres ni las edades de las víctimas, el dolor de sus seres queridos ha hecho públicos sus rostros y procedencias.

De acuerdo con los reportes difundidos por familiares y medios locales, los efectivos fallecidos son

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Daniel Santos Palacios , originario del cantón Valle Nuevo, en Olocuilta, departamento de La Paz

Wilber Manuel Serrano , oriundo de Tacuba, Ahuachapán

Emerson Zelada Guerra (también mencionado en círculos cercanos como Emerson Cortez), procedente de Atiquizaya, Ahuachapán.

En el cantón Valle Nuevo, en Olocuilta, la noticia sobre Daniel Santos Palacios ha generado profunda consternación. Sus allegados lo recuerdan como un joven determinado que luchó intensamente por alcanzar su meta de portar el uniforme militar.

Antonio Martínez, tío del soldado, expresó su pesar a través de un mensaje público en el que destacó la vocación de su sobrino: “Vi tu esfuerzo y todo lo que pasaste sobrino para entrar a la Escuela Militar y graduarte, porque tu sueño era ser militar. Tu partida es un dolor muy fuerte. Solo queda agradecer a Dios por el tiempo que nos permitió disfrutarte. Duele mucho”.

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A estas muestras de afecto se sumó Godofredo García, amigo cercano de la familia en la localidad paceña, quien resaltó el arraigo comunitario del joven: “Fue tu sueño, pero Dios te llamó a su presencia. Solo dejas un vacío en la familia y en el corazón de los que te vimos crecer en este cantón Valle Nuevo. Le serviste a la Patria y Dios te regaló un cielo y una vida eterna”.

Captura de la publicación realizada en Facebook donde Antonio Martínez, tío de Daniel Santos Palacios, confirma el fallecimiento del joven militar originario de Olocuilta, La Paz.

De igual forma, en los municipios ahuachapanecos de Tacuba y Atiquizaya, vecinos y conocidos han manifestado su solidaridad con los parientes de Wilber Manuel Serrano y Emerson Zelada Guerra.

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El trágico incidente ocurrió mientras cuatro integrantes del contingente manipulaban material explosivo dentro de su base operativa. Dos de los uniformados fallecieron de manera inmediata en el lugar de la explosión, mientras que un tercero murió horas después en un centro hospitalario de República Dominicana, adonde había sido evacuado de emergencia por vía aérea. Un cuarto soldado que también resultó afectado por la onda expansiva se encuentra estable y fuera de peligro.

El despliegue salvadoreño y la crisis de seguridad en Haití

Estas bajas representan las primeras muertes confirmadas dentro del contingente de más de 2,000 efectivos salvadoreños que fueron desplegados en territorio haitiano desde finales de octubre de 2026.

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Dicho refuerzo militar, integrado por unidades de fuerzas especiales, vehículos blindados y helicópteros, fue enviado de emergencia con el objetivo prioritario de localizar y rescatar a los cuatro aerotécnicos salvadoreños que continúan desaparecidos desde el pasado 18 de octubre.

De izquierda a derecha: Daniel Santos Palacios, Emerson Zelada Guerra y Wilber Manuel Serrano, los tres soldados salvadoreños cuyas identidades fueron confirmadas por sus familiares tras la explosión en Haití.

Haití enfrenta desde hace varios años una aguda crisis humanitaria, política y de orden público, marcada por el control territorial que ejercen poderosas coaliciones de pandillas armadas.

Estas estructuras criminales mantienen bloqueadas importantes vías de comunicación, puertos y zonas urbanas de Puerto Príncipe, provocando el desplazamiento interno de cientos de miles de ciudadanos y paralizando servicios básicos como hospitales y escuelas.

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Ante este escenario de violencia generalizada, el despliegue del contingente salvadoreño responde a la cooperación internacional para respaldar a la Policía Nacional de Haití en tareas de recuperación de territorios, vigilancia estratégica y aseguramiento de infraestructura crítica.

Los soldados salvadoreños fueron enviados bajo la premisa de aportar experiencia operativa en el combate contra estructuras criminales y control territorial, operando en un entorno de alto riesgo donde la logística, el manejo de armamento y la estabilización de zonas hostiles forman parte de la rutina diaria de la misión.