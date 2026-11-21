People unload bunches of plantains from a trailer on a street in Havana, Cuba, November 17, 2026. REUTERS/Norlys Perez

Guardar

La quinta encuesta de DIARIO DE CUBA reveló que los cubanos se sienten mucho más libres de hablar sobre la situación del país dentro de su hogar que en espacios cotidianos, una brecha que expone el peso del riesgo y la desconfianza en la vida pública de la Isla.

La medición, realizada con una escala de cero —“nada libre”— a 10 —“completamente libre”—, ubicó la mayor confianza en la familia conviviente.

PUBLICIDAD

Hablar con familiares del propio hogar obtuvo 8,4 puntos de libertad percibida. La calificación descendió a 7,5 al conversar con familiares o amigos fuera de Cuba y alcanzó el mismo nivel con familiares que viven en otra vivienda dentro del país.

Los compañeros de trabajo o estudio recibieron 4,7 puntos y los vecinos, 4,5. La menor disposición apareció ante un desconocido en una cola, con apenas 2,0 puntos: el 59,8% de los participantes eligió el cero absoluto para esa situación.

La confianza familiar por encima de la proximidad física

La distancia física no determina la confianza para opinar sobre asuntos nacionales. Alguien que vive fuera de Cuba resulta, para los encuestados, más seguro que un vecino o un compañero de trabajo, pese a que estos últimos forman parte de los vínculos diarios.

PUBLICIDAD

El 65,5% declaró un nivel alto de libertad para hablar con alguien en el extranjero. Esa proporción fue de 63,3% entre quienes conversan con familiares residentes en Cuba fuera de su hogar y cayó a 29,5% al tratarse de vecinos.

A man rides past a house with solar panels in Havana, on November 4, 2026. Faced with recurring blackouts and electricity shortages, a growing number of Cubans are installing solar panels on homes and residential buildings to secure their power supply and reduce their dependence on the national grid. (Photo by ADALBERTO ROQUE / AFP)

La cola, uno de los lugares habituales de convivencia y conversación, aparece así como el espacio más silenciado. El temor tampoco distingue entre quienes comparten el trabajo o los estudios y quienes viven a pocos metros de distancia.

Los investigadores de Cubadata compararon las respuestas de 954 personas que participaron en las dos últimas mediciones de la serie. Entre quienes, entre julio y agosto, habían manifestado un fuerte acuerdo con evitar conversaciones sobre asuntos públicos, el 83,9% dijo sentirse poco libre para hablar de la situación nacional ante un desconocido.

PUBLICIDAD

Entre los participantes que no compartían ese mismo grado de acuerdo, esa proporción fue de 55,9%, una diferencia de 28 puntos porcentuales. El especialista en análisis estadístico Arístides A. Vara Horna consideró: “Cuando amarramos los indicadores de las diversas encuestas, encontramos resultados consistentes”.

“La cautela no es un estado de ánimo: es un rasgo estable de la vida social”, afirmó Vara Horna. La segunda encuesta de la serie, aplicada entre el 23 de febrero y el 13 de marzo, había mostrado que el 44,5% prefería callar sus opiniones para evitar problemas.

El especialista definió aquella conducta como una “estrategia de supervivencia” y explicó que callar “no significa no tener opinión; puede significar administrar los costos de expresarla”. En la tercera medición, el 58,9% reconoció que casi siempre evita expresar opiniones políticas y el 67,8% sostuvo que los cubanos responderían de otra forma si pudieran hablar sin miedo.

PUBLICIDAD

A man pulls a hand truck loaded with sacks along a street in Havana, Cuba, November 17, 2026. REUTERS/Norlys Perez

La cuarta ronda, realizada entre julio y agosto, registró que el 68,1% estaba de acuerdo con que, para vivir tranquilo, es mejor no involucrarse ni hablar de determinados temas.

Una vida pública limitada al ámbito doméstico

La investigadora Karla Velázquez interpretó que los resultados retratan “a una población con mayor desconfianza aún del que ya existía”, concentrada en su círculo familiar. También observó una sociedad civil organizada que “pareciera que ahora se concentró en trabajar desde fuera”.

Velázquez planteó el desafío político que surge de esa percepción: “¿Cómo haces para incorporar a la vida pública a ese que se siente fuera con justificados motivos?”. La posibilidad de deliberar sobre el país queda así restringida a relaciones consideradas seguras, en particular las que transcurren dentro del hogar.

PUBLICIDAD

La misma situación condiciona la búsqueda de testimonios periodísticos en Cuba: la privacidad, las personas presentes y las garantías de confidencialidad resultan determinantes. Una sociedad que discute la realidad nacional solo dentro de casa puede hablar de ella, pero no negociarla en otros espacios.