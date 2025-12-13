Mundo

Cuál es el origen de los mercados navideños y adonde se encuentran los más antiguos

Estos lugares permiten conocer historias, personajes y sabores que transforman cualquier visita durante las fiestas en un recuerdo imborrable

Los mercados navideños en Europa
Los mercados navideños en Europa fusionan historia, arte y comercio, convirtiéndose en símbolos clave de la Navidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Navidad es una de las celebraciones más icónicas del año, marcada por la unión familiar, la gastronomía típica, la decoración festiva y la entrega de regalos. Desde hace siglos, millones de personas en el mundo entero dedican el mes de diciembre a compartir y revivir tradiciones que, aunque diversas según la región, tienen un punto de encuentro en la búsqueda de calor humano y alegría colectiva. Entre estas costumbres, destaca una que fusiona historia, arte y comercio: los mercados navideños.

Estos mercados, que iluminan las plazas principales de numerosas ciudades europeas, poseen un origen tan antiguo como fascinante. Allí, los visitantes no solo compran productos artesanales, dulces y juguetes, sino que también experimentan la atmósfera única de las fiestas mediante actividades culturales, música de Adviento y rituales locales.

Los mercados navideños se han convertido en uno de los principales símbolos de la Navidad en Europa, atrayendo tanto a residentes como a turistas que desean sumergirse en tradiciones centenarias.

Una investigación realizada por Sky HISTORY, complementadas con las consultas de Dirk H.R. Spennemann y Murray Parker, expertos en patrimonio cultural, presenta un recorrido que abarca los denominados mercados navideños más antiguos del mundo. Verdaderos tesoros históricos que siguen vigentes y que han sido testigos de la evolución de la Navidad y sus costumbres.

¿Cuáles son los mercados navideños más antiguos del mundo?

Christkindlmarkt de Múnich

El Christkindlmarkt de Múnich, documentado
El Christkindlmarkt de Múnich, documentado desde 1310, destaca por su tradición y su famoso desfile de Krampus y Perchten (foto: Simply Munich)

El Christkindlmarkt de Múnich es, probablemente, uno de los mercados navideños referenciales de Alemania y del continente. Su primera mención documentada data del año 1310, cuando, bajo el nombre de “Niklaimarkt”, rendía homenaje a San Nicolás. Con el tiempo, pasó a instalarse regularmente en la emblemática Marienplatz, el corazón de la ciudad, adquiriendo su título actual.

Hoy, quienes pasean por el centro de Múnich entre el 24 de noviembre y el 24 de diciembre podrán disfrutar de la música tradicional interpretada por coros y conjuntos de viento. Uno de los momentos más esperados es la "Krampus run", en la que figuras mitológicas como los Krampuses y Perchten recorren el mercado en un desfile tan espectacular como peculiar.

Aunque los participantes no son más que personas disfrazadas con trajes inquietantes, el ritual ha alcanzado notoriedad como un espectáculo imperdible para locales y visitantes.

Bautzen Wenzelsmarkt

El Bautzen Wenzelsmarkt, fundado en
El Bautzen Wenzelsmarkt, fundado en 1384, es uno de los mercados navideños más antiguos y ofrece un programa cultural único (foto: Bautzen Wenzelsmarkt)

Otro de los mercados que reclama el título de más antiguo es el Bautzen Wenzelsmarkt, fundado en 1384, cuando Bautzen formaba parte de Bohemia. Ese año, el rey Wenceslao IV concedió al municipio el permiso para celebrar un mercado anual, según detalló Smithsonian Magazine.

Aunque se debate si puede considerarse un verdadero “Christkindlmarkt” o un evento más ligado a las necesidades comerciales generales de la época, lo cierto es que el Bautzen Wenzelsmarkt se mantiene como una emblemática feria alemana cuya edición de 2025 se extenderá del 28 de noviembre al 22 de diciembre en el casco histórico de la ciudad.

El atractivo de este mercado reside no solo en su antigüedad, sino en su programa cultural, que acompaña la oferta gastronómica y artesanal. Disfrutar de los productos locales, la ambientación y las actividades para toda la familia vuelve al Bautzen Wenzelsmarkt, un punto obligado para quienes desean explorar las raíces de la festividad navideña.

Mercado de Navidad de Frankfurt

El mercado de Navidad de
El mercado de Navidad de Frankfurt, iniciado en 1393, evolucionó de un mercado invernal a un referente festivo alemán (foto: Wikipedia)

El mercado de Navidad de Frankfurt comenzó en el año 1393, aunque al principio no estuvo estrictamente vinculado con la Navidad, sino con el abastecimiento de artículos y comida para el invierno.

Con el correr de los siglos, se transformó en un referente clásico de la temporada festiva y adoptó plenamente los símbolos y la atmósfera de la Navidad.

Los visitantes contemporáneos pueden degustar especialidades como el “Bethmännchen”, un dulce de mazapán típico, además de recorrer los múltiples puestos instalados en el centro histórico que, este año, estarán abiertos hasta el 22 de diciembre.

Su origen y evolución, de acuerdo con informes realizados por MDPI, reflejan cómo los mercados europeos fueron adaptándose a las costumbres cristianas y festivas, hasta convertirse en la experiencia vivencial que hoy se asocia con la Navidad alemana.

Striezelmarkt de Dresde

El Striezelmarkt de Dresde, con
El Striezelmarkt de Dresde, con origen en 1434, es célebre por su pastel ‘stollen’ y su monumental pirámide de Erzgebirge (foto: Wikipedia)

El Striezelmarkt de Dresde es una leyenda viva de Sajonia y uno de los favoritos entre los entusiastas de la historia y la cultura germana. Su primera edición se remonta a 1434, cuando el elector Friedrich II autorizó la realización de un mercado de un solo día para vender carne destinada al banquete navideño.

El nombre “Striezelmarkt” deriva del tradicional pastel de frutas “strüzel” o “stollen”, que aún puede adquirirse en el evento.

Actualmente, el Striezelmarkt reúne más de 200 stands en la plaza principal del centro de Dresde, ofreciendo artesanías regionales, gastronomía y actividades típicas. Entre sus atracciones sobresalen la pirámide de Erzgebirge, la más alta del mundo con casi 15 metros, y el monumental arco de velas decorativo conocido como “schwibbogen”.

Mercados navideños en AlemaniaChristkindlmarkt de MúnichStriezelmarkt de DresdeWenzelsmarkt de BautzenTradiciones navideñas europeasNavidadNavidad 2025 ArgentinaAño Nuevo 2026 Argentina

