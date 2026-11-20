Guirnaldas de luces y banderines de colores adornan la fachada del edificio GUM y la feria navideña en la Plaza Roja de Moscú (Elina Fairytale)

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Cinco escapadas navideñas europeas encabezan una clasificación de European Best Destinations elaborada a partir de los votos de 14.024 viajeros. El ranking reúne ciudades en las que diciembre transforma plazas, calles y edificios antiguos en escenarios de mercadillos, luces, recetas de temporada y actividades al aire libre.

Quienes buscan un viaje de Navidad y planes de invierno pueden encontrar opciones muy distintas en los primeros puestos de esta lista. Hay ciudades para pasear entre fachadas medievales, patinar sobre hielo, probar dulces fritos o seguir tradiciones que se celebran antes de la llegada del nuevo año

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1. Riga, Letonia: una Navidad entre mercadillos y ritos populares

Riga ocupa el primer puesto y es una buena opción para quienes buscan pasar unos días entre arquitectura histórica, mercadillos navideños y tradiciones locales. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, combina calles empedradas con fachadas de estilo Art Nouveau y Modernismo, además de edificios religiosos con más de 600 años de historia.

Durante diciembre, los puestos ocupan parte del centro, especialmente la Plaza del Domo, donde se reúnen las luces, la artesanía y las actuaciones de músicos locales. El ambiente se completa con el karstvīns, el vino caliente tradicional, y celebraciones como el Bluķa vakars, una tradición en la que se arrastra y quema un gran tronco como símbolo de purificación antes del nuevo año

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Puestos de comida y bebidas operan en el mercado de Navidad situado junto a la catedral de Riga durante la temporada invernal en Letonia. (Ambam Gorilla)

2. Gengenbach, Alemania: el Ayuntamiento se convierte en calendario de Adviento

Gengenbach ocupa el segundo lugar con una propuesta centrada en la cuenta atrás hasta Navidad. El Ayuntamiento prepara sus 24 ventanas como un calendario de Adviento de gran formato, que se abren progresivamente para revelar una sorpresa y convertir el edificio en uno de los principales puntos de la programación.

La gastronomía también forma parte de la visita, con especialidades como la Flammkuchen, un plato típico alsaciano parecido a la pizza, aunque elaborado con una masa mucho más fina. Es una opción habitual para comer algo caliente mientras se recorren los puestos navideños y se espera la apertura de una nueva ventana del calendario.

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El edificio del Ayuntamiento de Gengenbach exhibe ventanas con ilustraciones para el calendario de Adviento (RudolfSimon)

3. Zagreb, Croacia: hielo, fritula y recorridos por el casco antiguo

Zagreb ocupa la tercera posición gracias a una agenda que combina plazas, parques, espacios gastronómicos y rincones históricos. La Plaza Ban Jelačić alberga el gran árbol de Navidad y sirve como punto de partida del Advent Zagreb, el mercadillo que concentra buena parte de la actividad de la capital croata durante diciembre. En sus alrededores también se encuentra Fuliranje, un festival gastronómico navideño con puestos callejeros donde se preparan fritula, unos dulces fritos típicos de la temporada.

El túnel Grič, construido durante la Segunda Guerra Mundial, recibe cada Navidad una decoración diferente y ofrece una alternativa a los circuitos de mercados y plazas. La visita puede continuar por la zona alta de la ciudad, donde se encuentran la Iglesia de San Marcos y la Torre Lotrščak, a las que se puede llegar en funicular

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El edificio iluminado del Teatro Nacional de Croacia permanece rodeado de nieve durante las celebraciones de adviento en la ciudad de Zagreb. (Turismo Zagreb)

4. Érfurt, Alemania: un mercadillo ante la catedral

Érfurt aparece en cuarto lugar y concentra gran parte de su actividad navideña en la Domplatz. La plaza principal se llena de puestos, luces y un árbol de gran tamaño frente a la Catedral de Santa María y la Iglesia de San Severo, mientras los visitantes pueden probar salchichas de Turingia y el estofado Erfurter Schittchen.

El Krämerbrücke, uno de los puentes más fotografiados de la ciudad, puede incorporarse al paseo antes o después de visitar la plaza, ya que la cercanía entre ambos lugares facilita recorrer el centro a pie. La propuesta navideña se completa con una pista de patinaje en Petersberg y un espectáculo de luces en Egapark.

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Los visitantes recorren los puestos iluminados y las atracciones de un mercado navideño (Pexels)

5. Wrocław, Polonia: mercadillo, pistas de hielo y gnomos de bronce

Wrocław completa los cinco primeros puestos con un mercadillo que se extiende por el casco histórico y tiene la plaza Rynek como epicentro. Allí se concentran buena parte de los puestos y el árbol de Navidad, rodeados por edificios antiguos que forman parte del recorrido urbano. La ciudad también propone una actividad para los niños basada en la búsqueda de gnomos de bronce escondidos por las calles, con una aplicación móvil y un mapa interactivo para localizarlos, fotografiarlos y sumar puntos en una clasificación.

La propuesta permite descubrir el centro de una manera diferente, con paradas marcadas por estas pequeñas esculturas. Los gnomos también están vinculados a la historia de Wrocław, ya que durante los años 80 algunos participantes de un movimiento pacifista utilizaban gorros parecidos a los de estos personajes para expresar sus reivindicaciones. Con el tiempo, aquella imagen quedó asociada a la ciudad y hoy forma parte de su recorrido navideño.

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El mercado navideño de Wrocław congrega puestos de venta y visitantes frente al antiguo Ayuntamiento iluminado durante la noche. ( Diego Delso)