Economía

Se vendió una emblemática marca de galletitas: qué gigante de los alimentos se la quedó

La operación involucró en una punta a una histórica empresa de alimentos y consumo masivo y en la otra a un nombre familiar y asociado a galletitas de estilo artesanal

Cuatro paquetes de galletitas Tía Maruca con octógonos de advertencia nutricional, una taza y los logotipos de Molinos y Tía Maruca
Molinos Tía Maruca Pérez Companc
Guardar

Molinos Río de la Plata, una de las históricas empresas del sector alimenticio de la Argentina, adquirió la tradicional marca de galletitas Tía Maruca, a través de la firma de un acuerdo con Tía Maruca Argentina S.A. La operación involucra la compra de la marca en la Argentina y determinados países de la región.

De este modo, la empresa de consumo masivo presidida por Luis Pérez Companc suma una marca muy querida por los argentinos y avanza en el desarrollo de su negocio de galletitas, tras la reciente incorporación del complejo industrial de Tucumán.

PUBLICIDAD

Tía Maruca es una marca de galletas identificada con atributos de calidad y de receta artesanal, de fuerte presencia en los hogares argentinos y un sólido vínculo con sus consumidores, señaló un comunicado sobre la operación.

Paso estratégico

La incorporación representa para Molinos Río de la Plata un nuevo paso estratégico en el desarrollo del negocio de galletas y se produce unos pocos días después de que la compañía completara la adquisición del complejo industrial en Banda del río Salí, Tucumán, con la transferencia de sus activos y la incorporación de su personal. La concreción de la operación se encuentra sujeta a la obtención de la autorización correspondiente y al cumplimiento de otras condiciones propias de este tipo de transacciones.

PUBLICIDAD

Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata, expresó: “Desde hace más de 120 años acompañamos a millones de consumidores con marcas que forman parte de su vida cotidiana. Tía Maruca es una marca muy querida por los argentinos. Nuestro compromiso es cuidar su esencia y potenciarla con nuestras capacidades industriales, comerciales y de construcción de marcas, para llegar a más hogares.”

En tanto, Pablo Tamburo, en representación de la parte vendedora, destacó: “Cumplido el objetivo de revitalizar y reposicionar la marca entre las principales firmas de galletitas del país, inicia con mucho optimismo por el futuro de ambas compañías, el proceso de venta de la marca Tía Maruca a Molinos Río de la Plata”.

Esta operación reafirma, además, la vocación de crecimiento, desarrollo e innovación del grupo conformado por Rosario, Pilar y Luis Pérez Companc en sus plataformas de consumo masivo, agro y energía.

Un hombre de barba entrecana viste una camisa a cuadros clara y un suéter oscuro con los brazos cruzados frente a un fondo gris neutro
Luis Pérez Companc, presidente de Molinos

Molinos Río de la Plata es una compañía argentina líder en consumo masivo, que cuenta con marcas elegidas por todos los argentinos cada día, como Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Gallo, Gallo Snacks, Don Vicente, Sibarita, La Salteña, Nieto Senetiner, Ruca Malen, Etchart, Cadus, Exquisita, Cocinero, NotCo, Blancaflor, Preferido, Cruz de Malta y Nobleza Gaucha, entre otras.

Pertenece al grupo de empresas presidido por Luis Perez Companc, que desarrollan sus actividades en la Argentina a través de sus tres plataformas: consumo masivo, agro y energía. Con un sólido plan de inversiones, Rosario, Pilar y Luis Perez Companc confían en el potencial de nuestro país y el crecimiento de largo plazo de todas sus empresas, asumiendo un rol protagónico en cada uno de los sectores en los que participan, decididos a honrar el legado y construir el futuro.

Fundada en 1998 por Alejandro Ripani, Tía Maruca construyó reconocimiento en el mercado argentino con productos como pepas, surtidos y bizcochos, asociados a una propuesta de precio accesible. En sus años de mayor expansión, llegó a rondar el 5% del mercado local de galletitas. La marca atravesó un concurso preventivo en 2019 y un proceso posterior de reorganización; en 2024, Argensun Foods asumió el control operativo y estratégico. Para Molinos, el activo combina notoriedad entre los consumidores, presencia en góndolas y una plataforma para competir en una categoría en la que tienen fuerte presencia una empresa nacional de proyección internacional como Arcor y la multinacional norteamericana Mondelez, nacida en 2012 tras la división de Kraft Foods.

Temas Relacionados

AlimentosConsumo masivoMolinos Río de la PlataTía MarucaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Integra Capital, el grupo presidido por José Luis Manzano, adquirió la cadena Burger King

El grupo en el que tiene mayoría el fondo de inversión suizo Mercuria Energy, que en junio había adquirido casi 900 estaciones de servicio de la marca Shell en el país, apunta a integrar gastronomía a la venta de combustibles

Integra Capital, el grupo presidido por José Luis Manzano, adquirió la cadena Burger King

¿Se estancó la desinflación?: el dato que esperanza al Gobierno y los riesgos que asoman en el cierre de 2026

El índice general aceleró en octubre, aunque la medición que excluye precios regulados y estacionales marcó su menor nivel en 15 meses. Tarifas, carne y combustibles serán factores decisivos para la evolución de noviembre y diciembre

¿Se estancó la desinflación?: el dato que esperanza al Gobierno y los riesgos que asoman en el cierre de 2026

Fábricas que se achican y empresarios que buscan reinventarse: las historias detrás de la crisis textil

Con menos ventas, mayor competencia externa y capacidad ociosa, las compañías ensayan distintas estrategias para mantenerse en actividad. Algunas incorporan tecnología, otras reducen personal, tercerizan procesos o recurren a las importaciones

Fábricas que se achican y empresarios que buscan reinventarse: las historias detrás de la crisis textil

Ranking de inflación en América Latina: qué lugar ocupó la Argentina tras la aceleración de octubre

Las mediciones oficiales de cada país muestran que la mayoría no alcanzó el 1% de IPC mensual. Qué factores fueron determinantes y qué economías controlan mejor sus precios

Ranking de inflación en América Latina: qué lugar ocupó la Argentina tras la aceleración de octubre

Comprar un Tesla en Argentina: desde cuándo se podrán encargar lo autos eléctricos de Elon Musk y qué modelos llegarán al país

Se informó oficialmente que en el mercado habrá dos opciones de carrocería y el día en que abrirán los registros de pedidos de compra. Cómo son ambas versiones y cuánto cuestan

Comprar un Tesla en Argentina: desde cuándo se podrán encargar lo autos eléctricos de Elon Musk y qué modelos llegarán al país

DEPORTES

Los Pumas buscan recuperarse ante Italia por el Nations Championship: se imponen 12-7

Los Pumas buscan recuperarse ante Italia por el Nations Championship: se imponen 12-7

Boca Juniors y Banfield se medirán por un lugar en la final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El movimiento estratégico del Barcelona en la Bombonera que alimentó los rumores sobre Lisandro Martínez

Lo que no se vio de la caída de Argentina ante Uruguay: el nuevo mimado por los hinchas, el recuerdo de Maradona y el público en la bombonera

River Plate anunció un nuevo avance en las obras del techado y la ampliación del Monumental: el cambio histórico

TELESHOW

Carlos Rottemberg presentó su temporada de Mar del Plata con la presencia de los artistas y una consigna clara

Carlos Rottemberg presentó su temporada de Mar del Plata con la presencia de los artistas y una consigna clara

Abel Pintos con Teleshow, tras su encuentro con el papa León XIV: “Lo que más rescato es su conexión con las personas”

Rocío Robles, a fondo sobre su presente en MasterChef y su relación con Adrián Suar: “Me enamoré por primera vez”

Grego Rossello entre el humor, la televisión y el desafío de MasterChef: “Es difícil no estar enamorado de Wanda”

Coti Sorokin y una serenata eterna en defensa de la canción artesanal: “Lo ultramoderno me parece vintage”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica extradita a Francia a dos hombres vinculados con homicidio en Guanacaste y tráfico internacional de cocaína

Costa Rica extradita a Francia a dos hombres vinculados con homicidio en Guanacaste y tráfico internacional de cocaína

El Cuerpo de Bomberos Municipales presenta el Plan Belén 2026 para prevenir incidentes con pirotecnia durante las fiestas

La Ciudad Cayalá en Guatemala inauguró su temporada navideña 2026 con el encendido de su árbol principal

La CIDH exige a Nicaragua investigar los ataques y frenar el despojo de la población indígena en la Costa Caribe

El avance de China en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei