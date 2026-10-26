El destino de África oriental que atrae cada vez más turistas por sus safaris y playas de agua dulce

Malawi gana presencia como destino de safaris, con reservas que reúnen a los llamados Cinco Grandes (Captura/YouTube)

Guardar

Malawi gana visibilidad como destino de safari y turismo lacustre en África oriental, impulsado por la recuperación de sus áreas protegidas, la presencia de los Cinco Grandes y la extensión del lago Malawi. El país reúne avistamiento de fauna, actividades náuticas y recorridos de montaña, según una guía de National Geographic dedicada a los destinos para 2027.

La publicación sitúa a Malawi entre los países a seguir por el impacto de las iniciativas de conservación en sus parques y reservas. Con una afluencia turística menor que la de otros destinos de África oriental, concentra sus principales atractivos en Liwonde, Majete, el lago Malawi y las tierras altas del norte.

PUBLICIDAD

Liwonde y Majete concentran la recuperación de la fauna

El Parque Nacional de Liwonde y la Reserva de Vida Silvestre de Majete son dos de los principales destinos para observar animales en Malawi. Ambas áreas están gestionadas por African Parks, en colaboración con las autoridades nacionales, y fueron escenario de programas de recuperación y reintroducción de especies. Estos esfuerzos contribuyeron a restablecer poblaciones de los Cinco Grandes —león, elefante, búfalo, leopardo y rinoceronte—, además de guepardos y perros salvajes africanos. En Liwonde también habitan antílopes, hipopótamos, cocodrilos y numerosas especies de aves.

Los visitantes pueden recorrer el parque en vehículos o mediante caminatas guiadas. El río Shire añade otra alternativa: los paseos en embarcación permiten observar los sectores ribereños donde se concentra parte de la fauna y amplían las opciones de recorrido más allá de las rutas terrestres.

PUBLICIDAD

En Majete, los programas de conservación permitieron recuperar poblaciones de animales que habían desaparecido o disminuido considerablemente. Entre las reintroducciones más destacadas figuran las de rinocerontes en 2003, elefantes en 2006, leones en 2012 y guepardos en 2019. National Geographic destaca estas iniciativas como uno de los factores que explican el creciente interés turístico por este sitio.

El lago Malawi combina playas de arena, pesca local y actividades náuticas en un país sin salida al mar (Wikimedia Commons)

El lago Malawi reúne playas, pesca y actividades náuticas

El lago Malawi, que representa más del 20% de la superficie del país, figura entre los lagos de agua dulce más grandes y profundos del mundo. Su presencia es relevante para el abastecimiento de pescado y para las actividades recreativas que se desarrollan en sus orillas.

PUBLICIDAD

A lo largo de la costa se distribuyen poblados con playas de arena, donde el kayak, la navegación a vela y el buceo con tubo forman parte de las opciones disponibles. La pesca local también ocupa un lugar en la gastronomía de estos asentamientos. Likoma, la mayor de las dos islas habitadas del lago, es una de las paradas recomendadas para conocer este entorno.

La combinación entre reservas de fauna y zonas de descanso junto al agua permite armar itinerarios con propuestas diferentes. Para un país sin salida al mar, el lago constituye un eje de la actividad turística y complementa los safaris con experiencias que varían según la temporada y el tipo de viaje.

PUBLICIDAD

Las cumbres del macizo de Mulanje alcanzan cerca de 2.987 metros y tienen valor cultural para pueblos locales (Wikimedia Commons)

Entre mayo y octubre se facilita el avistamiento de animales

Malawi puede visitarse durante todo el año, aunque las condiciones cambian de manera marcada según la estación. Entre mayo y agosto predomina el período más seco, con temperaturas moderadas en buena parte del territorio. En las zonas altas, las noches pueden ser frías y requieren ropa de abrigo.

Septiembre y octubre son meses más cálidos y secos. La reducción de las fuentes de agua concentra a elefantes y otros animales cerca de los bebederos, lo que puede facilitar su observación. Entre noviembre y abril, en cambio, se registran altas temperaturas, humedad y lluvias. Durante ese período, el paisaje se vuelve más verde, aparecen flores silvestres y aumentan las oportunidades para fotografiar aves migratorias con plumaje reproductivo.

PUBLICIDAD

Las áreas montañosas completan la oferta del país. El macizo de Mulanje, con cumbres de granito que alcanzan unos 2.987 metros (9.800 pies), es considerado sagrado por los pueblos yao, mang’anja y lhomwe, y cuenta con senderos de montaña. En el Parque Nacional Nyika, la mayor área protegida de Malawi, la meseta de Nyika reúne pastizales con cebras y orquídeas silvestres durante octubre y noviembre.

La principal puerta de entrada aérea es el Aeropuerto Internacional de Kamuzu, ubicado a unos 27 kilómetros al norte de Lilongwe y conectado con Nairobi, Adís Abeba y Johannesburgo. El Aeropuerto Internacional Chileka, cerca de Blantyre, completa la red junto con vuelos domésticos a Likoma y al campamento Chelinda, en Nyika.

PUBLICIDAD

La mayoría de los visitantes recorre el país mediante circuitos organizados, aunque también hay autobuses, autocares y vehículos de alquiler para desplazamientos independientes.