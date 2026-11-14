Grego Rossello entre el humor, la televisión y el desafío de MasterChef: “Es difícil no estar enamorado de Wanda”

Wanda Nara es entrevistada por Grego Rossello en Ferné con Grego tras ganar un Martín Fierro

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A los 35 años, Grego Rossello combina la conducción, las entrevistas, el humor y la producción de contenidos. Mientras participa de MasterChef Celebrity y dirige el canal de streaming de Telefe, sostiene Ferné con Grego, el ciclo de entrevistas que lleva seis años al aire. En diálogo con Teleshow, repasó su recorrido desde el stand-up, su vínculo con Wanda Nara, sus amistades y el aprendizaje de cocinar desde cero para el reality.

—Tenes una carrera con muchas aristas, ¿cómo se fue dando esa variedad?

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—Creo que es 50% necesidad y 50% porque a mí me gusta hacer cosas distintas todo el tiempo. Me aburro muy rápido. En este trabajo, si te quedás en una sola cosa, las chances de desaparecer o de estancarte son más grandes. Muchas de las oportunidades no las propuse yo: se fueron dando. Arranqué con el stand-up, después me llamaron de ESPN y, en ESPN Redes, quería conducir. Me decían: “No tenés ni tres meses de panel y ya querés conducir”. Lo pedí muchas veces, hasta que me dieron la posibilidad. Hoy dirijo el canal de streaming de Telefe, que es una tarea más gerencial y de producción, porque Fede (Levrino) me llamó y me animé. Algunas cosas las busco y otras aparecen.

—¿Sentís que esa diversidad también puede jugarte en contra?

—Claro, a veces siento que no te instalás tanto en ninguna.... hoy trato de ser más inteligente. Ferné con Grego ya tiene seis años, siento que el lugar de entrevistador lo tengo un poco ganado. Cuando voy a otros espacios, lo hago con la tranquilidad de que ese proyecto existe, que hay que sostenerlo, conseguir buenos invitados y prestarle atención.

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El programa sale cuatro veces por mes y, para mí, lo sostienen cuatro o cinco capítulos fuertes al año. Esos episodios tienen que hacer ruido. Si no, estamos complicados.

—¿Te involucrás de lleno en la producción de tus entrevistas?

—Sí, totalmente. Desde que el formato está en el canal el equipo de producción creció y se sumó gente, que ayuda muchísimo. Pero con los invitados más fuertes me meto yo, porque es algo a lo que le doy mucha importancia.

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—De chico querías ser actor. Sin embargo, tu recorrido terminó más ligado a la conducción y la comedia.

—Se suponía que mi base era la actuación, pero si voy a los hechos, la verdad es que no: es conducir. Empecé como comediante de stand-up y hoy no hago. Aunque voy a volver el año que viene. La comedia está en todo lo que hago.

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En el programa trato de que haya risas, de que el invitado cuente una anécdota y poder rematarla. En MasterChef soy horrible cocinando, pero intento llevar mi esencia a eso. También conduzco un programa de fútbol con Maxi López y el Turco García. No soy especialista, pero me gusta que el lugar sea divertido.

Mientras dirige el canal de streaming de Telefe, Grego Rossello afianza su rol como entrevistador y enfrenta el desafío de cocinar en televisión

—¿Tenés referentes, los buscaste?

—Mi referencia fue siempre la época de Videomatch, la comedia, las cámaras ocultas. También estudié Licenciatura en Historia en la Universidad, y, cuando era chico, hice una película. Yo solo quería actuar, (se ríe).

Tengo 35 años y no fui de la primera generación que pensó que se podía vivir de las redes. No existía Instagram como trabajo. Yo crecí viendo televisión y quería estar ahí, o ser actor. Pero después me fui adaptando a lo que aparecía. Quería vivir de esto, más allá de qué nombre tuviera.

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—¿Cómo fue la primera vez que te subiste a un escenario?

—Hice un curso de stand-up a los 19 años. En la primera semana, mi hermana necesitaba juntar plata para un viaje de estudio y yo le dije: “Voy a hacer stand-up”. Fue un desastre. Pero siempre me mandé.

Lucas Lauriente hacía fiestas de 15 y yo le pedía subir diez minutos al principio. Son los momentos más incómodos, los más difíciles. Iba como kamikaze. Hice eso desde los 19 hasta los 24 o 25 años. Antes de Instagram hacía cuatro shows por semana en bares y esa era mi certeza: quería vivir de esto.

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—¿Las redes sociales cambiaron el rumbo de tu carrera?

—Totalmente. Cuando hacíamos shows a la gorra, veíamos que en Vine (una red social de videos de formato corto) había comediantes que hacían videos y con eso llevaban gente al teatro. No es que tuve una gran visión: había algo que funcionaba afuera y pensé que podíamos contar otra cosa en redes.

Si mirás al personaje que hacía en 2015, cuando hablaba de que no me daban bola las pibas o de que había cortado con mi novia, y lo comparás con el de Masterchef, es el mismo. Hay una vulnerabilidad que considero genuina y eso genera empatía.

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—¿Te sorprendió la recepción que tuvo tu participación en el reality?

—Sí, porque tenía miedo. Pensaba: “¿Qué voy a contar?”. No tuve una infancia difícil ni una relación muy cercana con mis abuelos. Tuve una infancia linda y no podía contar una historia de carencias que no era la mía.

En el programa encontré otra cosa: cocino muy mal, me gusta Wanda, ella no me da bola. Hay una vulnerabilidad y creo que entró bien. Me siento más cómodo ahí que en el lugar del pibe al que le va más o menos bien porque trabaja.

—En el programa se instaló el juego con Wanda Nara. ¿Cómo empezó?

—Arrancó el año pasado, cuando ella fue a Ferné con Grego. Sentarla era uno de los grandes objetivos que tenía, porque no da muchas entrevistas. Ella estaba recién empezando su relación con Martín Migueles y, durante la charla, me levantó la remera y empezó a jugar más ella, que yo.

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Yo no quería tirarle onda de entrada porque me parecía una falta de respeto. Pero ella armó un poco ese juego, entre ficción y realidad, y yo caí. Me parece una diosa, es muy capaz en lo que hace y conmigo siempre tuvo una generosidad inmensa. Es difícil no estar medio enamorado.

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—¿Hay algo genuino detrás de ese ida y vuelta que se ve al aire?

—Sí, hay un juego, pero algo se produce. Yo la jodo mucho fuera del aire, en los cortes, y sé que a ella le divierte. Si la gente compra el vínculo es porque hay una parte de verdad. Me parece simpático y genuino.

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—Llevás varios años soltero. ¿El trabajo deja poco espacio para una relación?

—Hace cinco o seis años que estoy soltero y te empezás a hacer preguntas. A veces evado los vínculos. Pero hoy tengo jornadas muy largas: entreno, voy a terapia y tomo clases de cocina todos los días. No tengo un minuto. Es difícil que entre una novia en esa dinámica.

—¿Con quiénes generaste mayor cercanía dentro del ambiente?

—Pegué muy buena onda con Luck Ra. Lo conocía, pero me sorprendió su buena predisposición. Es un pibe que fue uno de los artistas más escuchados de los últimos dos años y se sumó al proyecto como uno más. Propone, pone su casa para invitar a todos y no toma distancia.

También soy muy amigo de Nati Jota y de Sofi Martínez. Con Maxi López y el Turco García hablo mucho. Pero mis amigos más cercanos son los de toda la vida, los que conozco desde los 13 años. Son como mi familia y me ayudan a mantener los pies sobre la tierra.

El vínculo entre Grego Rossello y Wanda Nara comenzó durante una entrevista en Ferné con Grego

—¿Cómo venís con la cocina?

—Cuando me mudé solo, hace cuatro años, vivía de delivery. Nunca había prendido el horno. Aprendí a usarlo con MasterChef. Vengo de muy abajo en lo culinario.

A veces me va mal con algo, como un lemon pie, pero miro el resultado y pienso: “No puedo creer que hice esto”. Más allá de que salga bien o mal, me sorprende haberlo hecho yo.