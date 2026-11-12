Las Cataratas del Iguazú conmemoraron los 15 años de ser declaradas una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo

La iniciativa de Visit 7 Wonders centrado en las Cataratas del Iguazú con motivo del Cataratas Day 2026

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Las Cataratas del Iguazú conmemoraron los 15 años desde su elección como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo con la inauguración prevista del Portal Mágico Iguazú, una experiencia que permitirá interactuar a visitantes de Argentina y Brasil a ambos lados de la frontera.

La elección se produjo el 11 de noviembre de 2011, tras una votación internacional organizada por la fundación suiza New7Wonders. La propuesta de este año busca destacar el carácter binacional de las Cataratas y promover su conservación y proyección turística.

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Un grupo de visitantes interactúa frente a una pantalla de la campaña Cataratas Day en una pasarela de las Cataratas del Iguazú.

La programación se desarrolla hoy de 9:00 a 17:00 en el Parque Nacional Iguazú. El Portal Mágico será inaugurado a las 15:00 horas, junto con actividades musicales, danzas regionales, espacios para fotografías y una invitación a compartir imágenes en redes sociales.

El acto institucional y el cóctel conmemorativo se realizarán a las 18:00 en el Hotel Iguazú Grand. A las 20:00, el Hito Tres Fronteras recibirá un festival popular.

Otro reconocimiento en 2021

Las Cataratas del Iguazú fueron elegidas como la tercera “maravilla incuestionable” del planeta en una encuesta de Lonely Planet España, un reconocimiento que llegó mientras el principal parque nacional turístico de Argentina buscaba recuperarse de la caída de visitantes causada por la pandemia de COVID-19.

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El Parque Nacional Iguazú había alcanzado su máximo histórico en 2019, antes de la pandemia, con 1.636.694 personas de distintos países. Ese año consolidó su condición de área protegida más visitada de Argentina.

La recuperación del flujo turístico todavía era limitada en enero de 2021, cuando ingresaron cerca de 26.000 viajeros: una caída de 85,7% frente al mismo mes de 2020. Durante el feriado de Carnaval, el parque registró 1.800 ingresos, una cifra baja para un destino que solía recibir más de 1,5 millones de turistas anuales.

Las cataratas fueron elegidas otra vez dentro de un ránking de sitios turísticos del mundo (Shutterstock)

La distinción de Lonely Planet se sumó a otros reconocimientos internacionales de las cataratas. La Unesco las declaró Patrimonio de la Humanidad en 1984 y, en 2011, fueron elegidas entre las nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo.

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El atractivo fue seleccionado entre 101 maravillas del planeta para integrar un grupo de 16 sitios considerados “incuestionables”. La encuesta ubicó al sistema de saltos del norte de Misiones en el tercer puesto de esa clasificación.

Por entonces, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), Ricardo Sosa, vinculó el resultado con la preparación para el regreso del turismo internacional: “Sin dudas, este resultado llena de orgullo a todo el turismo de Argentina e impulsa a continuar con la fuerte preparación que el país lleva adelante para volver a recibir a los viajeros y viajeras del mundo”.

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El Inprotur felicitó al pueblo misionero y al Litoral argentino por el nuevo reconocimiento a Iguazú, que una década antes ya había recibido la distinción entre las siete maravillas naturales.

Los 275 saltos y la Garganta del Diablo

Las cataratas están en el norte de Misiones y se accede al lado argentino desde Puerto Iguazú. El parque reúne 275 saltos de agua, en un entorno de temperaturas elevadas y humedad, donde los hoteles cercanos suelen ofrecer piletas y jardines.

El recorrido argentino demanda una jornada completa y cuenta con tres circuitos: Superior, Inferior y Garganta del Diablo. Las pasarelas metálicas atraviesan la selva y permiten observar los saltos desde distintas perspectivas.

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La visita se realiza principalmente a pie, a diferencia del lado brasileño. El Tren Ecológico de la Selva parte de la Estación Central hacia la estación Cataratas, desde donde se accede a los paseos Superior e Inferior, y continúa hasta la Estación Garganta del Diablo.

La Garganta del Diablo es el salto más caudaloso del parque. Desde la estación del mismo nombre, el acceso exige una caminata de 1.200 metros por pasarelas sobre el río Iguazú.