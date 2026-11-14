Haití rodeado de miles de militares salvadoreños: Así se ve el operativo contra las pandillas en Puerto Príncipe

Un hombre haitiano besa la bandera salvadoreña en medio del paso de vehículos militares en una zona de Puerto Príncipe frente a creadores de contenido y medios locales que brindan cobertura al operativo militar. (Infobae Centroamérica/AP Photo/Patrice Noel)

Guardar

La presencia de 2,000 militares salvadoreños sumó una nueva imagen a la rutina de Puerto Príncipe: convoyes blindados, patrullas en calles bajo control de las pandillas y helicópteros que sobrevuelan sectores donde durante meses el Estado tuvo una presencia limitada.

El despliegue, iniciado tras la desaparición de cuatro técnicos salvadoreños el 18 de octubre, alteró el paisaje de una ciudad marcada por barricadas, desplazamientos y el temor a los enfrentamientos.

PUBLICIDAD

Para muchos haitianos, el movimiento de tropas trae una expectativa de recuperación de espacios públicos y vías estratégicas. La toma del estadio Sylvio Cator, que había permanecido durante dos años bajo control de grupos armados, se convirtió en una señal de esa ofensiva.

Las autoridades prevén utilizar el recinto como base para nuevas operaciones, mientras soldados salvadoreños custodian el lugar junto a las fuerzas haitianas.

El Salvador desplegó un contingente militar de alrededor de 2.000 a 2.500 efectivos en Haití tras la desaparición, el 18 de octubre, de cuatro técnicos de aviación salvadoreños. Los cuatro integraban la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), una misión de seguridad respaldada por Naciones Unidas, y fueron atacados en las afueras de Puerto Príncipe. (Infobae Centroamérica/AP Photo/Patrice Noel)

Habitantes haitianos caminan en los alrededores del estadio nacional ​​​​Sylvio Cator, un sector dominado por pandillas pero que autoridades del país informaron que ha sido recuperado y ocupado por la milicia salvadoreña desde el 12 de noviembre. (Infobae Centroamérica/AP Photo/Patrice Noel)

Estudiantes caminan frente a vehículos militares salvadoreños. Entre la peligrosidad que enfrentan diariamente y el operativo militar, los pobladores intentan continuar con la normalidad de sus vidas. (Infobae Centroamérica/AP Photo/Patrice Noel)

Una vendedora camina con su canasto frente a los vehículos militares que buscan entrar al estadio Sylvio Cator. (Infobae Centroamérica/AP Photo/Patrice Noel)

Tras la presencia de los militares salvadoreños, algunos haitianos aprueban el operativo militar extranjero en sus tierras. (Infobae Centroamérica/AP Photo/Patrice Noel)

El desafío para la ofensiva salvadoreña será demostrar resultados contra las pandillas sin agravar el riesgo para la población civil ni profundizar la falta de coordinación entre las fuerzas presentes en el país. (Infobae Centroamérica/AP Foto/Patrice Noel)

Vista aérea del estadio Sylvio Cator ya tomado por fuerzas militares salvadoreñas. (Infobae Centroamérica/ Clarens SIFFROY / AFP)

Un helicóptero Sikorsky S-61N, matrícula estadounidense N904CH sobrevuela la ciudad de Puerto Príncipe, la principal zona de ocupación de las pandillas y donde se realiza el operativo militar. En el fuselaje se lee que opera para el Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas (UNHAS), gestionado por el Programa Mundial de Alimentos. (Infobae Centroamérica/ Clarens SIFFROY / AFP)

Para muchos haitianos, el movimiento de tropas trae una expectativa de recuperación de espacios públicos y vías estratégicas. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Fildor Pq Egeder)

La toma del estadio Sylvio Cator, que había permanecido durante dos años bajo control de grupos armados, se convirtió en una señal de esa ofensiva. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Fildor Pq Egeder)

Las autoridades prevén utilizar el recinto como base para nuevas operaciones, mientras soldados salvadoreños custodian el lugar junto a las fuerzas haitianas. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Fildor Pq Egeder)