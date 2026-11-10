El Salvador

El Salvador estrenará una nueva ruta aérea directa a Roatán para ampliar el turismo regional

La conexión, operada por TAG Airlines los martes, jueves y domingos, unirá dos destinos turísticos de Centroamérica y apunta a ampliar el flujo de visitantes para el próximo año

Inauguración de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador
TAG Airlines inaugurará el 1 de diciembre la ruta directa entre El Salvador y Roatán con tres frecuencias semanales. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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La conectividad aérea regional sumará una nueva opción para el turismo y los negocios centroamericanos con la apertura de la ruta directa entre El Salvador y Roatán, Honduras, una conexión que apunta a ampliar la oferta de viajes de playa, naturaleza y circuitos multidestino en la región.

TAG Airlines informó que el primer vuelo partirá el 1 de diciembre y que la operación tendrá tres frecuencias semanales, los martes, jueves y domingos. La ruta enlazará a El Salvador con Roatán, uno de los principales destinos turísticos del vecino país por su oferta de sol, playa y actividades vinculadas al Caribe.

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El anuncio se produjo en un momento en que el sector turístico salvadoreño busca ampliar las opciones de transporte intrarregional y atraer visitantes que combinan varios países en un mismo viaje. La ministra de Turismo, Morena Valdez, sostuvo que la conectividad aérea forma parte de una estrategia que incluye mejoras en alojamiento, gastronomía y productos turísticos.

“Necesitamos fortalecer el multidestino también y que El Salvador sea ese hub (también llamado concentrador), que vengan aquí y de aquí salgan a los otros destinos turísticos”, afirmó Valdez. Para la funcionaria, la nueva conexión puede extender la estadía de viajeros procedentes de mercados como Europa, Sudamérica, Estados Unidos y Canadá, que buscan recorrer distintos puntos de Centroamérica.

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Avión blanco y azul de Tag Airlines con hélices visibles, estacionado en una pista de asfalto bajo un cielo parcialmente nublado. Se ven edificios al fondo
El Ministerio de Turismo impulsa a El Salvador como centro de conexión regional para promover circuitos multidestino. (El Metropolitano Guatemala gracias)

El Salvador y Roatán conectarán dos polos turísticos de la región

La nueva ruta unirá dos propuestas turísticas que, según las autoridades, pueden complementarse. Por su parte, el director comercial de TAG Airlines, Francisco Pahul, señaló que el mercado emisor salvadoreño tiene peso dentro de Centroamérica y consideró que Roatán puede integrarse a los paquetes de viaje que se comercializan en el país.

“Roatán es un destino que gusta mucho, son playas, no compite con el destino de El Salvador”, dijo Pahul. El representante de la aerolínea agregó que ambas propuestas pueden funcionar dentro del esquema de turismo multidestino, en el que una persona visita más de un país durante el mismo itinerario.

La compañía indicó que trabaja con turoperadores y mayoristas salvadoreños para incorporar la nueva conexión y los paquetes asociados a ella. Los boletos estarán disponibles en el sitio web de la aerolínea y a través de agencias de viajes.

La nueva conexión aérea busca extender la estadía de viajeros procedentes de Europa, Sudamérica, Estados Unidos y Canadá. (Foto cortesía CEPA)
La nueva conexión aérea busca extender la estadía de viajeros procedentes de Europa, Sudamérica, Estados Unidos y Canadá. (Foto cortesía CEPA)

Honduras se ubica como el tercer mercado de visitantes para El Salvador

La decisión de abrir la ruta ocurre mientras Honduras consolida su presencia entre los mercados emisores de turistas hacia El Salvador. Valdez indicó que el país centroamericano ocupa actualmente el tercer lugar entre los visitantes internacionales que ingresan al territorio salvadoreño, detrás de Guatemala y Estados Unidos.

La ministra destacó que, hasta octubre, El Salvador ya había recibido una cifra de visitantes hondureños equivalente a la registrada durante todo 2025. “Honduras se ha convertido en un mercado sólido”, afirmó al referirse al crecimiento de ese flujo turístico.

El Ministerio de Turismo proyecta cerrar el año con 4.2 millones de visitantes internacionales y más de $3.600 millones en ingreso de divisas. Valdez afirmó que el objetivo requiere coordinación entre instituciones públicas, aerolíneas, hoteles, restaurantes, guías, operadores turísticos y empresas de transporte.

Pahul también destacó el papel de El Salvador como punto de conexión regional. TAG Airlines mantiene ocho frecuencias semanales entre Guatemala y El Salvador, ahora evalúa ampliar sus operaciones en el país.

Según adelantó el directivo, la empresa trabaja con las autoridades para operar en 2027 como una aerolínea regional salvadoreña, además de su presencia actual como compañía guatemalteca.

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