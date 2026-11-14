Abel Pintos con Teleshow, tras su encuentro con el papa León XIV: “Lo que más rescato es su conexión con las personas”

Pintos habló de la cercanía que percibió en el pontífice durante el encuentro que compartieron en Claypole (RS Fotos)

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Después de cantarle al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione de Claypole, Abel Pintos se preparó para un hito en su carrera: debutar en el Teatro Gran Rex. Las presentaciones forman parte de una nueva etapa de su Buenaventura Tour, que ya tuvo sus primeros shows en Junín y Mar del Plata.

Con más de tres décadas de trayectoria, el cantante llegó, este viernes, por primera vez a la sala porteña con un repertorio que reunió clásicos reversionados y canciones de reciente estreno. Entre ellas estuvo “La llave”, que volvió a adquirir un significado especial para el músico luego de interpretarla ante el Sumo Pontífice junto a un coro integrado por residentes de la institución.

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En la previa de los show en calle Corrientes, Pintos habló con Teleshow sobre su estreno en el Gran Rex, los primeros pasos de la gira y el encuentro con el papa, al que definió como una experiencia significativa desde su fe católica.

El Sumo Pontifice comenzó su cronograma de actividades estipuladas.

—¿Cómo vivís el comienzo de esta nueva etapa de la gira?

—Empezamos en Junín e hicimos dos shows en Mar del Plata. El comienzo fue muy bueno. Cuando una gira es nueva, los músicos tenemos expectativas porque llevar canciones de hace tiempo a versiones distintas exige una prueba en vivo. A veces, después de meses de ensayo, la lista cambia porque hay temas que no funcionan con el pulso del concierto o porque otros encuentran mejor lugar. En este caso no hubo grandes cambios. Nosotros les decimos “movimientos de placas tectónicas”, y no los hubo: la base quedó como la habíamos ensayado. Ya nos sentimos cómodos con el show y eso nos deja especialmente tranquilos para el Rex, donde voy a tocar por primera vez en mis 30 años de música.

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El cantante destacó la cercanía humana y la atención a los testimonios que mostró el papa durante el encuentro en Claypole (Paul Delon)

—En el repertorio también se van a sumar “Ibuprofeno”, “Todo por mí”, “Todo de mí” y “La culpa”. ¿Qué lugar tendrán en vivo?

—La idea es empezar a emparentarlas con las canciones de siempre. Hay temas inevitables, que están presentes en todas las giras y no se mueven. Después aparecen canciones que forman parte de mi repertorio desde hace muchos años, pero que hacía tiempo no versionábamos y ahora llegan con arreglos nuevos. Las canciones estrenadas durante el último año empiezan a familiarizarse con el concierto, con nosotros como músicos y, sobre todo, con el público.

Abel Pintos debutó en el Teatro Gran Rex en el marco de sus tres décadas de carrera musical (RS Fotos)

—¿“La llave” va a estar en los shows después de que la cantaste ante el papa?

—Sí. Es una de esas canciones que con los años y por distintas circunstancias adquieren una vida nueva. En los tres primeros conciertos de esta gira no la cantamos porque queríamos dejar lugar a otros temas que hacía tiempo no interpretaba. Pero después de cantarla con el papa, la canción se resignificó. Mucha gente, incluso personas de mi entorno y yo mismo, empezó a escucharla desde otro lugar. Es una canción muy elegida para casamientos, nacimientos o para recordar a quienes ya no están. Sin embargo, pocas veces había sido leída desde la fe, que era parte de su origen cuando la compuse. Por eso fue inevitable devolverla a la lista.

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El repertorio de los shows incorporó composiciones recientes como "Ibuprofeno", "Todo por mí", "Todo de mí" y "La culpa" (Paul Delon)

—¿Qué cambió para vos al interpretarla?

—El encuentro con el papa no fue un hecho artístico para mí. Fue un momento muy especial como cristiano y católico. Pero, después de eso, ya no puedo cantar “La llave” como lo hice durante tantos años. Ahora la entrego desde otro punto de vista, y siento que al público le va a pasar algo parecido. Después de unos 15 años, la canción vuelve a tener una circulación fuerte, aunque desde una mirada distinta.

—¿Cómo fue ese momento con el Papa?

—Fue emocionante. Lo que más rescato es su conexión con las personas y con todo lo que sucede a su alrededor. Recorría las miradas, escuchaba con atención los testimonios y la canción, y daba señales constantes de que comprendía lo que se le estaba ofreciendo. Nos agradeció por la música. Detrás de la investidura se podía ver al hombre. Como católico, fue muy significativo conocerlo de esa manera.

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La canción "La llave" volvió a la lista de temas de los conciertos tras su interpretación ante el Sumo Pontífice (RS Fotos)

—Milo J obtuvo un Latin Grammy por un álbum de música folclórica. Como referente del género, ¿qué pensás de ese reconocimiento?

—Me puso muy feliz. Lo admiro y le tengo cariño a él, a su mamá y a su gente. Cuando compartimos un momento en “Folklore”, fueron muy amables conmigo. También nos cruzamos otras veces y siempre fueron educados y cariñosos. Me alegra que, siendo tan joven, viva estas cosas. El trabajo que hace excede lo musical: hay una búsqueda de identidad. El disco tiene canciones muy buenas, pero además hay una labor que deja legado. Puede romper estructuras, traer elementos ancestrales a la conversación y dejar algo para quienes vienen después.

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