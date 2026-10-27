152 bloques de hasta 141 toneladas y el hormigón como protagonista: así es la iglesia que desafía las normas en Viena

La Iglesia Wotruba, en el barrio vienés de Mauer, está formada por 152 bloques de hormigón expuesto (Wikimedia Commons)

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En una colina del barrio de Mauer, al sur de Viena, una construcción se aparta de la imagen tradicional de un templo: la Iglesia Wotruba está compuesta por 152 bloques de hormigón expuestos dispuestos en una estructura irregular. El edificio, dedicado oficialmente a la Santísima Trinidad, recibe tanto a fieles como a viajeros interesados en la arquitectura del siglo XX.

La iglesia se encuentra en Georgenberg, en el distrito 23 de la capital de Austria, y continúa en funciones como templo católico. La falta de una fachada principal reconocible y la disposición asimétrica de sus volúmenes la convirtieron en una referencia de la arquitectura religiosa contemporánea de la ciudad.

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El escultor trasladó su lenguaje escultórico a una iglesia de Viena

El proyecto comenzó en 1964, cuando Margarethe Ottillinger promovió la construcción de una iglesia en este sector de Viena. La propuesta fue encargada al escultor austríaco Fritz Wotruba, nacido en 1907 y reconocido por sus obras de grandes volúmenes y formas geométricas.

Para convertir el diseño escultórico en un edificio funcional, intervino el arquitecto Fritz Gerhard Mayr, responsable de desarrollar los planos y las soluciones técnicas necesarias para materializar la obra. La construcción comenzó en agosto de 1974 y tardó dos años en terminarse.

Wotruba murió en 1975, antes de la finalización del templo. La consagración se realizó el 24 de octubre de 1976, según la información histórica difundida por la Arquidiócesis de Viena.

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El escultor Fritz Wotruba trasladó su lenguaje de grandes volúmenes geométricos al diseño de una iglesia (Composición fotográfica)

El diseño generó resistencia por su distancia respecto de las formas habituales de la arquitectura religiosa. El conjunto prescinde de una torre convencional y de ornamentación figurativa; en su lugar, organiza muros, cubierta y accesos mediante grandes bloques de hormigón.

La iglesia está situada a 328 metros sobre el nivel del mar, cerca de las calles Rysergasse y Georgsgasse. Su ubicación, en una zona verde y alejada del centro histórico, permite sumar la visita a un recorrido por los alrededores de Georgenberg.

Los 152 bloques definen un caso singular de arquitectura brutalista

La arquitectura brutalista se caracteriza por exhibir los materiales y la estructura de los edificios. En la Iglesia Wotruba, el hormigón no tiene revestimientos y concentra la expresión visual del conjunto.

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De acuerdo con la Arquidiócesis de Viena, la construcción está formada por 152 bloques de hormigón, cuyos volúmenes oscilan entre 0,84 y 64 metros cúbicos. El bloque más pequeño pesa 1,84 toneladas; uno de los mayores llega a 141 toneladas, mientras que la pieza de mayor altura mide 13,10 metros.

Los elementos no siguen una cuadrícula regular. Se superponen y se desplazan en distintas direcciones, con salientes, vacíos y planos de diferentes inclinaciones. Esa composición hace difícil identificar una fachada principal y produce una silueta cercana a la de una escultura monumental.

La visita a la Iglesia Wotruba puede combinarse con un recorrido por los senderos y áreas verdes de Mauer (Wikimedia Commons)

Los espacios entre las masas de hormigón fueron cerrados con grandes paños de vidrio. La luz natural ingresa por esas aberturas irregulares y modifica la percepción del interior: desde el exterior predomina el peso visual del material, mientras que dentro se forman haces de luz entre los bloques.

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El complejo también cuenta con un salón comunitario de casi 350 metros cuadrados en el subsuelo. Entre 2018 y 2019 se añadió una ampliación con accesos accesibles a los niveles superior e inferior, según detalló la Arquidiócesis de Viena.

Cómo visitar la Iglesia Wotruba

La Iglesia de la Santísima Trinidad se ubica en Ottillingerplatz 1, en Mauer. La información turística oficial indica que abre los sábados de 14 a 18 y los domingos y feriados de 9 a 16.30. También es posible coordinar visitas guiadas por teléfono.

La Oficina de Turismo de Viena también detalla que el predio cuenta con ascensor desde el estacionamiento durante el horario de apertura, sanitarios accesibles y lugares reservados para personas con discapacidad.

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El ingreso principal tiene 20 escalones. Para llegar desde el centro de la ciudad, existen conexiones de transporte público hacia el distrito 23, por lo que conviene revisar los recorridos y frecuencias vigentes antes del viaje.

La visita puede complementarse con una caminata por Georgenberg, donde se encuentra el Sterngarten, una plataforma de hormigón que funciona como planetario al aire libre. En octubre de 2026, la comunidad celebró los 50 años de la Iglesia Wotruba, que mantiene su actividad religiosa y su lugar dentro del patrimonio arquitectónico vienés.