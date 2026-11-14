Economía

Miguel Kiguel: “No sé si hoy las preferencias del gobierno son las mismas que tiene la sociedad”

Según el economista y titular de la consultora EconViews, el gobierno subestimó la “inercia” de la inflación, pero consideró que hoy “lo más importante es la actividad, el empleo, el empleo formal, el riesgo país”

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El economista Miguel Kiguel, quien fuera secretario de Financiamiento del equipo económico encabezado por Roque Fernández durante el segundo gobierno de Carlos Menem y actualmente encabeza la consultora EconViews, señaló que si bien la inflación muestra una “persistencia importante”, las prioridades hoy deberían ser atender problemas como el nivel de actividad, el empleo formal y el riesgo país, aunque reconoció la dificultad de compatibilizar diferentes metas, como la reducción de la inflación, el ritmo de la economía y cuestiones como el nivel de reservas y el precio del dólar.

Entrevistado en radio Mitre acerca del 2,2% de inflación que informó el Indec para el mes de octubre, Kiguel consideró que el dato “no es bueno”.

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“Claramente está por encima de lo que se esperaba. Hay siempre una explicación, en este caso hay un efecto específico fue que el gas de Zonas Frías, que impactó 0,3%; sin ese efecto la inflación hubiese sido de 1,9 por ciento. Si querés una visión positiva, la inflación núcleo o subyacente, que sirve para observar la tendencia, fue 1,5 por ciento. Pero con todos esos atenuantes la inflación tiene una persistencia importante, un mes son Zonas Frías, otra la carne, pero ya llevamos casi 24 meses de inflación del 2% y no baja. Hay mucha inercia y este 2,2%, aunque fue probablemente por razones coyunturales, de alguna forma impacta: el mes que viene las prepagas aumentarán 2,2% y también todo lo que está indexado a la inflación, habrá demanda de recomposición de salarios y el proceso se vuelve recurrente”.

Inercia inflacionaria

Para Kiguel, es clave frenar esa “inercia”. Hasta ahora, dijo, “el gobierno subestimó la inercia, un fenómeno que se da en todos los procesos inflacionarios. Pensaron que con bajar la cantidad de dinero y una política monetaria más restrictiva la inflación iba a desplomarse. Y no pasó”.

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FOTO DE ARCHIVO-Compradores comparan precios en un supermercado de Villa Martelli, a las afueras de Buenos Aires (Argentina), el 13 de enero de 2026. REUTERS/Agustín Marcarian
FOTO DE ARCHIVO-Compradores comparan precios en un supermercado de Villa Martelli, a las afueras de Buenos Aires (Argentina), el 13 de enero de 2026. REUTERS/Agustín Marcarian

El 2,2% de inflación de octubre, consideró, es alto a nivel internacional “aunque los argentinos estamos acostumbrados, no es algo que nos saca la vida. Sí nos afectó mucho a fines de 2023, cuando se fue a 8, a 12, a 25%, pero vivimos hace casi dos décadas con inflaciones del 20/30% anual”

Según Kiguel, ese andarivel inflacionario “no es sano, pero hoy los problemas pasan por otro lado, lo más importante es la actividad, el empleo, el empleo formal, el riesgo país. La inflación es un problema, no se puede planificar como uno quisiera, produce atraso cambiario, caída en los salarios reales. En un momento hay que terminarla, pero lleva tiempo y tiene subas y bajas.”

Sucede, explicó, que las políticas anti-inflacionarias “como mínimo no estimulan el nivel de actividad” A su vez, agregó, “las prioridades las define la política; ¿cuál es hoy la prioridad?: ¿la inflación, el nivel de actividad, aumentar las reservas? Cuando uno tiene objetivos distintos, hoy que priorizar. Si se prioriza la inflación y para bajarla hay que un tipo de cambio muy estable, eso empieza a afectar las reservas y la actividad, es un tema complejo. No sé si las preferencias hoy del gobierno son las mismas que tiene la sociedad”.

Al respecto, el entrevistador lo consultó si la actual política económica “derrama” y cómo puede llegar la economía a las elecciones presidenciales de 2027. “Lentamente la economía va a empezar a crecer. Hay indicadores positivos de septiembre, como despacho de cemento, de que la economía va saliendo de la caída de dos trimestres consecutivos. La pregunta no es tanto si derrama sino la velocidad a la que derrama. Si alcanza para que lo gente lo sienta. Por ahí necesita un empujoncito para ir más rápido. Algún ayudín para que le llegue a más gente”

Según observa Kiguel, la “rama política” del gobierno está más preocupada que la rama económica, pero incluso algunos de la rama económica les preocupa “llegar flojitos” a la cita electoral. ”Es un poco lo que dice Patricia Bullrich”, concluyó Kiguel.

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