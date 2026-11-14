Rocío Robles, a fondo sobre su presente en MasterChef y su relación con Adrián Suar: “Me enamoré por primera vez”

Rocío Robles tiene 33 años y una trayectoria que atravesó el modelaje, el baile, la televisión, la actuación y el periodismo deportivo. Debutó en 2012 en La Argentina Más Linda, el ciclo de Ideas del Sur que retomaba el formato de Súper M; al año siguiente llegó a ShowMatch, donde trabajó como bailarina hasta 2017. Luego pasó por La Jaula de la Moda, La Tribuna de Guido, Bienvenidos a Ganar, Santo Sábado y otras propuestas de televisión. También tuvo un breve paso por TyC Sports, estudió Periodismo Deportivo, se formó en actuación en Televisa, en México, y participó en ficciones como La Rosa de Guadalupe. Pero siempre parece que debe rendir examen.
Desde hace tres años trabaja en ESPN, donde encontró el espacio profesional que buscaba dentro del periodismo deportivo. Ahora, su participación en MasterChef Celebrity, por Telefe, volvió a ubicarla en el centro de la escena. En diálogo con Teleshow, habló de su presente en el reality, de los cruces con Edith Hermida, de una situación que se verá esta noche en PH, Podemos Hablar y sobre todo de su relación, que ya lleva más de dos años, con Adrián Suar.
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—¿Cómo estás viviendo MasterChef? Entraste como una participante más, pero tus intervenciones te dieron una exposición muy alta, que no tenías desde ShowMatch.
—Me puse superfeliz apenas me llamaron porque era algo que deseaba mucho, pero el desafío también estaba en si levantar o no el perfil. Hace unos años estoy en ESPN y ahí encontré un lugar de comodidad. El periodismo deportivo es lo que estudié, tengo un buen sueldo, un buen grupo de trabajo y buenos horarios. Pero también es Disney, y tenía que cuidar ese trabajo. Cuando apareció esta oportunidad tuve mucho miedo. Hoy veo que, aunque es un perfil alto, las repercusiones son buenas y eso me deja en paz.
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—En un momento te fuiste a México, ¿por qué decidiste volver?
—Entre 2019 y 2020 me fui e hice la carrera de actuación en Televisa. Es una formación con baile, canto, conducción y actuación. El plan dura tres años, pero yo lo hice en uno: eran doce horas por día, de lunes a viernes. Empecé a trabajar rápido con ellos, primero con el Güero Castro. Participé en La Rosa de Guadalupe y en novelas chicas. Ya había hecho una diferencia económica importante allá, pero vine a pasar las fiestas con mi familia y, en un evento, me encontré con alguien de ESPN. Me contó que estaban armando un programa para mayo, aunque todavía no había nada cerrado. Me quedé gestionando el pasaje y conseguí algunas campañas de modelo hasta que el programa salió. Para muchos era una locura que volviera porque de mi generación éramos dos los que estábamos trabajando. Pero soy muy familiera, soy de Rosario y nunca solté eso. En México tenía semanas de grabación sin dormir y después podía pasar tres semanas sola en mi casa. No dudé en regresar.
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—¿Qué imaginás para el futuro: ficción, teatro o conducción?
—La vida siempre sorprende. Cuando me recibí apuntaba a ejercer el periodismo deportivo y después aparecieron otros caminos. Me gusta tener herramientas, por eso hice actuación. No la descarto. También me gusta comunicar, dialogar y estar cerca de la gente, sea desde el baile, el periodismo o ahora la cocina. Me gustaría conducir, es algo pendiente. Hice algunas cosas en Quiero Música y en México, relacionadas con la música. Estoy abierta a ver qué aparece.
—¿Nunca estuvo en carpeta trabajar en producciones de Adrián Suar?
—Sí, lo conversamos. Al principio él insistía. Lo conocí cuando hacía Felicidades, una obra de teatro, y me decía que quería que participara en algún proyecto, aunque fuera en un casting. Vio mi material de trabajo. Pero en un momento entendió mi manera de pensar y dejó de insistir. A los dos nos parece mejor no mezclarlo, aunque siempre me dice que tendría que hacer algo en algún momento.
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—¿Por qué elegís mantener esa distancia?
—Hoy, estando en pareja con Adrián, para mí es importante conservar mi individualidad. La ficción es más su terreno y está bueno que cada uno tenga su quintita. Cuido mucho eso porque muchas veces, cuando una mujer está con alguien que tiene más poder o una figura mediática más potente, esa persona se lleva las luces de algo que a la otra le costó mucho. A mí me gusta ganarme las cosas.
—Sin embargo, aparecieron comentarios porque estás en MasterChef, el programa fuerte de Telefe, mientras él es gerente de contenidos de El Trece.
—Los comentarios eran graciosos: que era una traicionera, que lo había usado para estar en Telefe y que seguro nos íbamos a separar. Nosotros ya llevamos un tiempo juntos. El primer año nadie se enteró porque queríamos conocernos en profundidad y estar seguros de quién teníamos al lado. Él hacía mucho que estaba soltero y yo llevaba cinco años sola. Cuando consolidamos la relación, los comentarios externos dejaron de hacer mella. Hay cosas que ni conversamos: nos reímos o hacemos chistes. Él tiene mucho humor y yo también. Además, se puso muy contento cuando me llamaron para MasterChef.
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—¿Te preocupa que se suponga que un trabajo llega por tu vínculo con él?
—Lo dicen incluso ahora, cuando estoy en Telefe. La gente no sabe cuándo te llamaron, qué oportunidades tuviste antes o qué pasó. Entiendo que haya especulaciones, pero para mí es una cuestión personal y de dignidad. Después, que alguien te dé una mano con un contacto o una recomendación está bien. También está bueno ayudar a quien empieza. Pero quiero que mi trabajo tenga un recorrido propio.
La historia de amor con Adrián Suar
—¿Cómo se conocieron con Suar?
—Él me escribió cuando yo estaba en un programa de ESPN que iba a las tres de la tarde, justo en su horario de siesta. Empezamos a hablar mucho de fútbol y de Boca, porque él es muy bostero. Me dijo: “Ro, qué bueno que estés acá, hacía mucho que no te veía, no sabía que estabas en Argentina”. Le conté que había estudiado Periodismo Deportivo y que había surgido esta oportunidad. Después me pidió material y me dijo que podía proponerme para alguna ficción porque le gustaba lo que hacía. Pero la relación fue para otro lado y yo decidí resignar esa posibilidad para no mezclar todo.
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—¿Cuándo advirtieron que había algo más que una charla de fútbol?
—Un día me invitó al teatro con una amiga, un novio o quien quisiera. Yo nunca le aclaré que no tenía novio y fui con mi mejor amigo. Después nos invitó a comer y en un momento preguntó qué relación teníamos. Le dije que era mi mejor amigo. Pero apenas vi a Adrián en el escenario miré a mi amigo y le dije: “Che, qué bueno que está Adrián”. Para mí fue automático. Él después me dijo que también lo sintió, aunque yo quería llevar un salvavidas por si me caía mal.
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—¿La diferencia de edad fue un tema?
—Siempre tuve parejas más grandes y nunca fue un problema para mí. Tal vez porque trabajo desde muy chica, no sé. Creo que él no había tenido una pareja tan joven, pero cada vez que apareció alguna cuestión yo tenía una respuesta desde mi experiencia. También hay que honrar el momento: desde mi primer trabajo en Canal 13, en 2012, nunca nos habíamos cruzado. Cuando él iba a las aperturas de ShowMatch, nosotras estábamos al fondo; yo le veía la espalda. No tuvimos un diálogo ni un saludo. Encontrarnos ahora, en este momento de nuestras vidas, fue lindo. Creo que me enamoré por primera vez, también porque me encontró realizada en muchas cuestiones personales y con más claro quién soy, cómo quiero vivir y qué espero de una pareja.
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—¿Se imaginan un casamiento? Vos primero decías que sí, pero después te echaste atrás... ¿Adrián qué dice?
—Él no descarta nada y no es estructurado; va viendo y sintiendo. Yo soy más cambiante y me permito dudar de ciertas estructuras. Si estamos bien así, ¿a dónde hay que ir rápido? No lo descarto, pero hoy no es un objetivo. Mi vida está atravesada por el fútbol y pienso que equipo que gana no se toca. Además, organizar un casamiento es plata y tiempo. Mi hermana vive en España, tengo amigos en el exterior y mi mejor amigo está en Tailandia. Los dos trabajamos mucho y, cuando puedo no trabajar, quiero irme de vacaciones. ¿Quién va a venir? (ríe) Si se da más adelante, buenísimo.
—¿Y la maternidad?
—Nunca fue algo que me moviera el piso. Mi hermana, que tiene 34 años, desde chica dibujaba la familia y el vestido de novia. Yo dibujaba amiguitos y mi vestido de quince. Soy madrina de todos mis sobrinos y los amo, tengo devoción por los niños. Estudié Tecnicatura Superior en Familia y Niñez en Rosario, lo que antes se llamaba Trabajo Social, pero nunca me imaginé en el rol materno. Una de las cosas que funciona en nuestra pareja es que él ya fue padre. Para él, la fábrica estaba cerrada antes de conocerme. Nunca fue un tema de debate. De todos modos, tengo claro que es una decisión mía: no es que resigno algo por estar con él, sino que coincidimos en ese punto.
—No conviven, pero pasan cada vez más tiempo juntos. ¿Cómo encuentran el equilibrio?
—Cada uno tiene su casa, pero cada vez que podemos estamos juntos. El trabajo nos lleva mucho tiempo y hay que encontrar ese equilibrio. Él me acompañó en muchos de sus proyectos y ahora me toca a mí: los días en que cocino hay que ver MasterChef. También tenemos nuestras diferencias futboleras: yo soy de Rosario Central. El último partido importante de Boca lo vimos juntos el primer tiempo y, en el entretiempo, cada uno siguió por su lado. Él se fue al teatro y yo a mi casa. Después, le di mis felicitaciones y me quedé a masticar la bronca (ríe).
—¿Cómo es él cuando probás tus platos para practicar?
—Es peor que Maru Botana, pero menos que Germán Martitegui. Me dice: “Está rico, pero tiene mucho ajo” o “está bueno, pero tiene mucha sal”. Me dieron bronca esas críticas porque cocinaba un domingo y se lo daba a probar, pero me sirvieron. Maru me hizo observaciones iguales sobre el ajo y la sal. No le dije nada porque se iba a agrandar, pero después vio el programa y me dijo: “Viste, te dije”. Ahí ya no lo saca nadie de ese lugar.
—¿Y qué miran cuando están juntos: Telefe o El Trece?
—Ahora me toca a mí. Yo lo acompañé en muchos de sus proyectos y, los días en que cocino, hay que ver MasterChef. No necesariamente lo miramos todos los días, pero cuando salgo yo, sí.
—Claro, vos contaste que él te hizo ver “películas espantosas”...
—Nos reímos mucho con esa frase. En mi casa siempre se vio Telefe y, en la de mi tía, que vivía al lado de mi abuelo, se veía El Trece. Yo sabía qué pasaba en El Trece, pero al final terminaba viendo Telefe. Él se indigna porque no vi muchos de sus éxitos: no vi Poliladron ni varias de sus novelas, incluso una con Nicolás Cabré y Mariano Martínez. Con las películas me pasa lo mismo. De vez en cuando me hace ver alguna y yo soy muy crítica. Es parte de nuestro humor.
El juego con Edith Hermida y los límites dentro de MasterChef
—Tuviste intercambios picantes con Edith Hermida. ¿Cómo distinguís el juego televisivo de algo que puede incomodarte?
—El diálogo es fundamental. El grupo es buenísimo. A Edith la conozco más de cerca por este reality. Nos habíamos cruzado antes, incluso fue a La Jaula de la Moda, pero nunca habíamos compartido tantas horas. En un programa así llorás, reís, te cansás, te frustrás y pasás por todas las emociones. Eso genera cercanía.
—¿Qué hablaron entre ustedes?
—Cuando empezó con ese juego le planteé que mi límite es la falta de respeto. Le dije que, si el personaje le servía, podía servirnos a las dos y podíamos divertirnos, pero que no atravesáramos ese límite porque conmigo ahí no contaba. Ella me dijo que lo habláramos y que fuera con códigos. La gente se divierte y ella encontró un personaje lindo: la villana entrañable. La primera vez que arrancó con ciertas preguntas me pareció que se había pasado un poco, así que le pregunté si hablaba en serio o en broma. Me dijo que era un personaje. Aclarado eso, pudimos jugar y cada una puso sus límites.
La situación con Daniela Celis que se verá en PH, Podemos Hablar
—Antes de que salga al aire, se conoció que hubo una polémica durante la grabación de PH, Podemos Hablar por una pregunta a Daniela Celis sobre la denuncia por abuso sexual que involucra a Thiago Medina y que, supuestamente, ella había arreglado con la producción que era un tema que no tocaría. ¿Qué ocurrió?
—Yo llegué tarde porque el auto que tenía que pasar a buscarme no estaba. Después mandaron otro que tampoco llegó y terminé yendo en Uber. Cuando entré, tardísimo, el resto ya estaba listo para grabar. Creo que en ese tiempo habían conversado y todos sabían que Daniela no quería hablar de ese tema. Yo fui directo del camarín al piso y no me habían avisado nada.
—¿Qué le preguntaste?
—En el mano a mano, ella me hizo una pregunta fuerte sobre Adrián: si me había sentido juzgada por estar con una persona más grande y en una posición de poder. Para mí, una pregunta hecha con respeto es una oportunidad para explicar mi punto de vista. Después yo le pregunté por el reality en el que está buscando pareja, No quiero un chongo, quiero el amor. Sin entrar en detalles de una causa que no es de ella, le planteé cómo imagina encontrar el amor y vincular a una futura pareja con sus hijas, que son muy chicas, teniendo en cuenta la fragilidad en la que muchas veces estamos las mujeres y el tema que circuló públicamente alrededor de Thiago.
—¿Cómo reaccionó?
—Contestó muy bien. Dijo que tiene gente que cuida a las nenas, que ellas tienen papás y que quiere alguien para divertirse. Pero le cambió la cara y le pregunté si la había incomodado. Me dijo que no. Después, cuando pasamos a la mesa, la vi hablando con Andy (Kusnetzoff) y le aclaré que había preguntado por algo de lo que se hablaba en redes, del mismo modo que ella me había preguntado a mí por temas que se comentaban. Me dijo que estaba todo bien.
—Luego se fue sin saludar.
—Cuando terminé me enteré de que se había ido molesta. Dijo “chau, chau” y se fue; no saludó a nadie. Entiendo que estuviera ofendida con la producción y hace bien, porque a mí me tendrían que haber avisado. Si ella había aclarado que no quería hablar de ese tema, el programa es grabado y se podía decir en ese momento. Creo que con quien menos puede estar ofendida es conmigo, porque sabe que llegué tarde, salvo que suponga que me mandaron a preguntarle. Pero no creo que sea así: Andy incluso le aclaró que no quería que pensara que me habían mandado. Yo me enteré de todo ahí, escuchándolos.
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