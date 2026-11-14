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Los Pumas buscarán recuperarse ante Italia por el Nations Championship

El combinado argentino intentará sostener su dominio histórico frente al combinado europeo

Argentina e Italia buscarán ganar por primera vez en el certamen (REUTERS/Massimo Pinca)
Argentina e Italia buscarán ganar por primera vez en el certamen (REUTERS/Massimo Pinca)
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El partido entre Italia y Argentina pondrá frente a frente a dos equipos que necesitan cambiar su recorrido en el Nations Championship. La Azzurra buscará su primer triunfo del torneo ante unos Pumas que llegan con tres derrotas, bajas sensibles y cambios en su formación titular.

El encuentro se disputará el sábado 14 de noviembre, a las 08:40, en el Stadio Luigi Ferraris de Génova. El árbitro será Nika Amashukeli, de Georgia, y la transmisión estará a cargo de Disney+.

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Italia afrontará el compromiso con el objetivo de aprovechar la localía. El conjunto dirigido por el argentino Gonzalo Quesada perdió los cuatro partidos que disputó en la actual edición del torneo y marcha último en la tabla del Hemisferio Norte, sin puntos.

Los Pumas ganaron los últimos nueve partidos frente a Italia (REUTERS/Massimo Pinca/File Photo)
Los Pumas ganaron los últimos nueve partidos frente a Italia (REUTERS/Massimo Pinca/File Photo)

La selección italiana buscará cortar esa racha en Génova ante un rival que también llega con desgaste físico. El equipo intentará imponer un partido áspero y físico, con la organización defensiva y el sello táctico que Quesada procura transmitir desde la conducción.

Por el lado argentino, Los Pumas acumulan un triunfo y tres derrotas en el torneo. El equipo venció a Gales y luego cayó frente a Escocia, Inglaterra e Irlanda, resultados que lo ubican en la parte baja de la tabla del Hemisferio Sur.

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El entrenador Felipe Contepomi debió modificar la estructura titular por las lesiones y el desgaste acumulado. Juan Cruz Mallía quedó fuera por un esguince en su rodilla derecha y Marcos Kremer tampoco estará disponible, mientras el plantel arrastra secuelas físicas del partido ante Irlanda.

La formación argentina presentará varios cambios. Pablo Matera será el capitán y jugará como número seis, mientras que Simón Benítez Cruz ocupará la posición de medio scrum en lugar de Gonzalo García. Rodrigo Isgró ingresará como wing y Bautista Delguy pasará a desempeñarse como fullback.

Pablo Matera será el capitán del equipo argentino (REUTERS/Massimo Pinca)
Pablo Matera será el capitán del equipo argentino (REUTERS/Massimo Pinca)

La conducción del equipo también tendrá a Tomás Albornoz como vicecapitán. En el banco aparecerá Facundo Isa, quien regresará a la selección después de más de un año sin vestir la camiseta nacional. El hooker Facundo Bosch también volverá a estar entre los relevos.

Italia presentará una primera línea integrada por Danilo Fischetti, Giacomo Nicotera y Simone Ferrari. Niccolò Cannone y Federico Ruzza formarán la segunda línea, mientras que Ross Vintcent, Manuel Zuliani y Lorenzo Cannone completarán los forwards.

Stephen Varney será el medio scrum y Paolo Garbisi ocupará la apertura. En los backs estarán Monty Ioane, Leonardo Marin, Paolo Odogwu, Ange Capuozzo y Tommaso Allan.

Paolo Garbisi, uno de los conductores del seleccionado italiano (REUTERS/Massimo Pinca)
Paolo Garbisi, uno de los conductores del seleccionado italiano (REUTERS/Massimo Pinca)

Argentina tendrá a Boris Wenger como pilar izquierdo, Bautista Bernasconi como hooker y Francisco Moreno como pilar derecho. Guido Petti y Pedro Rubiolo ocuparán la segunda línea, con Pablo Matera, Joaquín Moro y Juan Martín Scelzo en la tercera.

Simón Benítez Cruz será el número nueve y Tomás Albornoz estará como apertura. Mateo Carreras y Rodrigo Isgró ocuparán las puntas, mientras que Santiago Chocobares y Justo Piccardo serán los centros. Bautista Delguy completará el equipo desde el fondo de la cancha.

El historial favorece a Argentina. Ambos seleccionados se enfrentaron 24 veces: Los Pumas ganaron 18 partidos, Italia obtuvo cinco triunfos y hubo un empate, el 18-18 registrado en Lourdes, Francia, en 1997.

Argentina acumula nueve victorias consecutivas frente a Italia. El antecedente más reciente se produjo el 9 de noviembre de 2024 en Udine, donde el conjunto argentino se impuso por 50-18. Antes, Los Pumas habían derrotado a la Azzurra por 37-16 en Treviso, en 2021; por 31-15 en Florencia, en 2017; y por 30-24 en Santa Fe, en 2016.

El duelo de Génova volverá a medir a dos equipos con necesidades distintas, pero con un objetivo común: recuperar terreno en el torneo. Italia intentará aprovechar su condición de local, mientras Argentina buscará sostener su dominio histórico pese a las ausencias y las modificaciones en su quince inicial.

Nika Amashukeli será el árbitro del partido (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
Nika Amashukeli será el árbitro del partido (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Alineaciones

Italia: Danilo Fischetti, Giacomo Nicotera, Simone Ferrari, Niccolò Cannone, Federico Ruzza, Ross Vintcent, Manuel Zuliani, Lorenzo Cannone, Stephen Varney, Paolo Garbisi, Monty Ioane, Leonardo Marin, Paolo Odogwu, Ange Capuozzo y Tommaso Allan.

Suplentes: Gianmarco Lucchesi, Muhamed Hasa, Marco Riccioni, Enoch Opoku Gyamfi, Alessandro Ortombina, Samuele Locatelli, Alessandro Garbisi y Federico Mori.

Argentina: Boris Wenger, Bautista Bernasconi, Francisco Moreno, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Rodrigo Isgró y Bautista Delguy.

Suplentes: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Juan Martín González, Facundo Isa, Gonzalo García y Gerónimo Prisciantelli.

Ficha técnica del partido

  • Competición: Nations Championship
  • Fecha y hora: Sábado 14 de noviembre de 2026, 08:40 hora de Argentina
  • Estadio: Stadio Luigi Ferraris, Génova, Italia
  • Árbitro: Nika Amashukeli, Georgia
  • Transmisión: Disney+

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