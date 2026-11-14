Cuba

Seis colapsos eléctricos totales, escasez de combustible y una advertencia concreta para quienes planean visitar Cuba en 2026

El deterioro documentado en la isla va más allá de los apagones: una agencia especializada en jóvenes viajeros tomó una decisión puntual sobre sus excursiones al Caribe y explicó por qué

Personas caminando frente al bar y restaurante 'La Bodeguita del Medio' en La Habana (Cuba) (EFE/ Ernesto Mastrascusa)
Personas caminando frente al bar y restaurante 'La Bodeguita del Medio' en La Habana (Cuba) (EFE/ Ernesto Mastrascusa)
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Matt Wilson, cofundador y director ejecutivo de Under30Experiences, viajó a Cuba en mayo de 2025 y desde entonces monitorea a diario la situación junto a sus socios en La Habana.

Su conclusión más reciente contrasta con la que trajo de aquel viaje: las condiciones en la isla se deterioraron de forma significativa durante 2026.

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Los apagones son más largos e impredecibles. La escasez de combustible se agravó. Y existe un malestar social sostenido por la crisis económica, según describe Wilson en la guía de viaje que elaboró para Under30Experiences, empresa especializada en viajes grupales para personas de entre 20 y 30 años.

La empresa no opera excursiones a Cuba. “Si eso cambia, actualizaremos esta página”, advierte la guía.

El panorama eléctrico empeoró tras el viaje de referencia

La fecha no es un detalle menor. Cuando Wilson visitó la isla en mayo de 2025, los cortes de luz ya eran un problema conocido. El deterioro posterior llevó la crisis a otro nivel.

El deterioro documentado en la isla va más allá de los apagones: una agencia especializada en jóvenes viajeros tomó una decisión puntual sobre sus excursiones al Caribe y explicó por qué ECONOMIA Europa Press
El deterioro documentado en la isla va más allá de los apagones: una agencia especializada en jóvenes viajeros tomó una decisión puntual sobre sus excursiones al Caribe y explicó por qué ECONOMIA Europa Press

Según informó Infobae el 4 de noviembre, Cuba registró ese día un déficit de generación eléctrica de 1.890 megavatios (MW), frente a una demanda máxima de 2.850 MW y una disponibilidad de apenas 960 MW. Siete unidades termoeléctricas permanecían fuera de servicio por averías o mantenimiento.

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¿Es seguro viajar a Cuba en 2026? Según la guía de Under30Experiences, el país sigue sin representar un riesgo de violencia para los turistas: los delitos violentos continúan siendo raros.

El verdadero desafío pasa por la logística, los apagones prolongados, la escasez de combustible y las dificultades para acceder a efectivo, más que por la seguridad personal.

El propio Wilson lo resume así: para la mayoría de los estadounidenses, el principal obstáculo en Cuba no es la delincuencia, sino moverse entre las normas, la logística y la escasez.

Obreros retiran el letrero del Hotel Grand Aston, el miércoles 3 de junio de 2026, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Obreros retiran el letrero del Hotel Grand Aston, el miércoles 3 de junio de 2026, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Sexto colapso eléctrico total en lo que va del año

El deterioro que describe Under30Experiences tiene respaldo en los reportes técnicos del sistema eléctrico cubano. De acuerdo con Infobae, el apagón del 4 de noviembre fue el sexto colapso total registrado en 2026, y se sumó a una serie de jornadas con más de 2.000 MW de déficit a fines de octubre.

Personas pasan el tiempo sentadas en el muro del Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el viernes 10 de julio de 2026. (Foto AP/Ramon Espinosa)
Personas pasan el tiempo sentadas en el muro del Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el viernes 10 de julio de 2026. (Foto AP/Ramon Espinosa)

Las zonas del oriente del país resultaron las más afectadas. En Holguín, un circuito acumulaba más de 27 horas seguidas sin servicio. En La Habana, la capital que Wilson recorrió durante su viaje, se registraron 213 MW afectados en un solo día, con 84 circuitos interrumpidos.

La generación solar, que en algunas jornadas aportó más de 4.000 megavatios hora, no alcanza a compensar la demanda nocturna, cuando los paneles dejan de producir y el consumo aumenta.

A esa crisis energética se sumó, el 4 de noviembre, un desabastecimiento de agua que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel calificó de “grave” ante la emisora Criterio Compartido. El mandatario atribuyó el problema a fallas estructurales en las redes y a la falta de combustible para bombear agua, y responsabilizó también a las sanciones económicas de Estados Unidos.

El verdadero desafío pasa por la logística, los apagones prolongados, la escasez de combustible y las dificultades para acceder a efectivo, más que por la seguridad personal.
El verdadero desafío pasa por la logística, los apagones prolongados, la escasez de combustible y las dificultades para acceder a efectivo, más que por la seguridad personal.

Las recomendaciones de seguridad que mantiene la guía

Pese al agravamiento del contexto, Under30Experiences sostiene buena parte de las observaciones que Wilson recogió durante su recorrido por Cuba. Los barrios turísticos de La Habana, como La Habana Vieja y Vedado, siguen considerados relativamente seguros durante el día y las primeras horas de la noche.

Las ciudades pequeñas como Trinidad, Cienfuegos y Santa Clara le resultaron a Wilson más seguras que muchos pueblos pequeños de otros países de América Latina. El crimen organizado, los cárteles y el tráfico de drogas prácticamente no existen en la isla, según le explicaron varias fuentes locales consultadas durante el viaje.

El agua del grifo no es apta para beber. El efectivo en dólares sigue siendo la vía más práctica para pagar, ya que las tarjetas emitidas por bancos estadounidenses no funcionan en territorio cubano.

Pescadores con balsas improvisadas pasan frente al hotel Paseo del Prado, de la cadena canadiense Blue Diamond, en La Habana, el martes 2 de junio de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Pescadores con balsas improvisadas pasan frente al hotel Paseo del Prado, de la cadena canadiense Blue Diamond, en La Habana, el martes 2 de junio de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

La recomendación central del fundador de Under30Experiences cambió de tono. Ya no se trata de vender una escapada despreocupada. “No es momento de tratar a Cuba como un destino de vacaciones sin preocupaciones”, señala la guía: “los cubanos están sufriendo, y cómo gastás tu dinero importa”.

Turismo consciente frente a la crisis

Wilson pide a quienes decidan viajar que coman en paladares, se alojen en casas particulares y compren directamente a vendedores locales. La idea es que el gasto turístico llegue a las familias cubanas y no a estructuras estatales.

El fundador también dirigió un mensaje específico a los creadores de contenido: evitar convertir a Cuba en un escenario para “momentos virales”. “El pueblo cubano no es un telón de fondo para clics. Su sufrimiento no es un espectáculo”, sostiene en la guía.

Para quienes igual decidan viajar, la recomendación incluye llevar medicamentos de venta libre para donar, dar propinas generosas y dejar el lugar “mejor de lo que lo encontraron”. Wilson insiste en que ese tipo de viaje, bien encarado, puede ser transformador tanto para el visitante como para las comunidades locales.

La guía original data de un viaje realizado antes de que se profundizara la crisis energética documentada en noviembre por Infobae y Europa Press, agencia española de noticias. Esa brecha temporal explica por qué Under30Experiences decidió actualizar su recomendación: la isla que describe Wilson en sus recuerdos de 2025 “sigue estando ahí”, pero las condiciones logísticas, advierte, empeoraron.

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