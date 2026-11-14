Lo que no se vio de la caída de Argentina ante Uruguay: el nuevo mimado por los hinchas, el recuerdo de Maradona y el público en la bombonera

Los hinchas se hicieron sentir en el primer partido sin Lionel Messi

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Comenzó la era post Lionel Messi en la selección argentina. El elenco albiceleste perdió 2-1 con Uruguay en la Bombonera, en el marco de un amistoso de fecha FIFA. Pese a que el estadio exhibió una baja ocupación en sus distintas tribunas, los hinchas se hicieron sentir y dejaron en claro quiénes son, para ellos, los referentes del tercer ciclo mundialista que afrontará Lionel Scaloni.

Pero antes de nombrar a la nueva guardia, los hinchas recordaron a los jugadores que supieron darles alegrías. Mientras el gris cubría el cielo de la Bombonera, los colores celeste y blanco de las banderas empezaron a flamear al ritmo de Live is Life, la canción que Diego Armando Maradona inmortalizó con su icónica entrada en calor. La gente deliró al oír la melodía tan asociada a Pelusa.

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De todos modos, ese no fue el único gesto para Diego Maradona. Se pudo observar una bandera con la leyenda: “Justicia para Maradona”. Luego, al momento de los himnos, en la tribuna popular desplegaron un trapo con la figura del ídolo con una frase de la canción “La mano de Dios” de Rodrigo Bueno: “Regó de gloria este suelo”, con la imagen de su último gol con la Selección.

Las banderas que se colgaron durante los himnos (REUTERS/Rodrigo Valle)

Además, se exhibieron otros trapos en agradecimiento a los jugadores de La Scaloneta y los títulos que consiguieron en el último tiempo. Por supuesto, la hinchada se acordó de Lionel Messi. La Pulga ocupó parte del cancionero en la previa del duelo cuando los hinchas entonaron: “Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar; que de la mano de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar”. Las camisetas con el número 10 y el nombre del astro rosarino siguen siendo mayoría.

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Una duda quedó resonando en el aire de todos los que dijeron presente en la Bombonera. La imagen de lo estadios abarrotados, con entradas agotadas a los minutos de salir a la venta, contrastaron con una cancha que lució con varias tribunas vacías. Entre el inicio de la era post Messi y el debate por los precios (desde 95 mil hasta 290 mil pesos) alternaron los argumentos de los que se sorprendieron por la baja concurrencia. Algún desprevenido pensó que era producto de la sanción de aforo al 50% en dos partidos tras el Mundial, pero ese castigo se cumplió en las primeras dos presentaciones de la fecha pasada.

En este contexto, la voz del estadio recitó la formación de la Selección y la gente dio su veredicto sobre quiénes son sus predilectos. Tras el aplauso para Gerónimo Rulli, llegó la primera discrepancia entre los hinchas: el nombre de Gonzalo Montiel despertó ovaciones y algunos silbidos, lógicos por su identificación con River Plate al estar en la casa de su eterno rival Boca Juniors. Lo mismo le ocurrió a Exequiel Palacios y a Thiago Almada.

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La primera gran ovación se la llevó Alexis Mac Allister, campeón del mundo en Qatar 2022 y con pasado en el Xeneize. Luego, Enzo Fernández y Julián Álvarez pudieron sortear la rivalidad entre los dos grandes del fútbol argentino y se llevaron un cálido recibimiento.

El estadio se vino abajo cuando Lionel Scaloni fue nombrado. El estratega de Pujato, que viene de anunciar la renovación de su contrato y mostrarse emocionado por ello, fue el gran ovacionado de la noche. En segundo lugar apareció Emiliano Dibu Martínez, que pese a no haber sido parte del encuentro, mantuvo el cariño con el público e incluso retribuyó con saludos a las tribunas cada vez que era coreado.

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El capítulo aparte de este recuento se lo lleva Nicolás Paz. El joven del Como fue el mimado por los hinchas desde que dieron a conocer a la formación. Cada vez que el nacido en España –naturalizado argentino– hizo una intervención favorable para el equipo durante el partido, se ganó el reconocimiento del público con aplausos.

El encuentro de los entrenadores

Por otro lado, justo cuando todos los flashes se los llevaba la salida de ambos planteles, Scaloni se fundió en un fraternal abrazo con Diego Forlán antes del inicio del partido y se los pudo observar mantener una cómplice charla dentro de la cancha. Si bien no compartieron nunca equipo, son contemporáneos y fueron rivales habituales tanto a nivel selecciones como en clubes.

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En cuanto al partido, el seleccionado argentino tuvo el control del juego durante el primer tiempo, aunque le faltó profundidad en ataque para lastimar. Sin embargo, el inicio del complemento fue diferente. Uruguay encontró el gol gracias a una jugada desafortunada de Leonardo Balerdi, quien marcó en su propia valla. Ante eso, el público reaccionó con más aliento al grito de: “Vamos, vamos, Selección”.

El segundo baldazo de agua fría llegó poco tiempo después, cuando Maxi Araújo aprovechó otra desatención en defensa del equipo argentino a la hora de marcar en un tiro de esquina y estableció el 2-0. La hinchada volvió a responder con gritos de aliento, esta vez más efusivos.

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La jugada que decretó el 2-1

La euforia máxima se vivió en el momento en el que Julián Álvarez descontó para la Albiceleste. Tras una buena aparición de Gianluca Prestianni, quien se mostró atrevido y resolutivo sobre la parte derecha del ataque, el Araña aprovechó el centro atrás que puso el ex Vélez Sarsfield para firmar el 2-1 y desatar los gritos del público.

De todos modos, pese al empuje final, el combinado nacional no pudo encontrar el empate y cosechó su primera derrota tras el Mundial. Aún así, la gente no se dejó llevar el resultado y reconoció tras el silbatazo final lo hecho al grito de: “Argentina, Argentina”.

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La selección argentina volverá a jugar este martes 17 de noviembre frente a Costa Rica, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, en lo que será su última participación en un 2026 que incluyó un subcampeonato del mundo y el retiro de uno de sus máximos exponentes, Lionel Messi.

Tras la derrota por 2-1 frente a Uruguay, el público reconoció lo hecho por Argentina