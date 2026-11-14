Asaltos, secuestros y homicidios: el brutal prontuario de un delincuente detenido por robar camionetas de alta gama

Sergio Gabriel Fernández Chiappori (56), el delincuente detenido ahora por robar camionetas de alta gama

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La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo en el barrio de Villa Lugano a Sergio Gabriel Fernández Chiappori (56), un reconocido delincuente con un extenso prontuario, acusado ahora de robar camionetas de alta gama. En su historial se cuenta, entre varios delitos, su participación en un recordado secuestro extorsivo ocurrido en el año 2004.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la nueva caída del delincuente se originó a partir de la denuncia por el robo de una camioneta de alta gama estacionada en la calle Fitz Roy al 1200. A partir de ahí, personal de la División Sustracción de Automotores y Autopartes analizó cámaras privadas y del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) y determinó que en el hecho había actuado de apoyo un Renault Megane II azul.

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Un dato clave que permitió avanzar en la investigación, ya que se pudo establecer que la banda había sustraído cinco camionetas de alta gama en distintos barrios porteños en un breve período.

Parte de los elementos que le incautaron al delincuente

Con esos datos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 36, a cargo de Alejandro Ferro, con la Secretaría 123 de Lucas Scapparoni, ordenó un allanamiento en una propiedad de la avenida Dellepiane al 4700.

En el lugar, los efectivos hallaron al sospechoso, cuyas características físicas coincidían con las de la persona que conducía el auto de apoyo en las filmaciones, y secuestraron el Renault Mégane II utilizado en el robo.

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Durante el procedimiento, incautaron tres llaves tipo tarjeta de automóvil, dos celulares, documentación del automotor, una barreta, una pistola de calor, un copiador de llaves electrónicas, patentes provisorias y una baliza de seguridad, entre otros elementos. También se encontró un medidor térmico, utilizado para detectar rastreadores o módulos electrónicos ocultos en los vehículos robados. El magistrado avaló tanto la detención como el secuestro de todo el material encontrado.

Su historial en el mundo del delito

Fernández Chiappori ya contaba con antecedentes penales firmes vinculados al robo de vehículos. En 2017 recibió una condena a 10 años y 4 meses de prisión por el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego, dictada tras la unificación de distintas causas correspondientes a hechos cometidos entre 2009 y 2014.

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Las llaves de autos que le encontraron

En 2011 el delincuente fue vinculado a la “Banda de los Polaquitos”, dedicada al robo de camiones de carga y mercadería en la zona sur mediante el uso de armas de fuego, además de la realización de secuestros extorsivos.

Ese mismo año fue detenido tras un enfrentamiento armado con efectivos policiales, en el que resultó herido luego de intentar escapar de un control vehicular.

En 2014 fue recapturado por la Unidad Funcional de Instrucción 4 de Avellaneda, después de haber roto los límites de su prisión domiciliaria.

En junio del año pasado fue declarado autor de cuatro robos de vehículos cometidos entre octubre de 2023 y junio de 2024, por los que recibió una pena de un año y seis meses de prisión.

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Su historial no se detiene allí: incluye además un hurto simple y hurto agravado de vehículos mediante el uso de llaves falsas, registrado el 8 de abril de 2024, y tres estadías como detenido en la Unidad Penitenciaria Número 2.

También registra un antecedente por amenazas simples del 21 de noviembre de 2022.

El operativo estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad

El secuestro de Patricia Nine

El prontuario del hombre lo conecta con estructuras delictivas de mayor envergadura. Según las fuentes consultadas por este medio, el hombre participó del secuestro extorsivo de Patricia Nine, hija del propietario de un shopping de Moreno, ocurrido el 28 de septiembre de 2004. Su rol: ocultar los vehículos utilizados para los traslados iniciales de la víctima durante su cautiverio.

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En 2006 planificó dos intentos de fuga de la Unidad Número 28 de Magdalena, uno de ellos mediante el escalamiento de un muro.

Uno de sus antecedentes más graves data del 24 de noviembre de 2010: fue vinculado a una investigación por tentativa de asalto a un camión de caudales y el doble homicidio de personal policial, causa en la que estuvieron implicadas las denominadas “Banda de los Pinochos” o “Banda de los Talibanes”. En ese hecho, el ahora detenido proveía camionetas pesadas e inteligencia sobre rutas de escape para concretar emboscadas con fusiles FAL.