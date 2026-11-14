República Dominicana reúne a fiscales de 22 países para reforzar la cooperación contra el narcotráfico

República Dominicana reunió a fiscales de 22 países en el encuentro anual de la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica. (Imagen retomada de Listín Diario)

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La República Dominicana reunió a fiscales de 22 países de América Latina y Europa en la Reunión Anual de Puntos de Contacto de la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica, con el objetivo de reforzar la cooperación frente al narcotráfico y las estructuras criminales que operan entre distintos territorios.

El encuentro fue organizado por la Fiscalía Antidrogas de España con apoyo de la Unión Europea y tuvo como anfitrión al Ministerio Público dominicano. La actividad se integró a la estrategia de esa institución para ampliar la cooperación jurídica internacional.

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La procuradora general de la República, Yeni Reynoso, sostuvo que los países pueden obtener mejores resultados contra la criminalidad si desarrollan investigaciones y estrategias conjuntas mediante mecanismos de cooperación internacional. La RFAI congregó a representantes de fiscalías especializadas para intercambiar experiencias sobre esas herramientas.

Reynoso advirtió que las organizaciones criminales modifican sus modalidades de operación a partir de los avances tecnológicos, la inteligencia artificial y la interconexión de los mercados internacionales. Por esa razón, planteó que las respuestas contra el narcotráfico deben ser más rápidas y ajustadas a los cambios de esas redes.

“La droga está cambiando a una velocidad sin precedentes”, afirmó la procuradora. También señaló que su experiencia de más de 20 años en casos vinculados con ese delito le permite identificar la transformación de esa actividad criminal.

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Investigaciones conjuntas y prevención frente a nuevas drogas

La titular del Ministerio Público consideró insuficiente mantener los métodos tradicionales como única vía de persecución penal. “No es posible seguir viendo el narcotráfico como lo vimos históricamente”, expresó.

La cumbre birregional en República Dominicana establece pautas de cooperación judicial entre 22 países para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su propuesta apunta a una cooperación internacional en tiempo real, con equipos conjuntos de investigación y procedimientos que permitan actuar sobre redes que se extienden por varios países. “Cooperemos en tiempo real, hagamos equipos en conjunto de investigación”, exhortó.

Reynoso planteó que las fiscalías deben estudiar los mercados criminales además de los expedientes individuales, para conocer cómo se conectan las organizaciones, cómo funcionan y qué efectos generan en diferentes territorios. “Si existe el crimen organizado transnacional, debería existir la persecución penal estratégica transnacional”, sostuvo.

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La procuradora ubicó la prevención como la principal política de seguridad frente a sustancias de alto riesgo, entre ellas el fentanilo. Alertó que los efectos de su consumo pueden ser difíciles de revertir una vez producida la ingesta.

La agenda europea contra el tráfico de cannabis, cocaína y heroína

Durante la reunión, el programa El PAcCTO 2.0 y Eurojust, con coordinación de las fiscalías de España y Países Bajos, organizaron la acción operativa EMPACT destinada a fiscales. La iniciativa forma parte del Plan de Acción Operativo contra el tráfico de cannabis, cocaína y heroína y se inscribe en la agenda prioritaria de la Unión Europea para el período 2026-2029.

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Participaron José de la Mata, en representación de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal; Antonio Valverde, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; y Álvaro Navarro, del programa El PAcCTO 2.0.

Una ilustración en acuarela recrea operaciones de narcotráfico en una pista clandestina en medio de la selva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el Ministerio Público dominicano asistieron los procuradores adjuntos Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución; Sourelly Jáquez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas; y Osvaldo Bonilla, responsable de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional.

Las delegaciones mantuvieron reuniones bilaterales, intercambiaron experiencias y compartieron lecciones para fortalecer los mecanismos de cooperación e impulsar acciones contra las organizaciones criminales. También participaron representantes de la Red Judicial Europea de Crimen Organizado, la Plataforma Multidisciplinaria Europea contra las Amenazas Criminales, Eurojust y el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico.

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El encuentro reunió a organismos judiciales y de seguridad de ambos lados del Atlántico alrededor de tres objetivos: mejorar el intercambio de información, coordinar investigaciones y reforzar la persecución penal de estructuras delictivas que no respetan fronteras nacionales.