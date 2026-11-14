Honduras

Bombero murió cuando iba a atender un incendio en Honduras y su padre lo despide: “Ha muerto un héroe”

Germán Alberto Reyes Núñez perdió la vida en un accidente de tránsito cuando se dirigía a atender un incendio en el bulevar del sur. Su padre destacó la vocación de servicio de su hijo y pidió a las autoridades brindar mayor respaldo al Cuerpo de Bomberos

Germán Alberto Reyes Núñez perdió la vida en un accidente de tránsito cuando se desplazaba para atender una emergencia en San Pedro Sula. (Foto: Cortesía)
Germán Alberto Reyes Núñez perdió la vida en un accidente de tránsito cuando se desplazaba para atender una emergencia en San Pedro Sula. (Foto: Cortesía)
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El elemento del Cuerpo de Bomberos de Honduras, Germán Alberto Reyes Núñez, murió en un accidente de tránsito cuando se dirigía junto a otros dos compañeros a atender un incendio en el sector del bulevar del sur, en San Pedro Sula.

El bombero viajaba en un camión cisterna que se desplazaba hacia el lugar de la emergencia cuando ocurrió el percance. La unidad era conducida por José Castro y también se encontraba a bordo el cabo Roberto Espinoza. Ambos estuvieron involucrados en el accidente, aunque no se proporcionaron detalles sobre su estado de salud ni sobre posibles lesiones.

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Reyes Núñez estaba asignado a la Estación Central de Bomberos de San Pedro Sula. Su fallecimiento provocó muestras de pesar dentro de la institución, que lamentó la pérdida de uno de sus integrantes mientras cumplía con una labor de servicio a la población hondureña.

A través de un mensaje, el Cuerpo de Bomberos destacó el compromiso, el honor y la vocación con los que el elemento desempeñaba sus funciones. La institución también expresó sus condolencias a sus familiares, compañeros y personas cercanas, en medio del dolor provocado por su muerte.

Uno de los testimonios más conmovedores tras el accidente fue el de su padre, don Germán Alberto, quien recordó el cariño que su hijo sentía por la institución y la satisfacción que le producía formar parte del Cuerpo de Bomberos.

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La última conversación entre padre e hijo ocurrió un jueves a las 4:00 de la tarde, cuando el bombero le comentó que cumpliría un turno de trabajo. (Foto: Cortesía)
La última conversación entre padre e hijo ocurrió un jueves a las 4:00 de la tarde, cuando el bombero le comentó que cumpliría un turno de trabajo. (Foto: Cortesía)

El progenitor relató que su hijo adoraba la institución y que él se sentía feliz desde que lo entregó a esa entidad cuando tenía siete años. Sus palabras reflejaron el vínculo que, según explicó, el joven había construido con la labor de proteger y ayudar a otras personas.

También compartió un aspecto de la vida espiritual de su hijo. Según contó, seis días antes del accidente se había entregado al Señor, después de mantener una conversación en la que abordaron asuntos relacionados con la fe.

El padre recordó además la última conversación que sostuvo con él. Ocurrió un jueves, alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando su hijo le comentó que cumpliría con un turno de trabajo y que al día siguiente acudiría a su negocio para conversar sobre algunos asuntos en los que necesitaba apoyo.

Ese encuentro que tenían previsto ya no pudo concretarse. La muerte del bombero convirtió aquella conversación en uno de los últimos recuerdos que su padre conserva de él.

La familia también enfrenta la ausencia de sus seres queridos. Don Germán explicó que su hijo dejó dos nietos, a quienes esperan traer desde España para que puedan estar presentes durante las honras fúnebres.

El bombero estaba asignado a la Estación Central de San Pedro Sula, donde desempeñaba sus labores de atención y respuesta ante emergencias. (Foto: Cortesía)
El bombero estaba asignado a la Estación Central de San Pedro Sula, donde desempeñaba sus labores de atención y respuesta ante emergencias. (Foto: Cortesía)

En medio del duelo, el padre agradeció las muestras de solidaridad recibidas por parte de la institución, especialmente del coronel y de los compañeros de su hijo, quienes han acompañado a la familia tras conocerse la noticia.

Sin embargo, aprovechó el momento para hacer un llamado a las autoridades hondureñas, particularmente al alcalde y al presidente de la República, para que brinden mayor respaldo al Cuerpo de Bomberos, cuyos integrantes se exponen a situaciones de riesgo mientras atienden emergencias.

Su petición estuvo acompañada de un reconocimiento a la labor que realizan los apagafuegos en diferentes circunstancias, desde incendios hasta incidentes cotidianos en los que la población necesita asistencia.

Ellos dan la vida por nosotros. Dan la vida por cualquier incendio, por cualquier cosa mínima que nos pase en la calle. Están para servirnos, protegernos y ayudarnos”, expresó.

El padre insistió en que los bomberos cumplen una función fundamental para la sociedad y que su trabajo implica estar disponibles para responder a los llamados de auxilio, incluso cuando deben enfrentar condiciones peligrosas.

La unidad en la que viajaba Reyes Núñez era conducida por José Castro y también transportaba al cabo Roberto Espinoza. (Foto: Cortesía)
La unidad en la que viajaba Reyes Núñez era conducida por José Castro y también transportaba al cabo Roberto Espinoza. (Foto: Cortesía)

La muerte de Reyes Núñez vuelve a poner de manifiesto los riesgos que acompañan a quienes integran los cuerpos de socorro y que, en el cumplimiento de sus responsabilidades, se movilizan para atender a personas en situaciones de emergencia.

Para don Germán, la pérdida de su hijo representa un dolor profundo, pero también destacó el significado que tiene para él la manera en que vivió y desempeñó su labor.

Ha muerto un héroe, pero ha muerto en la presencia de Dios”, manifestó al recordar al bombero que perdió la vida mientras se dirigía a cumplir con una misión de servicio.

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