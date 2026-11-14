En un partido marcado por las polémicas, Brasil perdió contra Japón en el último minuto y sumó otro traspié en la era Ancelotti

El combinado de Ancelotti perdió sobre la hora en el amistoso

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Brasil tropezó otra vez. El inicio de la renovada era de Carlo Ancelotti tras la frustración del Mundial sufrió un doloroso cachetazo en el Singapore National Stadium: cayó 3-2 ante Japón tras comenzar dos goles abajo, para luego remontar el partido de la mano de Vinicius Jr. y finalmente dejar escapar el marcador en el minuto final.

La apertura japonesa llegó a los 14 minutos con una contra que encabezó Take Kubo. El futbolista de Real Sociedad, con un paso breve por Real Madrid, encaró a Jair Cunha, enganchó corto para adentro en el área y sacó un remate rasante al primer palo del arquero Pedro Morisco.

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El segundo llegó cuatro minutos más tarde, cuando Japón ya había desperdiciado una chance clara de estirar la diferencia. Un gran pase de tres dedos del capitán Ritsu Doan, que milita en Eintracht Frankfurt de Alemania, habilitó a Shuto Nakano. El lateral izquierdo llegó al fondo en soledad, levantó la cabeza y tiró un centro pasado que localizó a Keito Nakamura detrás de todos. El del Olympique de Lyon controló, se tomó su tiempo y definió al palo más cercano para dejar otra vez sin respuestas al guardametas de 22 años que juega en Curitiba y tuvo su segunda aparición en el seleccionado tras su estreno en octubre ante India.

En este contexto, fue Vinicius Jr. el que se puso el equipo al hombro. A los 32 minutos metió un zapatazo fenomenal desde afuera del área que dejó sin respuestas al arquero Zion Suzuki, que fichó el Aston Villa de Inglaterra para reemplazar al argentino Emiliano Dibu Martínez.

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Vini se encargó de emparejar las cosas en el segundo tiempo: a los 29 minutos apareció por el sector izquierdo, encaró para adentro y metió un potente remate abierto que pegó en el palo más alejado y se metió por la espalda de Suzuki.

Pero faltaba un capítulo más: con el reloj disputando los primeros segundos de los cuatro adicionados por el árbitro Jansen Foo, Joao Gomes tomó la pelota con tiempo y espacio en mitad de cancha. Sin embargo, el mediocampista del Aston Villa se enfrascó en una inentendible disputa con Takumi Minamino. El futbolista de 25 años tenía a tres compañeros libres detrás para entregar el balón, pero logró evadir la marca inicial del jugador del Mónaco y lo dejó atrás. Sin embargo, cuando se preparaba a sacar un envío largo, Minamino apareció y le robó la pelota.

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Esa retención sin sentido derivó en la contra japonesa, más allá de que los brasileños reclamaron foul (incluso Ancelotti y Raphinha fueron expulsados por las protestas). Un remate desde la puerta del área de Kodai Sano se desvió en Carlos Augusto y Gabriel Magalhães para terminar habilitando involuntariamente a Tatsuhiro Sakamoto, que definió el 3-2.

Brasil reclamó falta a Joao Gomes de Takumi Minamino en el inicio de la acción (Foto: Reuters/Jeremy Lee)

“Primero que nada, quiero pedir disculpas por mi expulsión. Pero a veces es difícil de controlar después de tantos errores del árbitro. Intenté conversar con él diversas veces y ninguna de las veces él estaba abierto para escucharme. Es inadmisible. Es muy difícil no hablar de la arbitraje”, dijo Raphinha ante la cadena OGlobo tras enumerar tres acciones que consideró que no fueron bien sancionadas e influyeron en el partido. “En mi opinión, su primer gol fue producto de una falta donde el chico tocó el balón con la mano. Hubo un penal en la primera parte, donde toqué el balón y luego sentí el apoyo en mi espalda y terminé cayendo en el área. Y luego, su tercer gol, una falta muy clara sobre João, donde dejó que la jugada continuara. E incluso así, con la ayuda del VAR, logró validar el gol”, subrayó.

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Según detalló el medio japonés Sponichi, esta fue la segunda victoria de ese seleccionado ante Brasil tras el histórico triunfo el 14 de octubre de 2025 en un amistoso internacional que terminó con idéntico marcador: victoria 3-2. En total, el historial es de 2 triunfos, 2 empates y 12 caídas frente a la Verdeamarelha.

Ancelotti sumó su quinta derrota como DT de Brasil (Foto: Reuters/Jeremy Lee)

El entrenador italiano arribó al banco de suplentes de Brasil en una época convulsionada. Tras la caída por goleada 4-1 ante Argentina, Ancelotti tomó el mando en junio del 2025 e inició su ciclo con un empate 0-0 ante Ecuador. Desde entonces, sumó 12 victorias, 4 empates y 5 caídas entre Eliminatorias, Mundial y amistosos.

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Los brasileños, que habían eliminado 2-1 a Japón en 16avos del Mundial 2026, tuvieron un traspié en esa Copa del Mundo al caer contra Noruega 2-1 en octavos de final. Sin embargo, la directiva apostó por la continuidad de Ancelotti para iniciar un profundo proceso de renovación. Tras un empate 1-1 con Australia en el primer amistoso post Copa del Mundo, habían superado a ese mismo rival con un 4-2 y celebrado un 4-0 sobre India luego.

Sin embargo, la gira en Singapur no empezó del mejor modo con esta caída y deberá buscar otra vez levantar cabeza con el amistoso del próximo martes ante el combinado de ese país en el mismo estadio de este sábado.

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“El análisis del partido es que empezamos bien. El equipo estaba bien equilibrado. Perdimos dos duelos y el equipo bajó un poco el ritmo en ese momento, se estancó. Recibimos dos goles, pero el equipo reaccionó bien. Podríamos haber ganado el partido. Es una pena el resultado. No me gusta perder, pero tenemos que fijarnos en lo que hicimos bien. Hay jugadores que debutaron y demostraron calidad. El resultado se vio condicionado por la actitud del árbitro. Es un partido de alto nivel y no tiene experiencia para dirigir este tipo de encuentros”, dijo Ancelotti tras el encuentro.

Ancelotti aseguró que utilizará esta doble fecha FIFA para “evaluar a los jugadores” y a los “nuevos que entraron en este período”. Si bien afirmó que está “satisfecho”, aclaró que seguirá “de cerca a los jóvenes en marzo y consolidaremos más el grupo” con el objetivo de reafirmar su proceso de renovación.

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“Brasil encaja un gol en el tiempo de descuento, estalla contra el arbitraje y pierde un partido amistoso contra Japón”, tituló el diario Folha. “Una falta no señalada sobre João Gomes resulta en la expulsión de Ancelotti y Raphinha”, remarcó GE Globo.

FORMACIONES

Brasil: Pedro Morisco; Wesley, Jair Cunha, Gabriel Magalhães, Carlos Augusto; Andrey Santos, Bruno Guimarães e André Luiz; Estêvão, Raphinha y Vini Jr. DT: Carlo Ancelotti.

Japón: Zion Suzuki; Seko, Machida, Hiroki Ito; Nakano, Tanaka, Kamada, Nakamura; Doan, Kubo y Maeda. DT: Hajune Moriyasu.