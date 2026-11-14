El movimiento estratégico del Barcelona en la Bombonera que alimentó los rumores sobre Lisandro Martínez

Un emisario del Barcelona observó en la Bombonera a Lisandro Martínez durante la derrota ante Uruguay (REUTERS/Rodrigo Valle)

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El Barcelona envió un emisario a Buenos Aires para seguir de cerca a Lisandro Martínez durante el partido entre Argentina y Uruguay en la Bombonera. El defensor de Manchester United, de 28 años, es uno de los nombres que analiza la dirección deportiva azulgrana para reforzar el eje de la defensa en el próximo mercado de pases.

De acuerdo con Sport, el club catalán aprovechó la fecha internacional para observar en directo al zaguero argentino, que completó los 90 minutos en la derrota de su selección por 2 a 1 ante Uruguay. La presencia de un representante del Barcelona ratifica que el futbolista figura entre las alternativas para sumar experiencia a la última línea del equipo dirigido por Hansi Flick.

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El interés llega en un contexto de búsqueda intensa por parte de la entidad española. Barcelona pretende incorporar un central durante la ventana de enero, aunque las condiciones económicas del club condicionan las gestiones. El objetivo consiste en encontrar una opción que eleve la competencia defensiva sin alterar el equilibrio financiero de la plantilla. Para ocupar los puestos de la zaga central el conjunto catalaán actualmente cuenta con Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín y Andreas Christensen.

Lisandro Martínez reúne una serie de características que el cuerpo técnico considera valiosas. Puede desempeñarse como defensor central, tiene salida desde el fondo y experiencia en partidos de alto nivel, tanto en la Premier League como con la selección argentina. Su perfil zurdo añade un elemento que suele cotizarse en el mercado, sobre todo para equipos que buscan construir juego desde su propia área.

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El argentino registró 90 intervenciones, 71 pases correctos sobre 78 intentos, seis recuperaciones y tres despejes frente a Uruguay, según los datos consignados por el medio catalán. También ganó dos de los cuatro duelos que disputó. El seguimiento no implica una negociación formal ni una oferta en curso, pero ubica al futbolista entre los candidatos que Barcelona tiene bajo evaluación.

Lisandro Martínez no atraviesa un gran presente en Manchester United (Reuters/Peter Cziborra)

La situación de Lisandro Martínez en Manchester United aparece como uno de los elementos que puede incidir en una eventual operación. El defensor finaliza su contrato al cierre de la temporada y, según Sport, en las últimas semanas había manifestado su disposición a evaluar un cambio de club.

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La llegada de Mauricio Pochettino al banco del conjunto inglés, no obstante, podría modificar el panorama. El nuevo ciclo deportivo en Old Trafford puede influir en la decisión del jugador y en la postura de Manchester United ante una posible salida. Para Barcelona, ese factor obliga a esperar definiciones antes de avanzar en una negociación.

La edad del defensor también diferencia su caso de otros nombres incluidos en el radar azulgrana. Con 28 años, Martínez ofrecería una respuesta inmediata para una defensa que busca mayor profundidad en el plantel. Su experiencia internacional y su conocimiento de competencias de máxima exigencia forman parte de los argumentos a favor de su candidatura.

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El club catalán necesita evaluar, además, el costo total de cualquier incorporación. Más allá de que un vínculo próximo a vencer puede abrir una oportunidad, una transferencia en enero dependería de la posición del Manchester United, de las pretensiones salariales del futbolista y de las posibilidades de inscripción que tenga Barcelona.

El emisario del Barcelona también tenía previsto observar a Juan Rodríguez, defensor uruguayo de 21 años que juega en Cagliari. A diferencia de Martínez, el joven central representa una alternativa de proyección y una posible inversión a futuro.

Rodríguez no tuvo minutos en el encuentro de la Bombonera. El seleccionado uruguayo mantuvo durante todo el partido la pareja integrada por Ronald Araujo y Mathías Olivera, por lo que el futbolista de Cagliari permaneció en el banco de suplentes. El zaguero zurdo es titular en su club y, según la información publicada en España, su precio podría rondar los 15 millones de euros. Cagliari habría pagado cerca de 4,5 millones de euros para incorporarlo desde Peñarol poco más de un año atrás.

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La búsqueda de Barcelona no se limita a los dos defensores seguidos en Argentina. El área deportiva también envió observadores para seguir a otros centrales del fútbol europeo, entre ellos Finn Jeltsch (Stuttgart), Ruud Nijstad (Twente) y Luka Vuskovic (Brighton & Hove Albion). Los tres forman parte de una lista amplia que el club mantiene abierta ante la dificultad para cerrar una incorporación en el mercado invernal.

El caso de Jonathan Tah también estuvo sobre la mesa. Barcelona intentó analizar una cesión desde Bayern Múnich a partir de enero, aunque esas gestiones no prosperaron. La falta de acuerdo llevó a la dirigencia a ampliar el abanico de opciones.

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Flick considera necesario sumar un central para la segunda parte de la temporada. Barcelona continuará con el seguimiento de Martínez y de los demás candidatos mientras define qué operación resulta viable desde lo deportivo y lo económico.

Barcelona atraviesa un gran presente en la temporada, siendo protagonista en todos los frentes. Es líder de La Liga de España con 33 puntos (tres más que su escolta Real Madrid) y figura quinto en la fase regular de la Champions League con tres triunfos en cuatro presentaciones, lo que lo posiciona en zona de clasificación directa a los octavos de final.