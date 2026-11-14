Cerraron casi 10.000 empresas en lo que va de 2026: cuáles fueron los sectores más afectados

La industria manufacturera perdió 1.841 empresas activas formales en lo que va del año.

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La evolución de la cantidad de empresas con trabajadores registrados es uno de los indicadores más directos de la salud del entramado productivo. Cuando se achica, el dato dice más que la cantidad de cierres: muestra qué actividades pierden capacidad de sostener empleo formal y cuáles, en cambio, logran expandirse.

Las estadísticas oficiales más recientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) indican que entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 el universo de empresas con al menos un trabajador registrado pasó de 489.749 a 479.928. La diferencia es de 9.821 empresas menos, lo que representa una caída de 2,0% en ocho meses.

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La estadística contempla únicamente a las empresas registradas que tienen al menos un trabajador formal, con cobertura de ART. No están incluidas las empresas unipersonales y pueden existir casos en los que las firmas sigan funcionando, pero no hayan tenido trabajadores cubiertos en el mes de medición. Por eso, la cifra debe leerse como un saldo neto de empresas empleadoras: surge de restar las que dejaron de figurar a las que se incorporaron.

Dónde se concentra la mayor parte de las bajas

El balance por sectores muestra un movimiento desparejo. De los 20 rubros que releva la estadística, 14 terminaron agosto con menos empresas que en diciembre y seis con más. Sumadas, las bajas alcanzan 10.906 empresas, mientras que las altas suman 1.085. De esa diferencia surge el saldo negativo de 9.821.

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El comercio es el rubro de mayor peso y también el de mayor caída en términos absolutos. Pasó de 144.301 a 140.145 empresas: 4.156 menos, una baja de 2,9% en los primeros ocho meses del año. Ese sector explica por sí solo más de 42% de la reducción total, algo que se entiende por su tamaño, ya que reúne poco más de 29% de las empresas con trabajadores registrados del país.

Detrás se ubican la industria manufacturera y el transporte y almacenamiento. La industria pasó de 47.040 a 45.199 empresas, con 1.841 menos (3,9% de caída), y el transporte, de 33.979 a 32.316, con 1.663 menos. En este último caso, la baja de 4,9% es la más pronunciada entre los sectores de mayor tamaño. Entre los tres rubros suman 7.660 empresas menos, el 78% del total.

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El patrón sugiere que la contracción se concentra en actividades vinculadas a la producción y la circulación de bienes, donde la pérdida de empresas arrastra también a los servicios comerciales y logísticos que las rodean.

Otro bloque afectado es el de las actividades ligadas al mercado inmobiliario. Los servicios inmobiliarios perdieron 961 empresas, al pasar de 26.428 en diciembre de 2025 a 25.467 en agosto de este año (3,6% de baja), mientras que la construcción cayó de 19.980 a 19.651, es decir, 329 menos (1,6% de retracción).

Los servicios inmobiliarios perdieron 961 empresas en los primeros ocho meses de este año.

Por su parte, la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, el segundo sector con más empresas registradas luego del comercio, redujo su número de 51.806 a 51.053 en el período analizado: 753 firmas menos, una baja de 1,5 por ciento. Alojamiento y servicios de comida, por su parte, pasó de 24.591 a 24.039 empresas, 552 menos, un descenso de 2,2%.

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En términos porcentuales, la mayor caída corresponde a los servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, con 6,3% de baja (pasó de 1.488 a 1.395 unidades productivas). Su incidencia sobre el total es mínima, porque se trata de un universo de pocas empresas.

Los seis sectores que sumaron empresas

En el sentido contrario, seis sectores terminaron agosto con más empresas que en diciembre. El de mayor aumento es el de servicios de asociaciones y servicios personales, que pasó de 41.702 empresas en diciembre a 42.385 en agosto de este año: 683 más, un alza de 1,6 por ciento. Ese rubro aporta por sí solo 63% de las altas registradas.

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Le siguen las actividades administrativas, que subieron de 12.362 a 12.561 empresas (199 más, 1,6%), y salud humana y servicios sociales, que pasó de 19.062 a 19.218 (156 más). Los tres rubros reúnen 1.038 de las 1.085 empresas incorporadas.

Los otros tres sectores tuvieron aumentos acotados. La administración pública sumó 25 empresas, de 2.823 a 2.848 (0,9%); los servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento agregaron 15, de 7.362 a 7.377 (0,2%), y el suministro de electricidad y gas, siete, dado que pasó de 808 a 815 (0,9% de mejora).

Como se puede observar, los rubros que crecieron corresponden en su mayoría a servicios personales, administrativos, de salud y del sector público, actividades que dependen menos del ciclo de bienes. Sin embargo, su magnitud no alcanza para compensar lo ocurrido en el resto: las 1.085 altas equivalen a alrededor de 10% de las 10.906 bajas, y por eso el saldo del período es negativo.

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