Economía

Cerraron casi 10.000 empresas en lo que va de 2026: cuáles fueron los sectores más afectados

Los rubros con mayor cantidad de bajas están vinculados principalmente a la producción y la venta de bienes

Hombre de espaldas con camiseta azul opera una máquina pulidora en una planta industrial. Piezas metálicas y estanterías azules llenan el fondo
La industria manufacturera perdió 1.841 empresas activas formales en lo que va del año.
Guardar

La evolución de la cantidad de empresas con trabajadores registrados es uno de los indicadores más directos de la salud del entramado productivo. Cuando se achica, el dato dice más que la cantidad de cierres: muestra qué actividades pierden capacidad de sostener empleo formal y cuáles, en cambio, logran expandirse.

Las estadísticas oficiales más recientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) indican que entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 el universo de empresas con al menos un trabajador registrado pasó de 489.749 a 479.928. La diferencia es de 9.821 empresas menos, lo que representa una caída de 2,0% en ocho meses.

PUBLICIDAD

La estadística contempla únicamente a las empresas registradas que tienen al menos un trabajador formal, con cobertura de ART. No están incluidas las empresas unipersonales y pueden existir casos en los que las firmas sigan funcionando, pero no hayan tenido trabajadores cubiertos en el mes de medición. Por eso, la cifra debe leerse como un saldo neto de empresas empleadoras: surge de restar las que dejaron de figurar a las que se incorporaron.

Dónde se concentra la mayor parte de las bajas

El balance por sectores muestra un movimiento desparejo. De los 20 rubros que releva la estadística, 14 terminaron agosto con menos empresas que en diciembre y seis con más. Sumadas, las bajas alcanzan 10.906 empresas, mientras que las altas suman 1.085. De esa diferencia surge el saldo negativo de 9.821.

PUBLICIDAD

El comercio es el rubro de mayor peso y también el de mayor caída en términos absolutos. Pasó de 144.301 a 140.145 empresas: 4.156 menos, una baja de 2,9% en los primeros ocho meses del año. Ese sector explica por sí solo más de 42% de la reducción total, algo que se entiende por su tamaño, ya que reúne poco más de 29% de las empresas con trabajadores registrados del país.

Detrás se ubican la industria manufacturera y el transporte y almacenamiento. La industria pasó de 47.040 a 45.199 empresas, con 1.841 menos (3,9% de caída), y el transporte, de 33.979 a 32.316, con 1.663 menos. En este último caso, la baja de 4,9% es la más pronunciada entre los sectores de mayor tamaño. Entre los tres rubros suman 7.660 empresas menos, el 78% del total.

El patrón sugiere que la contracción se concentra en actividades vinculadas a la producción y la circulación de bienes, donde la pérdida de empresas arrastra también a los servicios comerciales y logísticos que las rodean.

Otro bloque afectado es el de las actividades ligadas al mercado inmobiliario. Los servicios inmobiliarios perdieron 961 empresas, al pasar de 26.428 en diciembre de 2025 a 25.467 en agosto de este año (3,6% de baja), mientras que la construcción cayó de 19.980 a 19.651, es decir, 329 menos (1,6% de retracción).

Dos manos: una sostiene una casa miniatura blanca con tejado rojo, la otra escribe con un bolígrafo sobre papeles apilados en una mesa
Los servicios inmobiliarios perdieron 961 empresas en los primeros ocho meses de este año.

Por su parte, la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, el segundo sector con más empresas registradas luego del comercio, redujo su número de 51.806 a 51.053 en el período analizado: 753 firmas menos, una baja de 1,5 por ciento. Alojamiento y servicios de comida, por su parte, pasó de 24.591 a 24.039 empresas, 552 menos, un descenso de 2,2%.

En términos porcentuales, la mayor caída corresponde a los servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, con 6,3% de baja (pasó de 1.488 a 1.395 unidades productivas). Su incidencia sobre el total es mínima, porque se trata de un universo de pocas empresas.

Los seis sectores que sumaron empresas

En el sentido contrario, seis sectores terminaron agosto con más empresas que en diciembre. El de mayor aumento es el de servicios de asociaciones y servicios personales, que pasó de 41.702 empresas en diciembre a 42.385 en agosto de este año: 683 más, un alza de 1,6 por ciento. Ese rubro aporta por sí solo 63% de las altas registradas.

Le siguen las actividades administrativas, que subieron de 12.362 a 12.561 empresas (199 más, 1,6%), y salud humana y servicios sociales, que pasó de 19.062 a 19.218 (156 más). Los tres rubros reúnen 1.038 de las 1.085 empresas incorporadas.

Los otros tres sectores tuvieron aumentos acotados. La administración pública sumó 25 empresas, de 2.823 a 2.848 (0,9%); los servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento agregaron 15, de 7.362 a 7.377 (0,2%), y el suministro de electricidad y gas, siete, dado que pasó de 808 a 815 (0,9% de mejora).

Como se puede observar, los rubros que crecieron corresponden en su mayoría a servicios personales, administrativos, de salud y del sector público, actividades que dependen menos del ciclo de bienes. Sin embargo, su magnitud no alcanza para compensar lo ocurrido en el resto: las 1.085 altas equivalen a alrededor de 10% de las 10.906 bajas, y por eso el saldo del período es negativo.

Temas Relacionados

EmpresasAltasBajasUnidades productivasCierresIndustriaComercioÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Miguel Kiguel: “No sé si hoy las preferencias del gobierno son las mismas que tiene la sociedad”

Según el economista y titular de la consultora EconViews, el gobierno subestimó la “inercia” de la inflación, pero consideró que hoy “lo más importante es la actividad, el empleo, el empleo formal, el riesgo país”

Miguel Kiguel: “No sé si hoy las preferencias del gobierno son las mismas que tiene la sociedad”

Se vendió una emblemática marca de galletitas: qué gigante de los alimentos se la quedó

La operación involucró en una punta a una histórica empresa de alimentos y consumo masivo y en la otra a un nombre familiar y asociado a galletitas de estilo artesanal

Se vendió una emblemática marca de galletitas: qué gigante de los alimentos se la quedó

Integra Capital, el grupo presidido por José Luis Manzano, se quedó con la cadena de Burger King en la Argentina

El grupo, en el que tiene mayoría el fondo de inversión suizo Mercuria Energy, que en junio había adquirido casi 900 estaciones de servicio de la marca Shell en el país, integraría gastronomía a la venta de combustibles

Integra Capital, el grupo presidido por José Luis Manzano, se quedó con la cadena de Burger King en la Argentina

¿Se estancó la desinflación?: el dato que esperanza al Gobierno y los riesgos que asoman en el cierre de 2026

El índice general aceleró en octubre, aunque la medición que excluye precios regulados y estacionales marcó su menor nivel en 15 meses. Tarifas, carne y combustibles serán factores decisivos para la evolución de noviembre y diciembre

¿Se estancó la desinflación?: el dato que esperanza al Gobierno y los riesgos que asoman en el cierre de 2026

Fábricas que se achican y empresarios que buscan reinventarse: las historias detrás de la crisis textil

Con menos ventas, mayor competencia externa y capacidad ociosa, las compañías ensayan distintas estrategias para mantenerse en actividad. Algunas incorporan tecnología, otras reducen personal, tercerizan procesos o recurren a las importaciones

Fábricas que se achican y empresarios que buscan reinventarse: las historias detrás de la crisis textil

DEPORTES

Boca Juniors y Banfield se medirán por un lugar en la final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Boca Juniors y Banfield se medirán por un lugar en la final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

En un partido marcado por las polémicas, Brasil perdió contra Japón en el último minuto y sumó otro traspié en la era Ancelotti

Los Pumas se recuperaron en el Nations Championship y vencieron 19-14 a Italia como visitantes

El movimiento estratégico del Barcelona en la Bombonera que alimentó los rumores sobre Lisandro Martínez

Lo que no se vio de la caída de Argentina ante Uruguay: el nuevo mimado por los hinchas, el recuerdo de Maradona y el público en la Bombonera

TELESHOW

José María Muscari cumplió 50 años y se emocionó con el regalo de su hijo: “Soy un privilegiado del amor”

José María Muscari cumplió 50 años y se emocionó con el regalo de su hijo: “Soy un privilegiado del amor”

Carlos Rottemberg presentó su temporada de Mar del Plata con la presencia de los artistas y una consigna clara

Abel Pintos con Teleshow, tras su encuentro con el papa León XIV: “Lo que más rescato es su conexión con las personas”

Rocío Robles, a fondo sobre su presente en MasterChef y su relación con Adrián Suar: “Me enamoré por primera vez”

Grego Rossello entre el humor, la televisión y el desafío de MasterChef: “Es difícil no estar enamorado de Wanda”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana registra 1,666 muertes infantiles y 137 decesos maternos hasta octubre 2026

República Dominicana registra 1,666 muertes infantiles y 137 decesos maternos hasta octubre 2026

Arévalo cuestionó las condiciones de Raíces para apoyar el Presupuesto de 2027 y respondió a Samuel Pérez: “Reconocer errores es fácil en una conferencia de prensa”

El nicaragüense Luis Enrique gana dos Latin Grammy por un álbum y una canción tropical

El Festival de Mar del Plata cierra con ‘Borges y yo’, una road movie literaria entre la ironía y el infinito

Seis colapsos eléctricos totales, escasez de combustible y una advertencia concreta para quienes planean visitar Cuba en 2026