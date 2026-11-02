Eslovenia en clave silver, el destino europeo que permite combinar montañas, ciudades históricas y costa adriática sin cambiar de hotel

Damián Umansky propuso utilizar a Liubliana como base de alojamiento para recorrer el territorio esloveno sin cambiar de hotel. Crédito: Fernando Stankuns / Flickr

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Damián Umansky, periodista especializado en viajes, plantea a Eslovenia como un destino europeo que permite combinar naturaleza, ciudades históricas y costa sin encadenar cambios de alojamiento: Liubliana puede ser la base para recorrer el país y continuar luego hacia Italia o Croacia.

Para abarcar la capital y sus excursiones principales, el cronista recomendó una estadía inicial de cinco o seis noches. El esquema permite alternar recorridos por lagos, cuevas, castillos y pueblos costeros con jornadas de menor actividad.

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En diálogo con Infobae, Umansky ubicó al país entre las opciones para quienes ya conocen los circuitos europeos más transitados. “Hay destinos europeos que parecen estar reservados para quienes ya recorrieron los circuitos tradicionales. Eslovenia es uno de ellos”, afirmó.

La escala del territorio define buena parte de la propuesta: entre Italia, Austria, Hungría y Croacia, Eslovenia reúne montañas alpinas, bosques, lagos, ciudades y una salida al mar Adriático. Para el periodista, esa cercanía permite evitar que las vacaciones queden dominadas por los traslados.

Liubliana como base para las excursiones del país

Umansky señaló que la capital ofrece condiciones para instalarse varios días antes de avanzar hacia otros puntos de la región. “Con Liubliana como base, es posible organizar excursiones sin cambiar de hotel y continuar después el viaje hacia Italia o Croacia”, explicó.

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El itinerario sugerido para visitar Eslovenia contempla una estadía inicial de cinco o seis noches antes de partir hacia Italia o Croacia. Crédito: Ramón / Wikipedia

El periodista sostuvo que esta modalidad puede resultar atractiva para los viajeros mayores, por la combinación de cultura, gastronomía, naturaleza y distancias manejables. “Su capital, Liubliana, puede funcionar como punto de partida para descubrir distintos rincones del territorio y regresar cada tarde al mismo alojamiento”, indicó.

La ciudad se organiza alrededor del río Ljubljanica, que atraviesa el centro histórico y conecta plazas, calles peatonales, terrazas y restaurantes. Entre los puntos del recorrido aparecen el Puente Triple, la plaza Prešeren y el Puente de los Dragones.

Sobre la experiencia urbana, Umansky destacó la dimensión de la capital frente a otras ciudades europeas. “Liubliana es una de esas ciudades que sorprenden por su escala. No tiene la monumentalidad de París ni la extensión de Londres, pero combina arquitectura histórica, espacios verdes, mercados, cafés y una vida cultural que invita a recorrerla a pie”, dijo.

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El castillo de Liubliana ofrece una vista elevada de la ciudad y puede visitarse a pie o mediante funicular. El Mercado Central suma otra perspectiva, con productos regionales, puestos de alimentos y actividad cotidiana junto al río.

El centro histórico de Liubliana reúne obras del arquitecto Jože Plečnik alrededor del río Ljubljanica. Crédito: Fernando Stankuns / Flickr

La arquitectura de Jože Plečnik también forma parte de la identidad urbana, a través de puentes, paseos y edificios públicos. Umansky estimó que la capital requiere una estadía específica antes de sumar excursiones: “Liubliana merece al menos dos días completos, aunque quedarse tres permite conocerla con más profundidad y reservar tiempo para sus museos, parques y barrios menos turísticos”.

El lago Bled queda a 55 kilómetros de la capital

El lago Bled concentra una de las imágenes más reconocibles del país: está rodeado de montañas y tiene una isla con una iglesia en el centro. Se encuentra a unos 55 kilómetros de Liubliana y permite planificar una salida de día completo.

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La excursión puede incluir una navegación en embarcación tradicional hasta la isla y la visita al castillo de Bled, situado sobre un acantilado. “La excursión a Bled desde Liubliana permite pasar una jornada entre paisajes alpinos, paseos junto al lago y construcciones históricas”, señaló Umansky.

Lago Bled Eslovenia.

El sendero que bordea el lago ofrece distintos puntos de observación, aunque el cronista sugirió ajustar la caminata al tiempo disponible. “No es necesario recorrerlo entero: elegir algunos tramos, detenerse en una terraza o disfrutar de las vistas puede ser suficiente para aprovechar el día”, planteó.

Entre las especialidades locales figura la kremšnita, una torta de crema típica de Bled. El destino se incorpora al recorrido como una opción centrada en el paisaje alpino, sin necesidad de sumar otra base de alojamiento.

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Las cuevas de Postojna y el castillo de Predjama se visitan en una jornada

Las cuevas de Postojna muestran una cara distinta del país, bajo tierra, a través de galerías, salas y formaciones rocosas. El río Pivka las formó a lo largo de millones de años; fueron descubiertas en el siglo XIII, aunque su exploración adecuada comenzó a principios del siglo XIX.

La visita actual combina un trayecto en tren subterráneo con sectores a pie. Antes de reservar, se recomienda consultar la temperatura interior, las condiciones del recorrido y sus características de accesibilidad.

A poca distancia se encuentra el castillo de Predjama, una construcción medieval integrada en la pared de una cavidad rocosa. Su emplazamiento, dentro del acantilado, permite sumar arquitectura e historia al recorrido natural.

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Las cuevas de Postojna combinan un trayecto en tren subterráneo con caminatas por galerías formadas por el río Pivka.

Umansky propuso vincular ambos lugares en un mismo día. “Es una alternativa ideal para quienes disfrutan de la historia, la arquitectura y los paisajes naturales, sin necesidad de realizar caminatas de montaña exigentes”, afirmó.

Piran agrega una escala mediterránea al itinerario esloveno

La costa de Eslovenia tiene en Piran uno de sus principales destinos. La localidad reúne calles estrechas, fachadas de influencia veneciana, iglesias, la plaza Tartini y un paseo marítimo marcado por su cercanía con Italia.

Piran puede recorrerse en una excursión desde Liubliana o como una parada con noche de alojamiento para quienes dispongan de más tiempo. La propuesta incluye el casco histórico, los restaurantes junto al mar y la gastronomía local.

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La localidad costera de Piran incorpora una escala de influencia veneciana con la plaza Tartini y un paseo marítimo sobre el mar Adriático. REUTERS/Borut Zivulovic

Para Umansky, el tamaño reducido de la franja costera no limita su lugar dentro del viaje. “La costa eslovena tiene una escala diferente de la de Croacia o Italia, pero precisamente ahí reside parte de su encanto: permite incorporar una experiencia mediterránea a un viaje dominado por los paisajes alpinos y las ciudades históricas”, sostuvo.

El itinerario puede adaptarse según la época del año, el clima y los intereses de cada viajero. El cronista aconsejó no sobrecargar las jornadas y revisar los horarios del transporte público o las condiciones de las excursiones organizadas antes de definir los traslados.

Cuevas de Postojna.