El presidente Arévalo descarta destituir al ministro de Gobernación y mantiene su respaldo tras la masacre en Zacapa

Bernardo Arévalo descartó la destitución del ministro de Gobernación tras el ataque armado en Zacapa. (Diario de Centroamerica)

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El presidente Bernardo Arévalo descartó destituir al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, tras el ataque armado ocurrido este viernes en Zacapa, que dejó al menos cinco muertos y un hombre secuestrado. El mandatario sostuvo que las fuerzas de seguridad analizan una respuesta para el departamento y que el funcionario mantiene su respaldo.

Las autoridades investigan el secuestro de Keneth Estuard Pacheco Perdomo, de 35 años, y el Ministerio de Gobernación desplegó personal en apoyo al Ministerio Público en la zona. Arévalo indicó que los cuerpos de seguridad estaban reunidos para evaluar lo ocurrido: “En este momento están reunidos analizando lo sucedido en el departamento de Zacapa el día de hoy”.

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El presidente defendió la gestión de Villeda con datos acumulados durante el año: una reducción del 44 % en las extorsiones, 41 capturas de personas requeridas en extradición, el desmantelamiento de 58 bandas criminales y la aprehensión de 966 integrantes de pandillas. También mencionó el uso reciente de drones en operativos de la Policía Nacional Civil.

Bernardo Arévalo descartó la destitución del ministro de Gobernación tras el ataque armado en Zacapa. (Diario de Centroamerica)

El ataque en El Tocino y las víctimas sin identificar

La masacre ocurrió cerca de la 1:10 en el caserío El Tocino, de la aldea La Majada, en el municipio de Zacapa. Un grupo de hombres armados, con uniformes de diseño camuflado, cascos y pasamontañas, llegó en unas diez camionetas agrícolas.

Una mujer que presenció el ataque relató que los agresores preguntaron a gritos por su esposo, Pacheco Perdomo. Los hombres lo localizaron poco después y se lo llevaron hacia un destino desconocido.

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Cuatro hombres y una mujer murieron en el lugar. Tres de las víctimas fueron encontradas dentro de un microbús con múltiples impactos de bala, mientras que otra apareció junto a una motocicleta abandonada cerca de un río, donde fueron recolectados indicios balísticos.

Tres mujeres resultaron heridas por disparos y fueron trasladadas a un centro asistencial. La PNC informó que, cuando los agentes llegaron al sitio, fueron recibidos con disparos que impactaron al menos ocho veces contra una patrulla, sin policías heridos.

La identidad de la mayoría de los fallecidos no había sido confirmada oficialmente y se desconocía el paradero de Pacheco Perdomo. Arévalo no confirmó si se abrió una línea específica para determinar una posible relación entre el secuestro y el asesinato del diputado Julio César Portillo Paz, y remitió esa pesquisa al Ministerio Público.

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Un vehículo policial con las puertas abiertas permanece estacionado en un camino de tierra frente a varias viviendas durante diligencias oficiales, caserío El Tocino, de la aldea La Majada, en el municipio de Zacapa. (Redes Sociales )

Tres matanzas en menos de dos meses

El ataque se produjo después de otras dos matanzas registradas en menos de dos meses en el departamento. El 6 de noviembre, el diputado Julio César Portillo Paz, de 36 años, murió junto a tres agentes de su escolta en una emboscada en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, en Río Hondo.

Portillo, legislador de la Unidad Nacional de la Esperanza, contaba con protección policial luego de que una evaluación de riesgo realizada en 2024 detectara amenazas de muerte en su contra. Villeda afirmó que aún no existían elementos para establecer si el crimen tuvo un móvil político y que esa conclusión dependerá de la investigación del Ministerio Público.

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A finales de septiembre, ocho personas murieron en otra masacre en el municipio vecino de Huité. El caso permanece bajo reserva judicial e incluye averiguaciones sobre la eventual presencia de integrantes del Ejército en el área durante los hechos.

Las autoridades consideran a Zacapa un territorio relevante para las operaciones del crimen organizado. Medios internacionales han relacionado a la región con la estructura criminal de la familia Lorenzana, señalada como socia del cartel mexicano de Sinaloa.

Arévalo reconoció que el escenario representa un “momento preocupante”, aunque defendió el desempeño general de las instituciones de seguridad. “Tenemos un problema efectivamente de violencia que tenemos que entender y que tiene ciertos puntos específicos en donde estamos poniendo toda la atención”, afirmó.

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El mandatario dijo que los operativos deben responder a las características de los delitos en cada zona y no aplicarse de manera uniforme en todo el país. Sobre el aumento de homicidios frente al año anterior, sostuvo que forma parte de una fase de “contención” con variaciones mensuales: “Ahorita estamos un poco más alto que el año pasado, el mes entrante a lo mejor vamos a estar debajo”.

Medidas bajo análisis para la región

La posibilidad de declarar un estado de sitio en Zacapa está bajo evaluación en la mesa de seguridad del Gobierno. Villeda había planteado el miércoles esa alternativa, mientras que Arévalo evitó anticipar los detalles de las decisiones operativas.

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“Habrá medidas que en su momento serán anunciadas”, dijo el presidente. Ante la consulta sobre una eventual salida de Villeda del Ministerio de Gobernación, respondió: “No”, y luego añadió: “Porque no creo que sea necesario. Creo que el ministro está haciendo un trabajo”.