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Carlos Rottemberg presentó su temporada de Mar del Plata con la presencia de los artistas y una consigna clara

Flor Peña, Soledad Villamil, Pilar Gamboa, Mauricio Dayub y Leticia Brédice entre otros, participaron del evento realizado en Buenos Aires. El empresario anticipó una sorpresa para el fin del verano y defendió a La Feliz como plaza cultural

Un hombre habla por micrófono frente a un grupo de personas que lo fotografían y graban con teléfonos móviles y cámaras
El productor Carlos Rottemberg habla durante la presentación de la temporada de teatro de Mar del Plata (RSFotos)
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Entre risas, abrazos y saludos entre actores que no siempre coinciden en los mismos escenarios, la presentación de la nueva temporada teatral de Mar del Plata dejó una postal de camaradería antes del inicio del verano. Figuras de musicales, comedias, dramas y unipersonales compartieron el encuentro con humor y expectativa, mientras la cartelera terminaba de tomar forma con estrenos, regresos y despedidas que buscarán atraer al público desde los últimos días de diciembre hasta marzo.

“Mar del Plata no es una empresa, es una ciudad que recibe casi 300 títulos en todos sus circuitos”, planteó Carlos Rottemberg durante el encuentro realizado en un restaurante de Mar del Plata. El productor ubicó a su compañía dentro de una tradición de más de siete décadas y sostuvo que el teatro forma parte de la identidad de la ciudad balnearia al inicio de cada año.

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Mauricio Dayub viste camisa blanca, pantalón negro, gorra y anteojos, de pie frente a un cartel publicitario de teatros de Mar del Plata
El actor Mauricio Dayub presentará El amateur y El equilibrista

La presentación llegó después de un período de incertidumbre sobre el armado de la programación. El empresario reconoció que, tres meses atrás, el movimiento de producciones hacia la Costa Atlántica avanzaba con menos velocidad que la habitual. Según explicó, haber expuesto esa situación impulsó una respuesta del ambiente artístico y ayudó a consolidar una oferta más amplia para turistas y residentes.

“Decir la verdad garpa”, resumió al recordar aquella etapa. Para el empresario, la decisión de artistas, productores y equipos técnicos de instalarse en Mar del Plata también tiene un impacto laboral que excede a las figuras de cada elenco y alcanza a todos los oficios vinculados a una temporada.

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Natalie Pérez de pie con un vestido estampado frente a una lona con nombres de teatros sobre un suelo de madera
Natalie Pérez llevará adelante el unipersonal Las cosas maravillosas

El nombre elegido por Rottemberg para el verano 2027, “La temporada contracorriente”, surgió de una idea concreta: reforzar la programación cultural aun si el clima no acompaña a quienes llegan a la ciudad por sus playas. “Si el clima estuviese enrarecido, quienes trabajamos en lugares cerrados tenemos que ofrecer más servicios, no menos”, señaló.

La reflexión apuntó a la capacidad de La Feliz para sostener propuestas durante todo el día. El productor la definió como una ciudad con opciones para públicos diversos y remarcó que el teatro ofrece una alternativa de entretenimiento cuando las condiciones meteorológicas alteran los planes al aire libre.

Un hombre y tres mujeres posan de pie en un salón interior frente a un ventanal, con micrófonos de mano y equipos de sonido cerca
Carlos Rottemberg posa junto a Pilar Gamboa, Flor Peña y Soledad Villamil, las actrices de Las Hijas

También confirmó la continuidad de su política de precios amigables. Las plateas de todas sus salas tendrán un valor máximo de $48.000 durante toda la temporada, según afirmó, sin restricciones por día, función o modalidad de pago. Rottemberg destacó que el objetivo es sostener un precio por debajo de los valores habituales de Buenos Aires.

El productor aclaró que el valor de una entrada depende de varios sectores de cada espectáculo, entre ellos artistas, directores, productores, coreógrafos y equipos de trabajo: “Una entrada de teatro no es de una empresa o de un empresario”.

Leticia Brédice posa de pie en la calle con un traje gris brillante, gafas de sol y las manos en la cabeza junto a varios transeúntes
Leticia Brédice presente en el lanzamiento de la temporada teatral de Mar del Plata

Uno de los anuncios centrales fue el desembarco de Las hijas, la obra que reunirá a Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa en el Teatro Atlas desde el 1° de enero. Las tres actrices llevarán a Mar del Plata el espectáculo que ya presentaron en gira por distintas ciudades del país.

Villamil celebró la llegada de la obra a la Costa y destacó la recepción que tuvo en sus funciones previas. “Estamos muy contentas y confiadas en que eso también va a pasar en la temporada de Mar del Plata”, dijo.

Una mujer con vestido estampado y un hombre con chaqueta negra y gafas oscuras posan frente a un panel publicitario con nombres de teatros
Juli Savioli y Felipe Colombo protagonizarán la obra Regla de tres simple en la temporada teatral de Mar del Plata

Para Gamboa, será su primera experiencia en una temporada teatral de verano en la ciudad. La actriz destacó que compartir el escenario con Peña y Villamil le da un marco especial a ese debut. “A nosotras tres nos encanta hacer teatro”, expresó.

Peña, que ya realizó dos temporadas marplatenses con musicales, regresará ahora con una propuesta diferente. “El esfuerzo es un montón y está bueno poder llevar teatro a otros lugares”, afirmó. Además, celebró que la cartelera se haya conformado con producciones de distintos géneros y elencos numerosos.

Tres personas de pie en un interior: un hombre con camisa polo negra, una mujer con camiseta que dice Misery y un hombre con chaqueta blanca
Carlos Rottemberg junto a Julia Calvo y Juan Gil Navarro, protagonistas de la versión teatral de Misery

La temporada también tendrá un capítulo de despedidas. Mauricio Dayub anunció que presentará por última vez en Mar del Plata sus espectáculos El equilibrista y El amateur, este último junto a Gustavo Luppi.

Dayub repasó el recorrido de El equilibrista, que ya lleva ocho años en cartel, 950 funciones, siete países visitados, 100 ciudades y más de 500 mil espectadores. El actor señaló que ambas obras se habían despedido previamente de la ciudad, aunque esta vez prometió que será la definitiva.

Nueve personas posan de pie y agachadas delante de un panel blanco con inscripciones de la temporada teatral
El elenco de la obra teatral La función que sale mal posa durante la presentación de la temporada de espectáculos en Mar del Plata

“El amateur habla de los sueños y de la posibilidad de realizarlos”, agregó Luppi. El intérprete vinculó ese mensaje con la oportunidad de actuar durante el verano en la ciudad y deseó una temporada con acompañamiento del público para todos los elencos.

Otro de los títulos anunciados fue La llamada, una comedia musical basada en la obra de Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis. La versión argentina, que tiene un gran éxito en la cartelera porteña, contará con César Banana Pueyrredón, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Leticia Siciliani y Juli Castro.

Pueyrredón, quien interpreta a Dios, celebró la apuesta por la adaptación local: “Es una obra con cuatro chicas que bailan y actúan todo”, resumió durante la presentación.

La cartelera sumará, además, a Felipe Colombo y Juli Savioli en Regla de tres simple, una comedia romántica escrita por Hernán Krasutzky. La obra se centrará en las reglas y barreras que aparecen en los vínculos afectivos, en especial a partir de las dinámicas que proponen las aplicaciones de citas.

Dos mujeres de pie posan sonrientes delante de un panel blanco con textos de salas teatrales sobre un suelo de madera
Natalie Pérez y Mey Scápola, actriz y directora de Las cosas maravillosas

Colombo destacó el significado de llegar a la ciudad con una producción teatral. “Te das cuenta de la inmensidad de llevar el teatro a la playa”, afirmó, mientras que Savioli también tendrá su primera temporada de verano en Mar del Plata.

Natalie Pérez llevará Las cosas maravillosas al Teatro Bristol desde el lunes 4 de enero, bajo la dirección de Mey Scápola. La actriz describió el montaje como una experiencia teatral y adelantó que tendrá funciones todos los lunes.

En el tramo final del verano se sumará Sottovoce, con Adrián Suar, Fernán Mirás, Carla Peterson y Lorena Vega, una de las obras más exitosas de la cartelera porteña. La obra hará funciones durante la última semana de febrero y la primera de marzo en el Teatro Mar del Plata, luego de su temporada en Buenos Aires.

Un grupo de actores y actrices posa de pie al aire libre en una plaza pavimentada, varios de ellos con la mano en alto en señal de saludo
Integrantes de los elencos teatrales posan y saludan al aire libre durante la presentación de la temporada de espectáculos de Mar del Plata

También integrarán la programación La función que sale mal, Misery y Viuda e hijas. En esta última producción participarán Nora Cárpena, María Valenzuela, Paula Morales y Leticia Brédice, quien se incorporará al elenco dirigido por Héctor Díaz.

Brédice habló de su regreso a la dinámica de una temporada teatral y vinculó su decisión con la experiencia que le dio volver al escenario. “El teatro es sanador”, sintetizó. La actriz comenzará los ensayos junto al elenco antes de llegar a Mar del Plata para una temporada que buscará extender su actividad hasta marzo.

La presentación terminó con aplausos, bromas improvisadas y una sucesión de fotos entre artistas que, dentro de pocas semanas, volverán a encontrarse en camarines, marquesinas y funciones nocturnas. La escena dejó una imagen anticipada del verano: elencos de géneros distintos reunidos alrededor de una misma apuesta, con Mar del Plata otra vez preparada para encender sus teatros cuando caiga el sol sobre la Costa Atlántica.

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