Viajar con frecuencia podría ayudar a vivir más años y reducir el riesgo de Alzheimer, según estudios

Informes de Global Coalition on Aging y Transamerica Institute muestran que el turismo puede reducir en un 36,6% el riesgo de mortalidad - Imagen Ilustrativa Infobae

Diversos estudios internacionales vincularon los viajes frecuentes con una mayor esperanza de vida y con una menor incidencia de patologías asociadas al envejecimiento. Un informe de la Global Coalition on Aging menciona en que el turismo puede favorecer la salud a largo plazo cuando combina actividad física, estimulación mental e interacción social.

Un reporte citado por la Global Coalition on Aging y la Transamerica Institute indicó una reducción del 36,6% en el riesgo de mortalidad y de hasta 47% en la probabilidad de desarrollar Alzheimer en personas que viajaban de manera sostenida, según la evidencia compilada por esas organizaciones.

PUBLICIDAD

Viajar también se analizó como una experiencia capaz de modular procesos fisiológicos. ScienceDaily informó sobre un trabajo interdisciplinario de Edith Cowan University que propuso interpretar el turismo desde el marco de la entropía: las experiencias de viaje, cuando son positivas y seguras, pueden contribuir a mantener el equilibrio del organismo al reducir estrés y promover hábitos protectores.

Qué dice la evidencia sobre viajar y salud

El turismo impacta en la salud mediante la actividad física, la conexión social y la estimulación mental, pilares destacados por diversos reportes especializados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La literatura que compila turismo, bienestar y longevidad no plantea que viajar “detenga” el envejecimiento, sino que describe mecanismos plausibles por los que puede mejorar marcadores asociados a la calidad de vida: más movimiento diario, cambios de rutina, exposición a estímulos nuevos y oportunidades de conexión social.

PUBLICIDAD

En ese marco, el beneficio depende del tipo de viaje y del nivel de estrés que lo acompañe: no es equivalente una experiencia de descanso y caminatas que un itinerario extenuante o inseguro.

El trabajo reseñado por ScienceDaily destacó que el impacto potencial del turismo se explica por la combinación de tres factores: actividad física (caminar más, explorar), recuperación (pausas, desconexión del estrés crónico) y conexión social (interacciones y apoyo), además de la novedad como estímulo cognitivo.

PUBLICIDAD

Movimiento, mente activa y vínculos: los tres pilares

Uno de los factores más consistentes en los reportes es el aumento del movimiento. Caminar por ciudades, recorrer museos o explorar entornos naturales incrementa el gasto energético, mejora la salud cardiovascular y puede sostener rutinas de actividad física sin que se perciban como “ejercicio” formal.

A la vez, la estimulación mental aparece como una pieza central: orientarse en lugares nuevos, aprender reglas culturales, resolver imprevistos y exponerse a contenidos artísticos o históricos actúa como entrenamiento cognitivo. En paralelo, la dimensión social cumple un rol propio: viajar facilita el contacto con otras personas, refuerza vínculos preexistentes y, en algunos casos, reduce la sensación de aislamiento.

PUBLICIDAD

En esa línea, Afar destacó que el viaje puede contribuir a un envejecimiento más saludable por su impacto en conexión social y bienestar emocional, en particular cuando se sostiene con actividades compartidas y un entorno que promueve la participación.

Qué recomiendan los expertos para maximizar beneficios

Expertos recomiendan planificar viajes con actividad física moderada, contacto social y descubrimiento cultural para maximizar los beneficios del turismo para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los informes y notas revisadas coinciden en una recomendación práctica: priorizar viajes que integren actividad física moderada, contacto social, descubrimiento cultural y espacios de descanso. Los especialistas sugieren optar por itinerarios caminables, que permitan explorar destinos a pie y favorezcan el movimiento diario sin requerir esfuerzos extenuantes.

PUBLICIDAD

También recomiendan programar tiempos de pausa y recuperación, así como elegir actividades grupales o experiencias intergeneracionales que potencien el vínculo social y el apoyo emocional.

Los expertos resaltan la importancia del descubrimiento cultural como estímulo cognitivo y fuente de bienestar, a través de visitas a museos, recorridos históricos o participación en eventos locales. Además, proponen diseñar viajes que ofrezcan oportunidades para la interacción social significativa, ya sea con familiares, amigos u otras personas del entorno.

PUBLICIDAD

El mismo marco advierte sobre el otro lado: viajes estresantes, inseguros, con falta de sueño o sobrecarga de actividades pueden erosionar los beneficios esperables. El impacto positivo del turismo depende de la calidad de la experiencia, la seguridad y la posibilidad de mantener el equilibrio físico y mental.