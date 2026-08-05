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León XIV, el nuevo papa peregrino: completará seis viajes apostólicos en un año y medio de pontificado

Antes de su primera visita a América Latina en noviembre próximo, el sucesor de Francisco pasará por San Marino y Francia. Antes, recorrió Turquía, Líbano, España y cuatro países de África

Una infografía sobre los viajes del papa León XIV. Incluye texto, el número seis, el período Nov. 2025 - Nov. 2026, y cuatro paneles con íconos de Turquía, Líbano, Mónaco y África.
Una infografía detalla los viajes internacionales del papa León XIV (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Vaticano confirmó este miércoles la gira apostólica de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre, en el que será el sexto viaje internacional de un pontífice que, en apenas un año y medio, habrá recorrido cuatro continentes y más destinos que cualquiera de sus predecesores en el mismo período inicial.

Según informó la Sala de Prensa de la Santa Sede, el itinerario sudamericano abarcará 10 ciudades en 12 días, la gira más extensa del pontífice hasta ahora.

El anuncio de hoy convierte a León XIV en el papa con la agenda de viajes más activa de sus primeros meses. Antes de llegar a América Latina, el pontífice tiene previstas dos paradas más: San Marino, el 22 de agosto próximo; y Francia, del 25 al 28 de septiembre. A eso se suman las visitas pastorales dentro de Italia, con recorridos por Pompeya, Nápoles, Acerra, Pavía, Lampedusa y Asís, entre otras ciudades.

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El quinto viaje internacional, el de Francia, fue confirmado en mayo pasado por el director de la oficina de prensa vaticana, Matteo Bruni. “Aceptando la invitación del Jefe de Estado y de las autoridades eclesiásticas del país, así como la del Director General de la UNESCO, el Santo Padre León XIV realizará un viaje apostólico a Francia del 25 al 28 de septiembre de 2026”, comunicó Bruni.

Avión Airbus A320 de Ita Airways del papa León XIV
El papa León XIV baja del avión en su primer viaje internacional, la visita a Turquía (Reuters)

El recorrido incluirá París, donde visitará la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la catedral de Notre Dame; Lourdes, el 27 de septiembre; y Metz, el 28 de septiembre, donde celebrará un homenaje a Robert Schuman, uno de los padres fundadores de Europa, cuyo proceso de beatificación está en marcha.

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León XIV será el segundo pontífice en visitar la sede de la UNESCO desde Juan Pablo II, que lo hizo el 2 de junio de 1980.

La visita a Francia tiene además una dimensión diplomática porque la UNESCO atraviesa un momento de tensión institucional tras la retirada de Estados Unidos de la organización, decidida el año pasado por el presidente Donald Trump.

El papa León XIV pronuncia un discurso durante una reunión con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la Biblioteca Nacional del Palacio Presidencial, durante su primer viaje apostólico, en Ankara, Turquía (REUTERS/Yara Nardi)
El papa León XIV pronuncia un discurso durante una reunión con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la Biblioteca Nacional del Palacio Presidencial, durante su primer viaje apostólico, en Ankara, Turquía (REUTERS/Yara Nardi)

Turquía y Líbano, sus primeros destinos

El camino hasta estos viajes internacionales que tiene por delante arrancó seis meses después de su elección como Sumo Pontífice. Su primer destino fue Turquía y Líbano, del 27 de noviembre al 2 de diciembre pasados.

En Turquía, el Papa conmemoró junto al patriarca ecuménico Bartolomé I el 1.700 aniversario del Primer Concilio de Nicea, visitó la Mezquita Azul de Estambul y subrayó el respeto entre religiones.

En tanto, en Líbano, rezó en silencio en el lugar de las explosiones del puerto de Beirut de 2020 y presidió una misa ante 150.000 fieles en el Beirut Waterfront, con un llamado a la paz y la unidad del país.

El papa León XIV junto al príncipe Alberto II y su familia (REUTERS/Manon Cruz)
El papa León XIV junto al príncipe Alberto II y su familia (REUTERS/Manon Cruz)

La visita al Principado de Mónaco

El segundo viaje fue una jornada de pocas horas en el Principado de Mónaco el 28 de marzo pasado. León XIV llegó en helicóptero desde la Ciudad del Vaticano, fue recibido por el príncipe Alberto II y su familia, y celebró una misa en el Estadio Luis II.

Fue la primera vez en la historia moderna que un pontífice pisó territorio monegasco.

Su discurso se centró en la paz en Europa, el diálogo entre culturas y la responsabilidad de los estados pequeños en el panorama mundial.

El papa León XIV pronuncia un discurso durante una reunión con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el centro de conferencias 'Djamaa el Djazair' en Argel, Argelia, 13 de abril de 2026 (EFE/EPA/LUCA ZENNARO)
El papa León XIV pronuncia un discurso durante una reunión con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el centro de conferencias 'Djamaa el Djazair' en Argel, Argelia, 13 de abril de 2026 (EFE/EPA/LUCA ZENNARO)

Su viaje a África

El tercer viaje fue el más largo hasta ahora: 11 días por cuatro países de África, del 13 al 23 de abril pasados. En Argelia —primera visita papal en la historia del país— mantuvo diálogos con autoridades políticas y representantes del islam.

En Camerún se reunió con comunidades católicas locales y dirigió mensajes a la juventud. En Angola visitó proyectos sociales vinculados a la pobreza y en Guinea Ecuatorial presidió una misa multitudinaria en Malabo.

A lo largo de esa gira, el Papa denunció la desigualdad, la corrupción y la explotación de los recursos naturales.

El papa León XIV llega en el papamóvil para celebrar misa en el Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas, Canarias, España (EFE/EPA/CIRO FUSCO)
El papa León XIV llega en el papamóvil para celebrar misa en el Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas, Canarias, España (EFE/EPA/CIRO FUSCO)

La visita a España

España fue el cuarto destino, del 6 al 12 de junio pasados, en la primera visita papal al país en 15 años. En Madrid, León XIV celebró la festividad del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles y se convirtió en el primer pontífice en dirigirse al Parlamento español en sesión conjunta ante las Cortes Generales.

En Barcelona, presidió la bendición de la Torre de Jesús en la Basílica de la Sagrada Familia y visitó el monasterio de Montserrat.

En las Islas Canarias, recorrió el muelle de Arguineguín en Gran Canaria —uno de los epicentros de la crisis migratoria de 2020— y visitó el Centro de Acogida Las Raíces en Tenerife, donde se reunió con migrantes y organizaciones dedicadas a su integración.

El Papa León XIV vestido de blanco saluda desde la puerta abierta de un avión blanco de Iberia, rodeado de personal de cabina y fotógrafos
El papa León XIV saluda desde la puerta de un avión de Iberia a su llegada a Barcelona, España (Europa Press)

La emoción de volver a América Latina

La gira latinoamericana de noviembre tendrá una carga personal para el pontífice que ninguno de sus viajes anteriores tuvo. Según recordó Vatican News, León XIV llegó a Perú por primera vez en los años 80 como joven misionero agostiniano y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, ciudad de la que obtuvo la ciudadanía peruana en 2015.

Al aparecer por primera vez en la Logia de las Bendiciones tras su elección, el Papa envió “una palabra, un saludo a todos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú”. La ciudad será su segunda parada peruana, tras Lima y antes de Cuzco y Pucallpa, en el corazón de la Amazonía peruana.

El itinerario completo del viaje a América Latina arranca el 6 de noviembre en Uruguay, con visitas a Montevideo, Paysandú y Florida, sede del santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país. Será la primera visita de un pontífice a Uruguay en casi 40 años, desde que Juan Pablo II recorriera el país.

El 8 de noviembre, el Papa se trasladará a Argentina, con paradas en Buenos Aires, Córdoba y el santuario mariano de Luján, patrona de Argentina, Paraguay y Uruguay.

Será también el primer viaje papal a Argentina en casi cuatro décadas, y el primero de León XIV a la tierra natal de su predecesor, el papa Francisco, quien en sus 12 años de pontificado no regresó a Buenos Aires. La etapa peruana, la más extensa, se extiende del 11 al 17 de noviembre.

El programa detallado de cada etapa del viaje a Uruguay, Argentina y Perú será dado a conocer por la Santa Sede en las próximas semanas. En el horizonte más lejano, el Vaticano ya confirmó también la presencia de León XIV en Corea del Sur en 2027, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.

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