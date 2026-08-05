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Una figura del fútbol tuvo una profunda reflexión sobre su adicción al tabaco y reveló las complicaciones en su vida: “Es algo terrible”

Wojciech Szczesny habló abiertamente del consumo de tabaco, el cual lo marcó durante gran parte de su carrera futbolística

Hombre con camiseta de portero verde, escudo del Barcelona, venda en muñeca izquierda, fumando un puro con humo saliendo de su boca
El arquero del Barcelona habló sobre su adicción al tabaco
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Wojciech Szczesny, arquero polaco de 36 años, se ha convertido en una figura particular dentro del fútbol europeo, no solo por su rendimiento bajo los tres palos, sino también por su honestidad sobre una cuestión poco habitual en el deporte profesional: su adicción al tabaco.

En una entrevista con The Athletic durante la pretemporada del Barcelona, Szczesny no esquivó la cámara ni las preguntas mientras extraía un vaporizador de su bolsillo y le daba una calada mientras conversaba. “¿Le importaría si…?”, preguntó, sin ocultar el hábito. “Nunca he pretendido ser una persona perfecta”, reconoció el portero, que prefirió mostrarse auténtico antes que aparentar una imagen impoluta.

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El tema del tabaco ha acompañado a Szczesny a lo largo de su carrera. Durante su etapa en el Arsenal, el diario británico The Independent informó que fue multado por fumar, lo que dio origen al cántico que ahora los aficionados del Barcelona le dedican: “Szczesny fumador”. Incluso en los desfiles de celebración de títulos con el club catalán, Szczesny ha llevado un sombrero de paja con la inscripción “Fumador” y se ha unido a los hinchas en el cántico.

“Nunca antes había tenido mi propio cántico, así que eso ya es sorprendente”, relató. “Lo disfruté. Intento ser lo más auténtico posible, y la gente parece apreciarlo. Puede que no parezca lo más profesional del mundo, pero soy como soy. La gente sabe que tengo una adicción de la que no puedo librarme”.

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Szczesny no oculta su adicción al tabaco (Reuters)
Szczesny no oculta su adicción al tabaco (Reuters)

Szczesny no solo no esconde su adicción, sino que la describe como “una debilidad” y la reconoce como parte de su identidad. “Y creo que incluso eso les resulta auténtico, porque me imagino que muchos jugadores tienen ciertas adicciones, ya sea a la nicotina, al alcohol o al juego, no lo sé. Pero hay un jugador que es bastante abierto al respecto, y ese soy yo. Y es una adicción contra la que ni siquiera estoy dispuesto a luchar. La acepto, y tal vez eso simplemente les resulta auténtico a las personas”.

El arquero polaco fue más allá y explicó la razón de su transparencia: “La gente no cree que fumo porque vieron una foto mía tomada a escondidas por los paparazzi. Admití mi adicción, y es una adicción que mucha gente en el mundo tiene”.

Reconoció que esta sinceridad ha generado empatía entre los aficionados. “La gente probablemente se identifique con esto. Ni siquiera se me ocurre recomendarle a nadie que empiece a fumar. Creo que es algo terrible y que todos deberían evitarlo. Es una debilidad mía, pero no me importa”.

Szczesny tiene contrato con Barcelona hasta junio 2027 (Reuters)
Szczesny tiene contrato con Barcelona hasta junio 2027 (Reuters)

Szczesny es consciente de la imagen que proyecta dentro del vestuario del Barcelona. “Soy consciente de la imagen que la gente tiene ahora de mí como el jugador más veterano del vestuario, pero también el que sonríe mucho y es muy relajado. Pero eso no es lo único que hay detrás de la persona. A veces, lo que se muestra en la portada no es todo lo que realmente hay”.

El polaco prefirió mostrarse tal cual es, incluso si eso supone revelar aspectos de su vida privada que otros futbolistas preferirían mantener en secreto. “Podría callarme, dejar de sonreír, no disfrutar tanto de la vida e intentar que me juzguen más como futbolista profesional y como una persona con un gran conocimiento del juego que puedo transmitir a los jugadores más jóvenes del equipo. Pero elijo no hacerlo”.

Szczesny no ocultó sus debilidades y, al hacerlo, generó un vínculo de confianza con compañeros y aficionados. En medio, el futbolista se prepara para afrontar una nueva temporada con el FC Barcelona entendiendo su papel como suplente por detrás de Joan García y con contrato hasta el 30 de junio del 2027.

Finalmente, sobre su rol como segundo arquero, el polaco reconoció que la competencia con su compañero es puramente sana e incluso que apoya el crecimiento del español: “Mi ambición sigue intacta y sigo creyendo que puedo aportar mucho al equipo en el campo, pero sentí que era importante que en su primera temporada al máximo nivel sintiera todo el apoyo del mundo y no un desafío por mi parte. (También quiero) ayudarlo a crecer y darle algunos consejos en los entrenamientos”.

“Cuando veo algo que puede mejorar, me siento un poco incómodo porque es mejor portero que yo. Pero veo que quiere aprender; quiere obtener información nueva. A veces hay cosas que tal vez pueda decirle, aunque ya ni siquiera puedo hacerlas porque no estoy a su nivel, pero siento que mi conocimiento del juego es amplio y aún puedo ayudarlo. Está dispuesto a aprender.”

“Tuve a Gigi (Buffon) como mi segundo al final de su carrera (en la Juventus), y nunca me sentí desafiado por él, así que esta podría ser una decisión subconsciente mía porque lo que Gigi me aportó, quiero aportárselo a Joan. Todavía soy amigo de Gigi y seguimos en contacto”.

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